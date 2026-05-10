"פגיעה בשירות הציבורי" : קודם החוק למינוי בכירים
שירות ציבורי

"פגיעה בשירות הציבורי" : קודם החוק למינוי בכירים

ועדת השרים אישרה את הצעת החוק של ח"כ שלום דנינו מהליכוד, לפיה הממשלה תוכל למנות את בכירי השירות הציבורי, ולאחר פירוקה הם יפוטרו ויוחלפו, אלא אם הממשלה החדשה תחליט להשאירם בתפקיד • ההצעה אושרה בניגוד לעמדת היועמ"שית, שהתריעה כי מדובר בפוליטיזציה של מינויים

ח''כ שלום דנינו, יוזם הצעת החוק / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת
ח''כ שלום דנינו, יוזם הצעת החוק / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום (א') הצעות חוק לשינוי מינוי בכירים בשירות הציבורי. זאת בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, שהתריעה כי מדובר בפוליטיזציה של מינויים. הכנסת צפויה להשלים את החקיקה עד סוף יולי 2026.

לפי הצעות החוק של ח"כ שלום דנינו מהליכוד, המקודמות על-ידי הממשלה, הממשלה תוכל למנות את בכירי השירות הציבורי, ולאחר פירוקה הם יפוטרו ויוחלפו, אלא אם הממשלה החדשה תחליט להשאירם בתפקיד.

רצח ימנו זלקה ז"ל: למה לא הוגש כתב אישום על רצח בנסיבות מחמירות?
עורכי הדין שעזבו משרות נחשקות בהייטק וחזרו למשרדים: "רואים את השוק מלמעלה"

לעמדת היועמ"שית, "הצעות החוק מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי והופכות אותו לשירות ציבורי הנתון לחסדי הדרג הפוליטי ואשר חב לו חובת נאמנות אישית, חלף נאמנות לאינטרס הציבורי".

בחוות-הדעת שכתב המשנה ליועמ"שית, ד"ר גיל לימון, נכתב כי בעקבות החקיקה אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי ייפגע, והוא יהפוך לשירות פוליטי, לא מקצועי ואף מושחת.

לפי חוות-הדעת, הצעות החוק "עתידות להפוך לחלוטין את פניו של השירות הציבורי בישראל - משירות ציבורי ממלכתי ומקצועי, המחויב בראש ובראשונה בנאמנות לציבור הישראלי, לשירות ציבורי פוליטי לחלוטין, שנושאי המשרה הבכירים ביותר בו ממונים ומפוטרים משיקולים פוליטיים ואף שרירותיים לחלוטין ותלויים בחילופי הממשלות ובחסדי הדרג הפוליטי".

ד"ר לימון הוסיף כי במצב זה, "יאוין למעשה כל שיקול של מקצועיות, אובייקטיביות וממלכתיות, כמו גם שיקולים של טוהר המידות, הנעדרים לחלוטין מההליכים המוצעים בהצעות החוק".

שר המשפטים יריב לוין מסר: "הגיע הזמן שממשלה נבחרת תוכל לעבוד עם פקידי ציבור שמחויבים למדיניותה. זהו שלב חשוב בדרך לתיקון המערכות ולהחזרת המשילות".

ח"כ דנינו, יוזם החקיקה, הוסיף כי "מטרת הצעת החוק היא לקבוע הליך סדור למינוי בכירים. מדובר בבעלי תפקידים המשתייכים לרשות המבצעת. סמכות הפיטורים היא חלק אינהרנטי מסמכותה החוקתית של הממשלה לנהל את הרשות המבצעת ואת המנגנון הממשלתי".