ישראל במלחמה

צה"ל לדרג המדיני: יש להגביר את התקיפות בלבנון

בכירים ישראליים ל-N12: חמינאי הוא זה שטרם השיב למתווה בין ארה"ב ואיראן • סגן נשיא ארה"ב ואנס על הסכם עם איראן: "אנחנו עדיין לא שם, אבל קרובים" •  צבא ארה"ב הכחיש רשמית את הטענות שאיראן הצליחה להפיל כטב"ם סמוך למצר הורמוז

N12שירות גלובס 07:33
עשן מיתמר לאחר פיצוץ בדרום לבנון / צילום: ap, Ariel Schalit
עשן מיתמר לאחר פיצוץ בדרום לבנון / צילום: ap, Ariel Schalit

עדכונים שוטפים

7:20 - צה"ל לדרג המדיני: יש להגביר את התקיפות בלבנון

צה"ל ממליץ לדרג המדיני ונערך להגביר את תקיפות חיל האוויר ואת הפעילות הקרקעית בשיטה של פשיטות מעבר לקו הצהוב, כך פורסם אמש (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" של N12. ההמלצה הזו מגיעה על רקע החשש במערכת הביטחון שבקרוב האמריקנים ילחצו עליה לעצור את התקיפות.

בצבא סבורים כי לא נכון "למרוח" את המצב הנוכחי לאורך זמן רב מדי, בשל ההשפעה הישירה שלו על תושבי הצפון. הצבא מיישם את הגברת האש במידה מסוימת בשתי היממות האחרונות, ומעריך כי חיזבאללה עלול להגביר את האש מצידו לעבר הצפון בעקבות זאת.

2:00 - צבא ארה"ב מכחיש רשמית את הטענות שאיראן הצליחה להפיל כלי טיס בלתי מאויש סמוך למצר הורמוז

1:30 - סגן נשיא ארה"ב ואנס על הסכם עם איראן: "אנחנו עדיין לא שם, אבל קרובים"

00:25 - בישראל עוד לא הגיבו באופן רשמי לטיוטת ההסכם בין ארה"ב ואיראן שפרסם כתב N12 ברק רביד. עד כה אין התייחסות של לשכת ראש הממשלה, לשכת שר הביטחון וגם לא יצא לתקשורת תדרוך בשם גורם מדיני. עם זאת, בכירים ישראלים ששוחחו עם חדשות 12 הדגישו כי מוג'תבא ח'אמנאי, המנהיג העליון של איראן, הוא זה שעדיין לא השיב למתווה.

בכירים ישראלים אמרו כי לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אין בשלב זה מה לאשר במתווה, כי הוא מחכה לאישור של הצד השני. הבכירים ציינו: "קליבאף ועראקצ'י אולי הגיעו להסכמות ולנקודות מנחות עם צוות המשא ומתן האיראני, אבל הם לא מורשי חתימה". הם הוסיפו: "אין לנו אינדיקציות שמוג'תבא אמר כן". הגורמים בישראל במסדרונות המדיניים ובמסדרונות הביטחוניים, מעריכים שבמקרה הטוב, מוג'תבא ח'אמנאי יגיד "כן, אבל", ימשוך עוד זמן ויכניס את המשא ומתן ל"סחבת".

23:38 - באיראן מדווחים: מערכות ההגנ"א שלנו הפילו כטב"ם אמריקאי מסוג MQ-9 באזור בושהר

23:00 - סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת: הכוחות המזוינים של איראן שיגרו טילים מאזורים בדרום המדינה לעבר מטרות ספציפיות

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12