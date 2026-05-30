ירי בלתי פוסק לצפון, פגיעה ישירה בקריית שמונה

7:45 - כ-15 רקטות שוגרו הלילה לעבר יישובי הצפון

7:42 - שר ההגנה של ארה"ב: מוכנים לחידוש התקיפות באיראן אם לא יושג הסכם

שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת' אמר כי ארה"ב מוכנה לחדש את התקיפות נגד איראן אם לא ניתן יהיה להגיע להסכם. הנשיא טראמפ "סבלני" ומעוניין להגיע ל"עסקה מצוינת" שתבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני.

6:33 - צה"ל השמיד משגר שממנו חיזבאללה שיגר רקטות לעבר צפון הארץ הלילה



6:04 - אזעקות בגליל העליון, יורטה רקטה ששוגרה מלבנון

3:47 - פגיעה ישירה בקריית שמונה, אין נפגעים

זוהו כמה שיגורים לעבר קריית שמונה, חלקם יורטו. רקטה אחת פגעה פגיעה ישירה במרכז העיר וגרמה נזק רב במקום, לא היו נפגעים. כוחות כיבוי ומד"א סרקו את הזירה.



3:33 - בפעם השלישית הלילה - אזעקות באזור קריית שמונה

2:08 - בפעם השנייה בתוך פחות משעה - אזעקות באזור קריית שמונה, שני שיגורים יורטו

1:56 - צה"ל: יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לאזור קריית שמונה

1:33 - אזעקות בקריית שמונה

