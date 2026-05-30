ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ ירי בלתי פוסק לצפון, פגיעה ישירה בקריית שמונה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

ירי בלתי פוסק לצפון, פגיעה ישירה בקריית שמונה

כ-15 רקטות שוגרו הלילה לעבר יישובי הצפון • בקריית שמונה נגרם נזק רב מפגיעה ישירה, לא דווח על נפגעים • צה"ל השמיד משגר ששימש את חיזבאללה לירי • כל העדכונים

N12שירות גלובס 08:17
יירוטים מעל קריית שמונה (ארכיון) / צילום: ap, Leo Correa
יירוטים מעל קריית שמונה (ארכיון) / צילום: ap, Leo Correa

עדכונים שוטפים

7:45 - כ-15 רקטות שוגרו הלילה לעבר יישובי הצפון

7:42 - שר ההגנה של ארה"ב: מוכנים לחידוש התקיפות באיראן אם לא יושג הסכם

שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת' אמר כי ארה"ב מוכנה לחדש את התקיפות נגד איראן אם לא ניתן יהיה להגיע להסכם. הנשיא טראמפ "סבלני" ומעוניין להגיע ל"עסקה מצוינת" שתבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני.

6:33 - צה"ל השמיד משגר שממנו חיזבאללה שיגר רקטות לעבר צפון הארץ הלילה

6:04 - אזעקות בגליל העליון, יורטה רקטה ששוגרה מלבנון

3:47 - פגיעה ישירה בקריית שמונה, אין נפגעים

זוהו כמה שיגורים לעבר קריית שמונה, חלקם יורטו. רקטה אחת פגעה פגיעה ישירה במרכז העיר וגרמה נזק רב במקום, לא היו נפגעים. כוחות כיבוי ומד"א סרקו את הזירה.

3:33 - בפעם השלישית הלילה - אזעקות באזור קריית שמונה

2:08 - בפעם השנייה בתוך פחות משעה - אזעקות באזור קריית שמונה, שני שיגורים יורטו

1:56 - צה"ל: יורטו שני שיגורים שחצו מלבנון לאזור קריית שמונה

1:33 - אזעקות בקריית שמונה

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12