השווקים נמצאים במומנטום חיובי, אך יש גם מי שמזהירים כי ייתכן והגיע זמן המימושים. ליז אן סונדרס, אסטרטגית ההשקעות הראשית של מרכז שוואב למחקר פיננסי (אחד מגופי הברוקראז' והשירותים הפינננסים הגדול בארה״ב) מדגישה כי היא מזהה אלמנטים של "התנהגות דמויית קזינו" בקרב משקיעים.

● להמשיך לעבוד, לקבל פנסיה וגם לשלם פחות מס: כך תעשו את זה

● כך מפספסים רוב המשקיעים רווחים של מיליוני דולרים

לדבריה, יש לבצע איזון מחדש של תיקי ההשקעות שלהם, כדי להימנע מליפול במלכודת של סיכון ריכוזיות. "אני מאוד ממוקדת בטשטוש הגבולות בין הימורים לבין השקעות, ובחלק מההתנהגויות דמויות הקזינו שאנו רואים כעת בשווקים. אין ספק שיש כאן זרימה של תנועות ספקולטיביות" אמרה סונדרס השבוע, כך לפי פרסום ב-business insider.

מפתה לרכוב על רצף הניצחונות

מדד ה-S&P 500 סיכם שבוע תשיעי ברציפות של עליות, תוך שהוא קובע מספר שיאים נקודתיים חדשים לאורך הדרך. העליות הללו תודלקו על ידי דוחות כספיים מצוינים וזינוקים חדים של מניות כמו דל שעלתה ב-32%.

העליות הללו מגיעות על אף שהמלחמה באיראן נמשכת וכך גם הטלטלה בשוק הנפט. העלאות ריבית פוטנציאליות, זינוק בתשואות האג"ח וחששות מאינפלציה הם חלק מרשימה הולכת וגדלה של דאגות עבור המשקיעים, אך הראלי הבלתי נלאה טרם הראה סימני מעידה.

"הדוחות שמגיעים מהחברות האמריקאיות ברבעון הזה היו, למען האמת - ואין לי דרך אחרת לנסח זאת - מדהימים", אמר מארק מאלק, מנהל ההשקעות הראשי של סיברט פיננסיאל (Siebert Financial), ותיאר זאת כאחת מעונות הדוחות הרבעוניים הטובות ביותר מאז 2021.

"זה לא יימשך לנצח", אמרה סונדרס על הראלי המונע מהדוחות, והוסיפה: "ישנו סיכון שקשור לחלק מהתנועות הפרבוליות הללו".

זה עשוי להיות מפתה לרכוב על רצף הניצחונות ולתת לרווחים להמשיך להיערם, אך סונדרס מזהירה כי המשקיעים חייבים להישאר ממושמעים כדי להגן על עצמם מפני סיכון מיותר.

"אני חושבת שיש הרבה כסף מוכוון לטווח קצר שמחפש את המהלכים הבאים ומתייחס למניות במידה מסוימת כמו אל כרטיסי הגרלה", אמרה האסטרטגית, והסבירה כי התנודות האחרונות כלפי מעלה בשוק עלולות להוביל לסיכון ריכוזיות גבוה יותר.

סונדרס ציינה כי זה הזמן של המשקיעים ליישם אסטרטגיית איזון מחדש כדי לוודא שתיק ההשקעות שלהם אינו ריכוזי מדי בחלק מסוים של השוק.

"הקשיבו לאמרה הישנה לפיה 'אף אחד עוד לא פשט את הרגל ממימוש רווחים'", היא אמרה והוסיפה: "אני מבינה את הרצון 'לתת למניות המנצחות לרוץ', אך אני חושבת שאסטרטגיית איזון מחדש היא הדרך הנכונה ביותר לחשוב על ריסון המקומות שבהם העודף הספקולטיבי עלול לייצר בעיית ריכוזיות בתיקים שלכם״.