חכו עם התדלוק: מחיר הבנזין יורד הלילה בחדות

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע היום (א') כי בחצות הלילה שבין ראשון לשני (31.05.2026-01.06.2026) יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.80 שקלים לליטר, ירידה של 27 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.61 שקלים לליטר, ירידה של 23 אגורות מהעדכון הקודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מהעדכון הקודם.

לדברי בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, "הירידה המשמעותית במחיר הבנזין בתחנה לחודש יוני נובעת משילוב של שני גורמים: ירידה של כ־5% בשער החליפין של הדולר וכן ירידה של כ־4% במחיר הבינלאומי של הבנזין. הירידה במחיר משקפת את התחזקות השקל מול הדולר במהלך החודש, לצד ירידה במחיר הבינלאומי של הבנזין, שהתעצמה לקראת סוף החודש על רקע התקדמות המגעים בין ארה"ב לאיראן. משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר להשוות מחירים בתחנות ומאחל לכולם נסיעה בטוחה".

מה גרם לירידה במחיר?

שני הגורמים העיקריים המשפיעים על מחיר הדלק השתלבו החודש: מחיר הדלק באזור הים התיכון ירד ב-4%, ושער החליפין מול הדולר ירד ב-5%. במובן זה, הדולר החלש מועיל מאוד למתדלקים. מחיר הדלק כמובן קשור למחיר הנפט, שירד משמעותית על רקע המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן. נכון להיום, מחיר חבית ברנט עומד על כ-91 דולר.

עם זאת, טרם ברור מה יהיו תוצאותיו - במהלך השבוע האחרון פוזרו מצד ארה"ב מספר רמזים להתקדמות משמעותית במו"מ, אך איראן מכחישה שהצדדים קרובים לעסקה. זה משתלב עם נטיית ארה"ב, שהאינטרס שלה הוא מחיר נפט נמוך, להיות אופטימית יותר לגבי סיכויי ההצלחה של המו"מ מאשר הצד האיראני. אך מצד שני, טראמפ הדגיש שאינו ממהר לשום מקום, והוא יביא "רק עסקה טובה".

מחיר הדלק נשאר גבוה מאוד ברמה ההיסטורית, אך ירד מתחת לרף הפסיכולוגי המשמעותי של 8 שקלים, בו נרשמו שיאי מחירי הדלק ב-20 השנים האחרונות. מי שמושפעים ממנו מלבד הנהגים הם כמובן בתי הזיקוק הישראליים: בזן בחיפה ובז"א באשדוד. הם קונים נפט גולמי ומזקקים אותו לכדי מוצרי נפט. את הבנזין והדיזל לצרכנים הם מוכרים לתחנות הדלק במחיר שמוכתב בידי המחיר המפוקח לצרכן. כך שכל ירידה במחיר תשפיע ישירות על שורת הרווח שלהם.