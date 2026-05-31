החל מ-125 אלף שקל: החשמליות הקטנות שבדרך לכבישי ישראל

לפי נתוני רשות המסים מסוף 2024, רוב כלי הרכב החשמליים נרכשים בישראל על ידי שני העשירונים העליונים, במחיר ממוצע סביב 175 אלף שקל. המשמעות היא, שדווקא כלי הרכב החסכוניים ביותר, שהעלות שלהם לקילומטר נסיעה היא כמעט שישית מזו של רכב בנזין ישן, נמצאים מחוץ להישג היד של השכבות שזקוקות להם יותר מכל.

● האח הגדול, גרסת ציי הרכב: מעסיקים עוקבים אחר כל ליטר דלק

● 15 דגמים חדשים מסין בדרך לישראל, והמחיר עומד להיות זול מתמיד

הבעיה קיבלה דגש בחודשים האחרונים ממחירי הדלק שזינקו לשיאים חדשים. אבל בניגוד לרגולטורים בישראל, שהפתרון שלהם הוא לבטל את כלל הטבות המס על רכב חשמלי, האירופאים מאמצים כיום גישה אחרת. בימים אלה מתגבשת באיחוד האירופי "חבילת רגולציה" חדשה ומהפכנית לרכב, שמתמקדת בתחומים רבים, ובהם גם "הנגשה" של כלי רכב חשמליים לקהל שזקוק להם.

בין היתר, נקבעה במסגרת הרגולציה קטגוריית רכב חדשה בשם M1E, שכוללת כלי רכב עם הנעה חשמלית ופלאג-אין, שאורכם פחות מ-4.2 מ' ומחירם ההתחלתי נע בסביבות 25 אלף אירו. אלה עתידים לקבל החל מתחילת 2027 שלל הטבות ותמריצי מס מיוחדים במדינות ה-EU. הדגש הוא על כלי רכב שייוצרו באירופה, אבל גם הסינים נערכים להיכנס כיום לפלח "בדלת האחורית".

חלק גדול מהדגמים האלה כבר הוצגו בחודשים הבאים, ועשויים להגיע אלינו עוד לפני סוף השנה, ועם קצת מזל אולי יזכו גם לתמריצי מס מקבילים בישראל, שיהפכו אותם בני-השגה גם עבור שכבות נוספות של האוכלוסייה.

סקודה "Epiq"

עיצוב שמרני ותא מטען מאסיבי

מועד הגעה משוער: סוף 2026

מחיר משוער: 140-150 אלף שקל

קבוצת פולקסווגן פיתחה משפחה שלמה של דגמים חשמליים-עירוניים קומפקטיים, שישתבצו היטב בקטגוריה M1E החדשה, ויהיו נגישים יותר מכל ההיצע החשמלי של הקבוצה עד כה. חלקם, כמו פולו החשמלית וקרוס־אובר קומפקטי של "קופרה", מכוונים גבוה יחסית.

אבל הדגם של סקודה, המכונה "Epic", פונה למיצוב עממי יותר, בדגש על ציי רכב, אבל לא רק. בניגוד לשם הגרנדיוזי יש לה עיצוב מוצק, רבוע ודי שמרני, שהמאפיין המוחצן ביותר שלו הוא חרטום עם מערך פנסים רוחבי ומעניין ופגוש מחורר, שמזכיר קצת גריל של ג'יפ.

סקודה ''Epiq'' / צילום: יח''צ

הממדים תואמים את הקטגוריה, עם אורך של 4.17 מ' בלבד אבל עם רוחב נכבד של 1.8 מ' ובסיס גלגלים באורך 2.6 מ'. העיצוב הרבוע מספק חלל פנים משפחתי־שימושי לצד תא המטען הגדול בקטגוריה - 475 ליטר.

באגף ההנעה תהיה גרסת בסיס עם הספק צנוע, סוללה קטנה וטווח של כ־310 ק"מ בלבד, שתעלה בסביבות 25 אלף אירו באירופה. אבל את ישראל מעניינת יותר דווקא הגרסה הבכירה, עם מנוע בהספק 211 כ"ס וסוללה מכובדת של 56 קילוואט וטווח מוצהר שימושי יותר של עד 441 ק"מ, עם מחיר יעד של כ־32 אלף אירו באירופה. המכונית עשויה להציע אלטרנטיבה ראויה לסיניות בישראל במחיר משוער 140־150 אלף שקל אחרי מסים.

פיאט "גרנדה פנדה"

עיצוב "ניאו רטרו"

מועד הגעה משוער: רבעון 3

מחיר משוער: 130 אלף שקל

פיאט שיווקה חשמליות קטנות עוד הרבה לפני שהמחוקקים האירופאים "גילו" אותן, וגם הקרוס־אובר העירוני החשמלי "גרנדה פנדה" הושק לפני יותר משנה. לרכב יש עיצוב "ניאו רטרו" ופרופורציות קצרות־גבוהות, שנועדו להזכיר את פנדה הקטנה וההיסטורית, שהפכה למעין אייקון תרבותי.

פיאט ''גרנדה פנדה'' / צילום: יח''צ

אורכו של הרכב 4 מ' בלבד אולם גובהו 1.57 מ' ויש לו חרטום רבוע עם מערך תאורה מתוחכם. בסיס גלגלים באורך 2.54 מ' נמצא על הצד הקצר יותר בסקלה. הרכב משווק באירופה עם מנוע חשמלי בהספק צנוע של 113 כ"ס וסוללה של 44 קילוואט, שמספקת טווח של עד 322 ב־WLTP.

תא הנוסעים משלב עיצוב "כמו פעם" אבל עם מסכים דיגיטליים הכרחיים. המחיר בגרמניה מתחיל בכ־25 אלף שקל ועם קצת סיוע משער המטבע היא עשויה לצאת לשוק המקומי עוד השנה במחיר של 130 אלף שקל פלוס (ויש לקוות) מינוס.

BYD דולפין G

הפלאג-אין היחידה בקטגוריה

מועד הגעה משוער: רבעון 4

מחיר משוער: 125-130 אלף שקל

קטגוריה M1E החדשה כוללת גם דגמים עם הנעת פלאג־אין הייבריד, אבל לפחות בינתיים דגם הפלאג־אין היחיד שקיים בשוק בקטגוריה הזו עם תקינה אירופית הוא דווקא של BYD הסינית. השם "דולפין G" די מבלבל, מכיוון שלמכונית החדשה והאסטרטגית אין קשר לסדרת דולפין החשמלית המוכרת.

הממדים מציבים אותה בדיוק בתוך קטגוריית היעד עם אורך של 4.16 מ', רוחב 1.82 מ' ובסיס גלגלים מכובד באורך 2.62 מ', עם מרחב פנים משפחתי.

BYD דולפין G / צילום: יח''צ

גולת הכותרת של הרכב היא הנעת פלאג־אין מקבילה לזו של ה־ATTO2 הגדולה יותר, שכבר נמכרת בישראל. היא משלבת מנוע 1.5 ליטר בנזין ומנוע חשמלי בהספק משולב של 209 כ"ס וסוללה בקיבולת 7.8 או 18 קילוואט עם טווח חשמלי בין 40 ל־90 ק"מ בהתאם לגרסה. על פי היצרנית למכונית יהיה טווח כולל משולב חשמל-בנזין של עד כ־1,000 ק"מ.

המחיר טרם פורסם אבל בשער המטבע הנוכחי, ובהתחשב במחירי הרצפה של ATTO2 פלאג־אין, אפשר לצפות למחיר בסביבות 125־130 אלף שקל. זו תהיה כנראה המכונית הראשונה שתיוצר במפעל החדש של BYD באירופה, אם כי אלינו היא תגיע, בינתיים, היישר מסין.

ג'ילי EX2

המכונית הנמכרת ביותר בסין בדרך לאירופה

מועד הגעה משוער: רבעון 4

מחיר משוער: 125 אלף שקל

קבוצת GEELY לא ממש זקוקה לסיוע של הרגולציה האירופי כדי לקדם את מכירות ה־EX2 החשמלית שלה מכיוון, שבשנה האחרונה זה הדגם הבודד הנמכר ביותר בשוק הרכב הסיני עם למעלה מחצי מיליון מכירות מאז ההשקה.

אבל הוא מתאים לתקנות כאילו תוכנן עבורן. העיצוב "הרך" והעגלגל מסווה רכב באורך 4.13 מ' וברוחב 1.8 מ' עם גובה מכובד של 1.57 מ' ובסיס גלגלים יוצא דופן לקטגוריה באורך 2.65 מ'. המשמעות היא מרחב פנים גדול מאד ביחס לממדים בחיצוניים. עיצוב הפנים מושקע ובמרכזו מסך ענק.

ג'ילי EX2 / צילום: יח''צ

הספק המנוע בגרסה הסינית די צנוע, כ־114 כ"ס, אבל בזכות משקל עצמי נמוך יחסית הביצועים סבירים. לגרסה העדכנית, שכנראה תגיע לאירופה עוד השנה, יש סוללה מכובדת עם טווח של עד 460 ק"מ בתקן הסיני, כלומר בסביבות 400 ק"מ פלוס ב־WLTP בדגם האירופי.

המחיר של גרסת הטווח הארוך בסין הוא פחות מ־13 אלף דולר מה, שעשוי להציב את המחיר בישראל מתחת לרף של 125 אלף שקל. ג'ילי בוחנת להרכיב את הרכב באחד המפעלים של חברת הבית וולבו באירופה מה שיזכה אותה בתמריצים. אנחנו כנראה נקבל אותה מסין.

קיה EV2

עיצוב קרוס־אובר וטווח מכובד

מועד הגעה משוער: סוף השנה

מחיר משוער: 140 אלף שקל

הנציגה הקוריאנית המרכזית בפלח הזה, בינתיים, היא ה־EV2 שכבר נמכרת כיום באירופה. המכונית מעוצבת במתכונת של קרוס־אובר קומפקטי עם קווי עיצוב דומים לאלה של האח הגדול יותר EV3, שהוא כרגע להיט מכירות באירופה. האורך הוא 4.06 מ' בלבד אבל הרוחב 1.8 מ' , הגובה 1.57 מ' ובסיס הגלגלים בארך 2.56 מ'. תא הנוסעים דיגיטלי עם מסך רוחבי רצוף, שאופייני למכוניות גדולות יותר, ותא המטען הוא בנפח 362 ליטר.

קיה EV2 / צילום: יח''צ

הגרסה הבכירה מצוידת במנוע בהספק 136 כ"ס, אבל עדיין מזנקת מאפס ל־100 קמ"ש ב־9.5 שניות, הודות למשקל עצמי נמוך יחסית. סוללה בקיבולת גבוהה מהממוצע של 61 קילוואט־שעה מספקת טווח של עד 453 קילומטר ב־WLTP, מהגבוהים בקטגוריה. המחיר של הגרסה הזו מתחיל באירופה בכ־34 אלף אירו. אצלנו היא עשויה לעלות 140־150 אלף שקל או אולי פחות, בהתאם לשער המטבע. המכונית תיוצר באירופה.