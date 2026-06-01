"נדע לפני הלקוח מה תהיה הפנייה שלו”: העתיד של מוקדי השירות בעידן ה-AI

מנכ"ל רשות החדשנות: "אנחנו מזהים בייבי בום של סטארט־אפים"
אלון דוידי: "אנחנו לא רוצים רק לחזור, שדרות צריכה לגדול ל־80 אלף תושבים"
מנכ"ל ארגון פתחון לב: "אנחנו טובים בלהיחלץ מקשיים, אבל לא במניעת בעיות"
מנכ"ל אסם: "הניצחון יהיה בפתיחתם של עוד עשרות מפעלים בפריפריה"
מסערת הטיפים ועד גל ההנפקות: השף חיים כהן מדבר על הכול
המשנה למנכ"ל כאל: "10% מהשיחות כבר מטופלות ע"י נציגת AI באופן מלא"
איך נראה מאחורי הקלעים של שירות הלקוחות בוולט?
ליאת שטראוס: "ה-AI יכול לנתח מידע, אבל הלקוח צריך מישהו שאפשר לסמוך עליו"
רן כוכב: "המצב הבינלאומי שלנו קשה מאוד, שלא לומר אנוש"
מו"ל גלובס אלונה בר און: "השירות שלנו הוא לשים את הקורא במרכז"