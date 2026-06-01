"נדע לפני הלקוח מה תהיה הפנייה שלו”: העתיד של מוקדי השירות בעידן ה-AI

בפאנל "שירות כמנוע צמיחה" בכנס השירות של גלובס שוחחו מור חלוץ, סמנכ”לית השירות בחברת החשמל; דרור רוסמן, סמנכ”ל החטיבה הפרטית בבזק; וליאת מנשה, מנהלת אגף השירות בשטראוס מים, על השפעת הבינה המלאכותית על עולם השירות ועל מקומם של הנציגים האנושיים בעידן הדיגיטלי • המשתתפים סיפרו כיצד הנציגים הדיגיטליים כבר מטפלים בחלק משמעותי מפניות הלקוחות וזוכים ליחס אישי ומפתיע