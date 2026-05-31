המועמד הפרו-ישראלי מול היורש של הנשיא: בחירות גורליות בקולומביה

מיליוני אזרחים בקולומביה ייצאו היום (א') לקלפיות, כדי להצביע בבחירות שהן מהגורליות והסוערות ביותר בתולדות המדינה הדרום אמריקאית. אף על פי שעל פתקי ההצבעה מופיעים 14 מועמדים, המרוץ בפועל הוא בין שלושה שמות מרכזיים, כאשר שניים מהם מובילים בסקרים באופן ברור.

התוצאות הראשוניות צפויות להתחיל להתפרסם בקולומביה שעות ספורות לאחר סגירת הקלפיותהיום (א) בשעה 16:00 (חצות שעון ישראל). הרשויות במדינה מפעילות מנגנון ספירה מהיר, ובדרך כלל מתקבלת תמונה ברורה למדי של התוצאות כבר במהלך הערב. אם אף מועמד לא יעבור את רף 50% הדרוש לניצחון, תרחיש שנחשב סביר לפי הסקרים, יתמודדו שני המועמדים המובילים בסיבוב שני, שייערך ב-21 ביוני.

קולומביה מגיעה לבחירות הנוכחיות כשהיא שקועה במשבר ביטחוני משמעותי. ארגוני זכויות אדם תיעדו השנה יותר מ-50 מעשי טבח, אזורים שלמים במדינה נשלטים בפועל בידי ארגוני גרילה וקרטלי סמים, ומערכת הבחירות עצמה התנהלה בצל חטיפות, פיגועים והתנקשויות, לרבות במועמד לנשיאות. סקרים מראים כי סוגיית הביטחון היא אחת הדאגות המרכזיות של הציבור, לצד הכלכלה ומערכת הבריאות.

הסנאטור איוואן ספדה, מועמד מפלגת השלטון ויורשו הפוליטי של הנשיא המכהן פטרו, מוביל בסקרים. מולו מתמודד עורך הדין אבלרדו דה לה אספרייה, מועמד ימין שמציג את עצמו כגרסה קולומביאנית של דונלד טראמפ ושל נשיא אל סלבדור נאיב בוקלה. דה לה אספרייה מבטיח להפסיק כל משא ומתן עם ארגוני סמים וגרילה, להקים בתי כלא ענקיים לאסירים מסוכנים ולנקוט יד קשה בהרבה נגד הפשיעה המאורגנת.

בחירות משמעותיות גם עבור וושינגטון וישראל

בוושינגטון עוקבים בדריכות אחר המתרחש. במשך שנים נחשבה קולומביה לבעלת הברית החשובה ביותר של ארצות הברית בדרום אמריקה במאבק נגד קרטלי הסמים, אך היחסים הידרדרו משמעותית בתקופת פטרו. ממשל טראמפ רואה בבחירות הזדמנות אפשרית לחזק מחדש את המחנה הפרו-אמריקאי באזור, לאחר שורת עימותים עם ממשלות שמאל ביבשת.

מן הסיבות האלו, עבור רבים מהבוחרים הבחירות הללו הן לא רק משאל עם על מצבה הפנימי של קולומביה. הן נתפסות גם כהכרעה בין שתי תפיסות עולם שונות לחלוטין: המשך המדיניות הנוכחית של פטרו ובעלי בריתו, או פנייה לעבר קו שמרני, פרו-אמריקאי ותקיף יותר בנושאי ביטחון, כלכלה ויחסי חוץ.

לבחירות יש גם משמעות ישירה עבור ישראל. בתקופת שלטונו של פטרו הידרדרו היחסים בין ירושלים לבוגוטה לשפל חסר תקדים. פטרו הפך לאחד המבקרים החריפים ביותר של ישראל באמריקה הלטינית, האשים אותה בפשעי מלחמה, תקף אותה שוב ושוב בעקבות המלחמה בעזה ואף ניתק את היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. עבור ישראל, ניצחון של ספדה עשוי לסמן המשך של אותו קו מדיני, בעוד שניצחון של מועמד מהימין עשוי להוביל לחידוש היחסים ולחזרה לשיתוף הפעולה ההדוק שאפיין את היחסים במשך עשרות שנים. המדיניות של דה לה אספרייה כלפי ישראל שונה מזו של הממשל הנוכחי עד כדי כך, שהוא הבטיח להעביר את השגרירות של המדינה לירושלים, ולתמוך בישראל באופן אקטיבי.

על פי הסקרים, מועמד השמאל אמנם מוביל אך הוא אינו מגיע קרוב ל-50% מהקולות - כך שנראה שדה לה אספרייה צפוי לעלות מולו לסבב השני. רוב המועמדים שזוכים לתמיכה משמעותית בסקרים הם מתנגדי הממשלה הנוכחית, ולכן באופוזיציה מקווים שבסבב השני דה לה אספרייה יגבר ויהפוך לנשיא.

המורשת של הנשיא הנוכחי מול הבטחה לליברליזציה במשק

ד''ר בן ציון טלפוס, מומחה למלחמה בסמים במדיניות החוץ של ארה"ב ויחסיה עם אמריקה הלטינית, מאוניברסיטת בר אילן, אומר כי "הבחירות האלה משמעותיות באופן יוצא דופן, כי הן למעשה הצבעה על המורשת של הנשיא הנוכחי פטרו, שמקדם את המועמד מטעמו, הסנאטור ספדה, שאמור להיות ממשיך דרכו וממשיך המדיניות שלו. לכן זו בעצם גם הצבעה על המדיניות של פטרו עד כה, שלאחרונה דווקא התחיל הצליח לצבור תאוצה בסקרים. אל מול ספדה מהשמאל ניצבים למעשה בסיבוב הראשון שני מועמדים פלומה ולנסיה ודה לה אספרייה. שניהם מועמדי ימין, כל אחד בעל סגנון ואופי שונה".

אבלרדו דה לה אספרייה, מועמד הימין לנשיאות בקולומביה / צילום: ap, Fernando Vergara

המומחים אומרים שההצבעה צפויה להסתיים ללא מנצח ולעבור לשלב שני, אתה חושב שזה התרחיש הסביר?

"סביר להניח שהבחירות יסתיימו בלא הכרעה, זאת תהיה הפתעה אם כן. הם ילכו לסיבוב שני בעוד כחודש. השניים שיעלו יהיו כנראה איוואן ספדה מול אחד משני המועמדים הללו".

מהם בעצם נושאי הליבה שעליהם הולכים להצביע? ביטחון הוא באמת הדבר המרכזי ?

"הביטחון המעורער והכישלון המוחלט של מדיניות השלום הטוטאלי שקידם פטרו, הנשיא היוצא, זוכים לביקורת קשה מאוד. שני המועמדים מהימין מבטיחים לבטל את המדיניות הזאת וגם להפוך את המדיניות הכלכלית שלו".

מה הם אומרים שיעשו בתחום הכלכלי?

"הם מבטיחים להחזיר את את היכולת לבצע חיפושי גז ונפט שפטרו חסם במהלך תקופת כהונתו, לקדם ליברליזציה של המשק ולצמצם את המדיניות הפופוליסטית-סוציאליסטית שפטרו הביא".

מה לגבי מועמד השמאל?

"אם ייבחר איוון ספדה, ועדיין יש סיכוי לא מבוטל בכלל שזה יקרה, בין אם בסיבוב ראשון ובין אם בסיבוב שני, הוא אומר שבכוונתו להמשיך ולהאיץ את מדיניות השמאל הסוציאליסטית של פטרו. הוא הרבה יותר אידיאולוג בנושא הזה אפילו מפטרו".

ומה בנוגע למדיניות כלפי ישראל?

"יש לכך השלכות משמעותיות ביחס למדיניות כלפי ישראל. איוואן ספדה הוא פחות פופוליסט מפטרו, לפחות בסגנון, אבל הרבה יותר אנטי-ישראלי ממנו במובן האידיאולוגי. לכן אם ייבחר, סביר להניח שמערכת היחסים הרעועה בין ישראל לקולומביה, שפעם נחשבה לבת ברית חזקה מאוד של ישראל,תמשך להידרדר לאורךהשנים. במובן הזה, עבור ישראל זה יהיה המשך של מגמה לא טובה ביחסים עם מדינות אמריקה הלטינית. אם פלומה או אבלרדו ינצחו, סביר מאוד שזה יביא לשיפור במערכת היחסים. הם מאופיינים בסגנונות שונים, אך יחתרו לשיפור מערכת היחסים עם ישראל כל אחד מסיבותיו".