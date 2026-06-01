ניסיון למיזם עם התעשייה האווירית נפל ונחשף בתביעת משקיעים

משקיעי סיקס איי. איי (SixAI) הגישו תביעה בסך 50 מיליון שקל נגד עיזבונו של המייסד המנוח רן פוליאקין, שותפו משה דן אזוגי והחברה עצמה. לטענתם השניים גייסו מיליוני דולרים על בסיס מצגות המציגות שותפות עם התעשייה האווירית, שמעולם לא אושרה על־ידי רשות החברות הממשלתיות.

במצגות שולבו גם חברת הרובוטיקה היפנית מוסאשי (חברת‏־בת של הונדה עצמה, וספקית טיר 1 של חלקים לתעשיית הרכב הממוקמת ביפן) וחברת השיווק פרספשן של שרוליק איינהורן, שאינם נתבעים בהליך. יש לציין כי גם התעשייה האווירית אינה נתבעת בהליך.

● העונש של כחלון: מאסר על־תנאי והגבלת כהונה בחברות ציבוריות. ואיזה קנס ישלם?

● משרד הביטחון ירכוש מערכות הגנה מהתעשייה האווירית בכמיליארד דולר

המיזם שלא המריא

כאמור, המשקיעים טוענים כי הובלו להשקעה על בסיס מצגות "בומבסטיות" ו"ורודות באופן קיצוני", שהציגו תחזיות מנופחות לשווי החברה וגיוסי ענק, תוך שימוש בשיתופי־פעולה עם התעשייה האווירית ו"מוסאשי" כעוגן. בין היתר, הוצגו תחזיות לגיוס של 300 מיליון דולר בסוף 2022 לפי שווי של מיליארד דולר, והנפקה בסוף 2023 לפי שווי של 3-5 מיליארד דולר.

כמו כן, לטענת התובעים, פוליאקין והחברה הסתירו מהם את דבר מחלתו הסופנית, בה לקה עוד ב־2021, ואת העובדה כי עשה שימוש בכספי החברה למימון טיפולו הרפואי. התנהלות זו, לגרסתם, הובילה לקריסת החברה, לפיטורי מרבית עובדיה ולאובדן השקעתם.

יש לציין כי ב־2021 הודיעה התעשייה האווירית על הקמת השותפות למסחור טכנולוגיות עם חברת סיקס איי. איי, וזאת על אף שטרם הוחלט באותה עת אילו טכנולוגיות ימוסחרו במסגרתה. התעשייה האווירית אף פרסמה הודעה רשמית לעיתונות, בה צוטט המנכ"ל בועז לוי באומרו: "הקמת השותפות היא ביטוי ליישום האסטרטגיה העסקית החדשה של התעשייה האווירית למינוף היכולת הטכנולוגית של החברה בתחום האזרחי".

פוליאקין גייס את יו"ר דואר ישראל לשעבר ששי שילה, שאינו נתבע במסגרת התביעה, בכיר בעל ניסיון בניהול חברות ציבוריות, כדי לקדם את השותפות עם התעשייה האווירית - קשר שנוצר בפורום המנכ"לים YPO. במשך שנתיים ניסו שילה ובכירי התעשייה האווירית לקדם פרויקטים למסחור טכנולוגיות, בהם רדאר לרכבות בהודו ושיתופי־פעולה בתחום הרחפנים. בסופו של דבר, המיזם בוטל לאחר שמיכל רוזנבוים, מנהלת רשות החברות הממשלתיות דאז, לא אישרה את הקמת השותפות.

על־פי התביעה, ששי שילה מונה למשנה למנכ"ל בשכר עתק (כך לפי התביעה), תפקיד שלטענת התובעים נועד לניהול השותפות הכושלת עם התעשייה האווירית. התובעים טוענים כי שילה המשיך לקבל תשלום עד סוף 2023, שנה וחצי לאחר ביטול המיזם, ואף עסק בניהול בניית ביתו הפרטי של פוליאקין. שילה הכחיש את הטענות ומסר בתגובה: "הצטרפתי לסיקס איי. איי בזכות ניסיוני הרב כמנכ"ל וכיו"ר דואר ישראל. לאורך עבודתי עסקתי באיתור מיזמים, וכן שימשתי כמנכ"ל SixEV, שם הובלתי פיתוח עסקי למיזם אופנועים חשמליים באפריקה וקידמתי פיילוטים בגאנה ובניגריה". מיזם האופנועים החשמליים בניהולו של שילה תכנן שילוב מנועים של מוסאשי עם סוללות שיוחלפו בתחנות ייעודיות. למרות הסכמים ראשוניים בהודו ופיילוטים בניגריה ובגאנה, המיזם לא צלח. לפי כתב התביעה, מוסאשי, שמנוהלת על־ידי הירושי אוטסוקה, השקיעה בחברה של פוליאקין 10 מיליון דולר - שירדו לטמיון.

הקריסה - והתגובות

במצגת שהועברה למשקיעי סיקס איי. איי שורבב שמו של שרוליק איינהורן, בעלי חברת השיווק "פרספשן", כסמנכ"ל שיווק. איינהורן, אסטרטג פוליטי מוכר המזוהה עם קמפיינים של מפלגת הליכוד ונתניהו, סיפק בפועל שירותי ייעוץ חיצוניים (כגון בניית אתר, צילום סרטונים וכתיבת מסרים) בתמורה למזומן ומניות. יצוין כי "פרספשן" עבדה במשך שנים גם עם חברת "ננוקס" של פוליאקין, והקשרים הסתיימו ב־2024.

לטענת התובעים, בין 2020-2023 הם השקיעו כ־50 מיליון שקל בהסתמך על מצגי פוליאקין והחברה. אלא שבינואר 2024 נודע להם במפתיע על מותו של פוליאקין ממחלה, עובדה שמעולם לא נחשפה בפניהם במהלך הגיוסים. חודש אחרי התברר כי קופת החברה התרוקנה, רוב העובדים פוטרו (למעט עוזרו האישי של פוליאקין) וחלק ניכר מחברות הבנות נסגרו. "מכל החלומות שנמכרו לתובעים כמעט לא נשאר דבר", נכתב בתביעה. הנתבעים, בהם עיזבונו של פוליאקין והמייסד משה דן אזוגי, צפויים להגיש כתב הגנה בשבועות הקרובים.

רן פוליאקין ז''ל / צילום: איל יצהר

עו"ד ד"ר גיל אוריון, שותף וראש מחלקת ליטיגציה במשרד פישר, המייצג את משה דן אזוגי, מסר כי "כתב התביעה נגוע בשגיאות" וכי הטענות נגד ששי שילה "מופרכות". מטעם עו״ד אלון פומרנץ ממשרד ליפא, המייצג את יורשי פוליאקין ז״ל, נמסר: "הטענות המועלות בכתבה ואשר מבוססות על כתב תביעה שקרי חסרות בסיס, ומציגות את הדברים באופן מעוות ומטעה". עוד הדגישו כי ההחלטות התקבלו "משיקולים ענייניים ומקצועיים", וכי מדובר ב"מניעים אישיים" נגד אדם שנפטר ואינו יכול להשיב לטענות. היורשים הוסיפו כי הפרסומים "פוגעים שלא לצורך באלמנתו ובילדיו" של פוליאקין. מהתעשייה האווירית ומחברת מוסאשי לא נמסרה תגובה.