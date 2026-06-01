עליות באסיה; בורסת דרום קוריאה מזנקת לשיא חדש
בורסות עולם | סיקור שוטף

עליות באסיה; בורסת דרום קוריאה מזנקת לשיא חדש

הקוספי מזנק במעל 4% • וול סטריט תחזור משבוע של שיאים חדשים, בתמיכת קדחת ה-AI - והחוזים העתידיים הבוקר ירוקים • מחירי הנפט מטפסים, לנוכח ההשתרכות במגעים בין ארה"ב ואיראן

בורסת דרום קוריאה, סיאול / צילום: Shutterstock, Ki young
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעליות. בורסת טוקיו עולה בכ-1%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.9% ובורסת שנגחאי נסחרת ביציבות. בורסת סיאול ממשיכה ברצף העליות המדהים שלה וקופצת בכ-4%, בין היתר, על רקע דיווחים לפיהם מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג יגיע לביקור בדרום קוריאה בקרוב. מניית סמסונג אלקטרוניקס מטפסת במעל 3% לשיא כל הזמנים.

ביפן, מניית סופטבנק טיפסה בכ-5%, לאחר שענק ההשקעות הודיע על תוכניות להשקיע 53 מיליארד דולר לאורך חמש השנים הקרובות לטובת בניית תשתית AI בצרפת.

הבורסה בניו יורק חוזרת משבוע נוסף של שיאים חדשים, בהובלת מניות הטכנולוגיה. ה-S&P 500 עלה בכ-1.4%, הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-2.4% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.9%. הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות של עד 0.5%.

במבט חודשי, מי שהלך לפי הפתגם הוותיק בוול סטריט "Sell in May and go away" ומכר במאי הפסיד תשואות מרשימות: הנאסד"ק טיפס במעל 8%, ה-S&P 500 התקדם בכ-5% והדאו ג'ונס עלה בקרוב ל-3%. כך, ה-S&P 500 עבר לרשום תשואה דו־ספרתית של מעל 10% מתחילת השנה.

הקטר שהוביל את וול סטריט לשיאים חדשים הוא סקטור השבבים, שרשם במהלך החודש ראלי היסטורי. מיקרון חצתה בשבוע שעבר שווי שוק של טריליון דולר, לאחר שהשלימה זינוק של 87% בחודש האחרון בלבד, חברת AMD השלימה זינוק של יותר מ-50%, וברודקום טיפסה בכ-7%. שלוש החברות האלו לבדן מהוות יחד 17% מהסקטור כולו.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מזהה כאן נורות אזהרה: "מדד השבבים SOXX זינק בכ-82% מאז השפל של חודש מרץ, כאשר מדד העוצמה היחסית (RSI) טיפס מעל 87 נקודות - הרמה השנייה בגבוהה ביותר שנרשמה מאז 1995". לדבריה, מדובר ברמות קיצוניות שנראו בעבר רק בתקופת בועת הדוט-קום. "השוק מתמחר שלמות. הסיפור ארוך־הטווח של ה-AI אמיתי, אבל בטווח הקצר, המשקיעים מתנהגים כאילו הוצאות הענק של חברות הטכנולוגיה על התחום יכולות להאיץ לנצח". להערכתה, כאשר המגמה תתהפך, תיקון של 15%-20% בסקטור אינו תרחיש חריג.

עם זאת, האירוע המרכזי של סוף השבוע החולף הוא ללא ספק הזינוק האדיר של מניית חברת המחשוב דל , אחרי הדוחות הכספיים שפרסמה בליל יום חמישי - אלו הציגו עלייה חדה של 88% בהכנסות וזינוק מסחרר של 757% בהכנסות משרתי AI. המניה המריאה ביום שישי במעל 30% ורשמה את היום החזק ביותר שלה אי־פעם.

בגזרת המאקרו, בארה"ב יפורסמו היום אחר הצהריים נתונים מפעילות הייצור בחודש מאי: מדד מנהלי הרכש של S&P Global ומדד הייצור של ISM.