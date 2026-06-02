ניצחון לרותי ברודו: תקים ותפעיל מתחם מזון בהיכל התרבות בת"א

ניצחון לרותי ברודו, לאחר שנה של מאבק משפטי: הנהלת היכל התרבות בתל אביב קיימה מכרז חוזר ובחרה בחברה שלה להקמת והפעלת מתחם מזון בהיכל. זאת, לאחר שנה בדיוק של הליכים משפטיים, שבמהלכם נפסל הליך המכרז הקודם בעקבות עתירות של חברות מתחרות.

המתחם אמור היה להיבנות ולהתחיל לפעול לפני כשנה, בעקבות החלטת הנהלת היכל התרבות לבחור בחברת R2M קורפוראשיין בע"מ, השייכת לרותי ומתי ברודו, להקמת המתחם ולהפעלתו. ואולם אז עתרה חברת נטו אינווסטמנט (1998), המתמחה בהקמת והפעלת מתחמי מזון, לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה לבטל את ההחלטה, וזאת משום שהנהלת היכל התרבות מחויבת לפעול בהתאם לדיני המכרזים.

לטענת נטו, הנהלת ההיכל פעלה בדרך של פנייה לא פומבית כדי לקבל הצעות להקמת מתחם מזון בשטחי המסעדה, שהופעלה על-ידי חברת ל.קופי אנד קונספט בע"מ, ובנקודות מכירה שמפעילה חברת קופי טיים בע"מ.

הנהלת היכל התרבות טענה מנגד כי היא פעלה כחוק, שכן מדובר בפרויקט קולינרי המחייב ידע ומומחיות מיוחדים, ועל כן היא פטורה מפרסום מכרז לגביו. עוד טענה ההנהלה כי פנתה לשש קבוצות מתמחות, בהתאם לייעוץ קולינרי שקיבלה. התקבלו ארבע הצעות, וזו שנבחרה הייתה של R2M.

חברה נוספת, קופי טיים בע"מ - המפעילה את עמדות מכירת המזון בהיכל התרבות, אך לא זכתה בהליך שנקטה הנהלת היכל התרבות - הביעה תמיכה במתן צו המניעה המבוקש. לטענתה, הוסתר ממנה מידע בכל הקשור להחלטות ולסיכומים שנסגרו בין ההנהלה לבין R2M.

צו מניעה ומכרז חוזר

השופטת אירית קלמן-ברום, שדנה בבקשה, הוציאה אז צו מניעה זמני האוסר על היכל התרבות להתקשר או לממש התקשרות עם מפעילת מתחם מזון בשטח ההיכל. זאת, משום שהגיעה למסקנה כי "מתקבל הרושם" כי הנהלת ההיכל פעלה בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים לגבי נוהלים לגבי פטורים ממכרזים.

השופטת הורתה להשהות את הקמת והפעלת מתחם המזון החדש בהיכל התרבות, עד לבירור התביעה, וקיבלה את הבקשה לצו מניעה זמני.

בימים האחרונים ערכה הנהלת היכל התרבות מכרז חוזר, שבסופו כאמור זכתה שוב חברת R2M של רותי ומתי ברודו.