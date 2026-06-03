עורך הדין הבכיר שזוכה מעבירות משמעת בפרשת השותפות האסורה

עורך הדין הבכיר אלי וילצ'יק זוכה בשבוע שעבר מעבירת משמעת של טיעון נגד כשרות הסכם. זאת לאחר שלפני מספר חודשים זיכה אותו בית הדין המשמעתי הארצי, באותה הפרשה, מעבירה של שותפות אסורה בחלוקת שכר טרחה עם שמאי מקרקעין.

בית המשפט קבע, כי יש לו הגנת "זוטי דברים", וכי אמצעי המשמעת שהושתו עליו, ובוטלו, חמורים מן הראוי, כך שהוא זוכה מכל עבירות המשמעת בפרשה. בהליך ייצגו אותו עוה"ד אייל רוזובסקי ונחשון שוחט.

● מכה למייצגים בתביעות על נגישות: העליון הפחית מאות אלפים משכרם

● "לא כיבדו את הסכם הפרישה": אורי וטרמן תובע את שופרסל

וילצ'יק, מעורכי הדין המוערכים בתחום התכנון והבנייה, שהיה מועמד בעבר לבית המשפט העליון, ערך לפני כעשור עם לקוחות הסכמי שכר טרחה, שכלל גם את שכר השמאי דן לאופר. השניים חתמו על הסכמים ביניהם שתכליתם מתן שירות מקצועי ללקוחות. לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין לא מגיעות תלונות על הסכמים מסוג זה, מאחר שלצדדים לרוב אין אינטרס להתלונן, ולכן הגשת קובלנה במקרה הנוכחי הייתה חריגה. תלונת השמאי הוגשה לאחר שבין השניים התגלעה מחלוקת: השמאי דרש שכר טרחה גם על לקוחות שלא טיפל בהם.

לאופר הגיש תביעה בתחילת 2019, וטען כי הוא זכאי לחלק משכר הטרחה שהתקבל. השופט אמיר ויצנבליט קבע בשנת 2021, כי ההסכמים לא היו חוקיים לפי כללי לשכת עורכי הדין ותקנות שמאי המקרקעין, ודחה את תביעת השמאי על הסף. בערעור הוחזר התיק לניהול הוכחות, והוא עודנו מתברר.

בעבר ההתנהלות הייתה מותרת

בית הדין המשמעתי הארצי זיכה בחודש ינואר השנה את עוה"ד מעבירת שותפות אסורה עם השמאי מחמת הספק. בית הדין קיבל את טענת עוה"ד כי בעבר ההתנהלות הייתה מותרת, וקיימת פסיקה כי בעבר היה מותר לעו"ד לכרות שותפות עם מי שאינו עו"ד מבלי לערב אותו בהכנסות.

"אי-בהירות בפסיקה ובעמדת הלשכה באותה עת מעוררת ספק בליבנו וקושי בדרכי האכיפה על ידי הקובלת (ועדת האתיקה)", קבע ביה"ד הארצי. לצד זאת הדגיש כי היום מדובר בשותפות אסורה, והמליץ לוועדה לגבש עמדה ברורה בעניין אכיפת הסעיף.

בית המשפט לערעורים, שזיכה על העבירה האחרונה שנותרה, קבע כי ההרשעה התבססה על מענה שמסר עוה"ד לבית המשפט בהליך אזרחי. הסעיף קובע שעו"ד שעורך מסמך לא יטען נגד כשרות המסמך. השופט נמרוד פלקס קבע, כי בתי הדין לא ערכו בירור עובדתי בשאלה איזה חוזה נכרת בין עוה"ד לשמאי, ולכן לא נקבע האם עוה"ד ערך חוזה נגדו טען.

עוד נקבע, כי נסיבות המקרה מובהקות ומצדיקות החלת הגנת זוטי דברים. עוד נקבע כי העונש שהוטל על וילצ'יק, שכלל קנס בגובה 100 אלף שקל והשעיה על תנאי, סטה לחומרה מסביר. שיעור הקנס בו חויב גבוה פי עשרה מהנהוג בנסיבות דומות, ובית הדין המשמעתי במחוז לא נתן לכך טעם. העונש בוטל לחלוטין.

מעו"ד אלי וילצ'יק נמסר: "אני שמח שלאחר שנים רבות של עינוי דין בית המשפט זיכה אותי לחלוטין. לי לא היה ספק בצדקתי לאורך כל הדרך ואף שרבים יעצו לי שלא לערער, לא הסכמתי לוותר על שמי הטוב שרכשתי בעמל רבי. ההליכים המשמעתיים פורסמו בעיתונות וגרמו לו נזק חמור. עתה הגיעה העת לתקן".