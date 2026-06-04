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1. היכן צולם הסרט "בופור" שביים יוסף סידר?

2. ועל איזה ספר מבוסס התסריט?

3. מה משמעות ראשי תיבות מאל"ו?

4. כמה פעמים נישאה מרילין מונרו (שהשבוע צוינו 100 שנה להולדתה)?

5. איזו מדינה אסייתית היא הראשונה בעולם שאסרה רכיבה על פילים?

6. איזה ענף יחליף את רכיבת הסוסים (בקרב חמש מודרני) באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028?

7. מה המרכיב המרכזי בעוגת מזון השטן?

8. איך נקראת הרפורמה הקובעת כי מוצרים המאושרים בתקן אירופי יהיו פטורים מבדיקת תקן ישראלי?

9. כמה צבעים יש בדגל הגאווה?

10. וכמה צבעים בקשת בענן?

11. מהו אינקדס קרינה?

12. על שם מי נקראת כיכר ספרא בירושלים?

13. ובאיזו עיר נמצאת כיכר המעיין הרדום?

14. בסלנג אינטרנטי, מה פירוש gr8?

15. מהו צבע הפריחה של בוטן האדמה?