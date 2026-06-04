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1. היכן צולם הסרט "בופור" שביים יוסף סידר?
2. ועל איזה ספר מבוסס התסריט?
3. מה משמעות ראשי תיבות מאל"ו?
4. כמה פעמים נישאה מרילין מונרו (שהשבוע צוינו 100 שנה להולדתה)?
5. איזו מדינה אסייתית היא הראשונה בעולם שאסרה רכיבה על פילים?
6. איזה ענף יחליף את רכיבת הסוסים (בקרב חמש מודרני) באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028?
7. מה המרכיב המרכזי בעוגת מזון השטן?
8. איך נקראת הרפורמה הקובעת כי מוצרים המאושרים בתקן אירופי יהיו פטורים מבדיקת תקן ישראלי?
9. כמה צבעים יש בדגל הגאווה?
10. וכמה צבעים בקשת בענן?
11. מהו אינקדס קרינה?
12. על שם מי נקראת כיכר ספרא בירושלים?
13. ובאיזו עיר נמצאת כיכר המעיין הרדום?
14. בסלנג אינטרנטי, מה פירוש gr8?
15. מהו צבע הפריחה של בוטן האדמה?
תשובה 1
במבצר נמרוד, למרגלות הר החרמון
תשובה 2
"אם יש גן עדן", ספרו הראשון של רון לשם (שהביא לזכייתו בפרס ספיר לספרות ובפרס יצחק שדה לספרות צבאית)
תשובה 3
מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (שמפתחת ומפעילה את הבחינה הפסיכומטרית)
תשובה 4
שלוש פעמים (לשוטר ג'יימס דוהרטי, לשחקן הבייסבול ג'ו דימאג'יו ולסופר ארתור מילר)
תשובה 5
תשובה 6
תשובה 7
תשובה 8
מה שטוב לאירופה טוב לישראל
תשובה 9
תשובה 10
תשובה 11
מדד בינלאומי לעוצמת הקרינה העל-סגולה (UV) המגיעה מהשמש
תשובה 12
על שם יעקב ואסתר ספרא, הוריהם של יוסף ואדמונד ספרא, אנשי עסקים יהודים ונדבנים ידועים שפעלו למען ירושלים
תשובה 13
תשובה 14
תשובה 15
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