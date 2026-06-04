ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G היכן צולם הסרט "בופור" שביים יוסף סידר?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הטריוויה השבועית

היכן צולם הסרט "בופור" שביים יוסף סידר?

איזו מדינה אסייתית היא הראשונה בעולם שאסרה רכיבה על פילים, על שם מי נקראת כיכר ספרא בירושלים, וכמה צבעים יש בדגל הגאווה? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 15:59
מתוך הסרט בופור / צילום: יח''צ
מתוך הסרט בופור / צילום: יח''צ

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. היכן צולם הסרט "בופור" שביים יוסף סידר?
2. ועל איזה ספר מבוסס התסריט?
3. מה משמעות ראשי תיבות מאל"ו?
4. כמה פעמים נישאה מרילין מונרו (שהשבוע צוינו 100 שנה להולדתה)?
5. איזו מדינה אסייתית היא הראשונה בעולם שאסרה רכיבה על פילים?
6. איזה ענף יחליף את רכיבת הסוסים (בקרב חמש מודרני) באולימפיאדת לוס אנג'לס 2028?
7. מה המרכיב המרכזי בעוגת מזון השטן?
8. איך נקראת הרפורמה הקובעת כי מוצרים המאושרים בתקן אירופי יהיו פטורים מבדיקת תקן ישראלי?
9. כמה צבעים יש בדגל הגאווה?
10. וכמה צבעים בקשת בענן?
11. מהו אינקדס קרינה?
12. על שם מי נקראת כיכר ספרא בירושלים?
13. ובאיזו עיר נמצאת כיכר המעיין הרדום?
14. בסלנג אינטרנטי, מה פירוש gr8?
15. מהו צבע הפריחה של בוטן האדמה?

תשובה 1

במבצר נמרוד, למרגלות הר החרמון

תשובה 2

"אם יש גן עדן", ספרו הראשון של רון לשם (שהביא לזכייתו בפרס ספיר לספרות ובפרס יצחק שדה לספרות צבאית)

תשובה 3

מרכז ארצי לבחינות ולהערכה (שמפתחת ומפעילה את הבחינה הפסיכומטרית)

תשובה 4

שלוש פעמים (לשוטר ג'יימס דוהרטי, לשחקן הבייסבול ג'ו דימאג'יו ולסופר ארתור מילר)

תשובה 5

אינדונזיה

תשובה 6

 מסלול נינג'ה

תשובה 7

שוקולד

תשובה 8

מה שטוב לאירופה טוב לישראל

תשובה 9

שישה

תשובה 10

שבעה 

תשובה 11

מדד בינלאומי לעוצמת הקרינה העל-סגולה (UV) המגיעה מהשמש

תשובה 12

על שם יעקב ואסתר ספרא, הוריהם של יוסף ואדמונד ספרא, אנשי עסקים יהודים ונדבנים ידועים שפעלו למען ירושלים

תשובה 13

צפת

תשובה 14

great (מצוין)

תשובה 15

צהוב