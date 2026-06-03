על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

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1טראמפ גער בנתניהו? אנליסטים טוענים שמדובר בהצגה

"טראמפ קרא לנתניהו 'מטורף'", כך דיווח השבוע אתר אקסיוס, שפרסם כי שיחה סוערת ומלאת קללות התקיימה בין הנשיא האמריקאי לבין ראש הממשלה הישראלי בעקבות ההסלמה בלבנון. הדיווח, המבוסס על מקורות אנונימיים, הפך לוויראלי ברחבי התקשורת הבינלאומית.

אלא שאנליסטים שעימם שוחח ערוץ התקשורת הקטארי אל־ג'זירה ממהרים לצנן את ההתלהבות. ראיין קוסטלו, מנהל המדיניות של המועצה הלאומית האיראנית־אמריקאית, ארגון המקדם את האינטרסים של הקהילה האיראנית בארה"ב, אמר לערוץ הקטארי כי בעולם כבר "לועגים" לדיווחים כאלה. "מה שחשוב באמת הוא מה שקורה בפועל", נכתב באל־ג'זירה.

איזבל היילסליפ, מעמותת דמוקרטיה לעולם הערבי - עכשיו, הוסיפה בחריפות: "הדיווח, שככל הנראה הגיע מטראמפ, מנסה להציג את הנשיא כמנהיג חזק שמרים טלפון וצועק על נתניהו - סותר לחלוטין את תוצאות המדיניות בפועל, שבהן נתניהו מקבל בדיוק מה שהוא רוצה".

בתוך כך, מציינים בכתבה, מאז פרוץ המלחמה הנוכחית בפברואר וסגירת מצר הורמוז, מחירי הדלק בארה"ב זינקו, והאינפלציה מכה בציבור האמריקאי. ביקורת גוברת נשמעת כלפי טראמפ שגרר את ארה"ב למלחמה שאינה מגינה על אינטרסים אמריקאיים. לפיכך, נגאר מורטזאבי, עיתונאית איראנית שחיה בארה"ב, העריכה בפני אל־גזירה כי "זו עשויה להיות דרך למתן את הזעם ואת האשמות כלפי ארה"ב בעקבות המלחמה". לדבריה, טראמפ מנסה להציג כלפי חוץ "כאילו הוא כועס על ישראל, וצועק בטלפון על נתניהו".

מתוך אל-ג'זירה, מאת עלי חרב. לקריאת הכתבה המלאה.

2כך סוכלה האסטרטגיה של ישראל מול רחפנים חיזבאללה

"הייתה אסטרטגיה. הייתה", אמרה לניו יורק טיימס אורנה מזרחי, בכירה לשעבר במועצה לביטחון לאומי (מל"ל), וסיכמה בכמה מילים את מצב בין ישראל ללבנון. הכתבה, שמבוססת על שיחות עם אנליסטים ומומחים, מתארת כיצד המערכה הנוכחית מול חיזבאללה - שהחלה עם ציפיות גבוהות - הסתבכה לכדי פלונטר אסטרטגי.

איום רחפני הסיב של חיזבאללה, אמרו מומחים לניו יורק טיימס, נתפס על ידי הדרג הצבאי בישראל "כמו צעצוע". אך במהרה כולם הבינו שטעו, כאשר שורת חיילים ואזרחים מצאו את מותם בעקבות הכלי הקטלני.

אחד האנליסטים שהתראיין לכתבה הפנה אצבע מאשימה דווקא לדרג המדיני: "אין באמת אסטרטגיה, אלא שיקולים פוליטיים שמחפשים אסטרטגיה". בדבריו, מציינים ניו יורק טיימס, הוא התכוון למאבק הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שניצב בפני בחירות בעוד כמה חודשים, ולטענתו מתקשה לשווק את הישגיו הביטחוניים בפני הציבור.

תא"ל במיל אסף אוריון, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), הזכיר לקחים כואבים מהמלחמות שניהלה ישראל מול לבנון. לדבריו, "ברגע שכוחות הצבא כובשים מקום מסוים ונשארים שם למשך תקופה ארוכה - כפי שקרה ב־1982 - הם הופכים למטרות".

מתוך הניו יורק טיימס, מאת דייוויד מ. חלפפינגר. לקריאת הכתבה המלאה.

3האם ראש המוסד החדש ימשיך במאמץ להחלפת המשטר האיראני?

רומן גופמן, ששימש כמזכירו הצבאי של נתניהו ומונה על ידו לתפקיד ראש המוסד, נכנס באופן רשמי לתפקיד. "יש לו סכין בין השיניים", כך תיארו אותו באיראן אינטרנשיונל, והדגישו: המלחמה נגד איראן לא הסתיימה. המחשה לכך, ציינו בכתבה, ניתנה בנאומו של גופמן בטקס הפרידה מראש המוסד דדי ברנע: "הלב של המוסד נמצא במבצעים חשאיים נגד מטרותיו. אנו נשמור על משימה זו בכל מחיר".

בטקס, הוסיפו באיראן אינטרנשיונל, ברנע הצהיר כי ישראל הובילה "שינוי במציאות באיראן", וכי "הפלת המשטר הוא יעד אפשרי".

בהמשך לכך, באתר האופוזיציוני למשטר האיראני, תהו גם עד כמה מתקדמות השיחות בין וושינגטון לטהרן. "החשש שהאיראנים עושים מה שהם רוצים כי הם מרגישים שידם על העליונה", נכתב.

מתוך איראן אינטרנשיונל, מאת נגאר מוז'תהדי. לקריאת הכתבה המלאה.