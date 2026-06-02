"שדרגו את היכולות באופן מוחלט": הזירה שבה איראן מנצחת

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1כך איראן רותמת את כלי הבינה המלאכותית נגד המערב

האקרים וגורמי סייבר איראניים עושים שימוש נרחב במודלי בינה מלאכותית מתוצרת ארה"ב, דוגמת ChatGPT וג'ימיני, כדי לשדרג את יכולות התקיפה הדיגיטליות של טהרן - כך דווח בעיתון פייננשל טיימס. על פי הדיווח, הכלים המערביים מספקים למערך הסייבר האיראני "דחיפה משמעותית", ומסייעים ביצירת נוזקות מתוחכמות, ניסוח הודעות פישינג מהוקצעות בעברית ובערבית, והוצאה לפועל של מתקפות בהיקף ובמהירות חסרי תקדים.

"אנחנו מזהים סימנים לכך שהם משתמשים בפרומפטים (הנחיות) של בינה מלאכותית לאורך כל שלבי התקיפה", מסר אנליסט אבטחת סייבר בחברה גדולה, שהתנה את דבריו בעילום שם בשל רגישות הנושא. לדבריו, הטכנולוגיה סייעה לאיראנים "לשדרג את היכולות שלהם באופן מוחלט".

לפי הדיווח, השימוש ב-AI מאפשר לאיראן לשמר לחץ דיגיטלי מתמיד על יריבותיה הטכנולוגיות. האיראנים רותמים מערכות אלו לסריקה אוטומטית של נקודות תורפה ברשת ולמיגון תשתיותיהם מפני התקפות נגד.

בנוסף, הטכנולוגיה משמשת ליצירת דמויות פיקטיביות (פרסונות וירטואליות) משכנעות, המיועדות להונאת מטרות איכות בישראל ובארה"ב. כך, המתקפות נשענות לעיתים קרובות על הנדסה חברתית, שמטרתה לפתות מטרות תמימות ללחוץ על קישורים מפוקפקים. בניית אמון וריכוך ההגנות של היעד עשויים לדרוש שבועות של שיח תחת זהות בדויה. "אם אתה מטהרן ומנסה להעמיד פנים שאתה איש משאבי אנוש בקבלן ביטחוני, זו משימה כבדה לדבר עם מישהו במשך חודש ולהישמע כמו אדם שחי בקליפורניה", הסביר אנליסט סייבר לפייננשל טיימס.

מומחים טענו בפני הפייננשל טיימס כי "איראן מנצחת במלחמת התעמולה המקוונת, כאשר חשבונות מדינה מפרסמים בקביעות סרטונים ויראליים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית הלועגים לנשיא דונלד טראמפ".

בתגובה לשימוש בטכנולוגיות שלה, מסרה OpenAI בהצהרה כי היא נוקטת צעדי אכיפה נגד פעילות מזיקה, לרבות השבתת חשבונות והגבלת יכולות, תוך הדגשה כי המודלים המתקדמים ביותר שלה "אינם זמינים באופן נרחב לשימוש". החברה ציינה כי היא מנטרת ומשבשת ניסיונות של גורמים הקשורים לאיראן לנצל לרעה את שירותיה, ומציינת כי אלו משתמשים במודלים בעיקר למטרות מחקר, תרגום, ניפוי שגיאות ותמיכה בכתיבת קוד.

מתוך הפייננשל טיימס, מאת ג'ייקוב ג'ודה.

2קטאר מאמצת טקטיקות של "צי צללים" כדי להמשיך לייצא גז טבעי

קטאר משנעת מטעני גז טבעי נוזלי (LNG) מחוץ למפרץ הפרסי, חרף הלחימה באזור, באמצעות טכניקות ניווט ושיט שמוכרות יותר מ"הפינות האפלות של שוק הנפט" מאשר מתעשיית הגז הטבעי, שנחשבה עד כה לשמרנית ושקופה הרבה יותר. כך עולה מדיווח שפורסם בסוכנות הידיעות בלומברג.

הדיווח מתבסס על שורה של ראיונות עם ברוקרים הפועלים באזור, גורמים רשמיים בחברות ובממשל, ימאים ואנליסטים - שכולם התנו את השתתפותם בשיחה בעילום שם בשל רגישות הנושא. על פי הנחשף, המהלך משקף את מאמצי היצואניות באזור להסתגל למשבר אנרגיה חסר תקדים, תוך ניסיון לצמצם את הסיכונים הכרוכים במעבר בנתיבי השיט המאוימים.

טקטיקה בולטת שאימצו היצואניות הקטאריות, בהשראת שוק הנפט, היא המעבר ל"שיט מוחשך": במסגרת זו, מכבות האוניות את משדרי ה-AIS שלהן ויוצאות מהמפרץ הפרסי מבלי שניתן יהיה לעקוב אחר תנועותיהן. זאת, על אף דרישות הארגון הימי הבינלאומי (IMO) המחייבות הפעלת משדרי AIS, במיוחד בנתיבים ימיים צרים ועמוסים.

במסגרת המאמצים להפחתת הסיכונים, החלה קטאר בחודש שעבר לדרוש ממכליות שבבעלותה או בחכירתה לכבות את המשדרים באזור ראס לאפן - מסוף יצוא ה-LNG הגדול בעולם. דרישה דומה מופנית לאוניות בעת ניסיונות כניסה או יציאה מהמפרץ הפרסי. בנוסף, כדי להגביר את רמת הבטיחות, מונחות האוניות לחצות את הנתיב בזוגות, בתצורת שיירה קטנה.

ההשראה לשינוי בטקטיקות השיט הקטאריות הגיעה ממוסקבה. ב-2023, כאשר סנקציות אמריקאיות החלו לפגוע בתעשיית יצוא הגז הרוסית, נאלצה רוסיה למצוא דרכים יצירתיות להעביר משלוחים מפרויקט הדגל שלה, "Arctic LNG 2". מוסקבה בנתה צי אוניות מקביל, תוך אימוץ אסטרטגיות מענף הנפט כדי להמשיך ולשרת את השוק הגדול בעולם - סין.

במקביל לשינויי הניווט, מתחולל שינוי ארגוני בניהול הצוותים. קברניטים ואנשי צוות שאינם מוכנים או אינם מסוגלים לנווט בנתיבי המים המסוכנים פשוט מוחלפים. כחלק מהשינוי, דרישות הסף הפכו לגמישות יותר, וניסיון מקצועי אינו נדרש תמיד מאלו הנכנסים לתפקידים אלה.

מתוך בלומברג, מאת סטיבן סטפצ'ינסקי.

3שבר בימין האיראני: הממסד השמרני יוצא נגד האגף הקיצוני שתוקף את הנשיא

המערכת הפוליטית באיראן עדה בתקופה האחרונה לסדקים משמעותיים בתוך המחנה השמרני, כאשר גורמים בממסד השמרני המרכזי החלו להדוף בגלוי את נציגי האגף האולטרה-רדיקלי. המתיחות הגיעה לשיאה לאחר שחבר הפרלמנט הניצי כמראן ע'זנפארי האשים את הנשיא מסעוד פזשכיאן בעקיפת סמכותו של המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי, במסגרת הפסקת האש באפריל.

לפי דיווח באיראן אינטרנשיונל, המזוהה עם האופוזיציה הגולה של איראן, ע'זנפארי טען כי הפסקת האש נעשתה ללא אישור המנהיג וכי פזשכיאן "הציל את אמריקה וישראל ממכות מוחצות". עוד טען חבר הפרלמנט כי שתיקתו של חמינאי מעידה על התנגדותו למהלך.

התגובה מצד דמויות שמרניות בעלות השפעה - המקורבות למערכת הביטחון האיראנית - הייתה חריפה ויוצאת דופן. עבדאללה ג'נג'י, עורך עיתון ג'וואן המזוהה עם משמרות המהפכה, פרסם מאמר מערכת תחת הכותרת "הע'זנפארים הפזיזים" - משחק מילים בפרסית המתאר חבר צוות מגושם שמבקיע "שער עצמי". ג'נג'י הבהיר כי על פי חוקת איראן, ההחלטות האסטרטגיות על מלחמה ושלום נתונות בלעדית למנהיג העליון ולמועצה העליונה לביטחון לאומי, ולא לנשיא. הוא הגדיר את התנהלותו של ע'זנפארי כ"פתולוגיה פסיכולוגית" ולא כביקורת פוליטית לגיטימית, והאשים אותו בשימוש בפרלמנט כפלטפורמה להכפשת יריבים בכינויי גנאי.

במקביל, הפרשן השמרני עבאס סלימי נאמין הזהיר בראיון לאתר רוידאד 24 כי הקיצוניות של ע'זנפארי "פוגעת במערכת מבפנים". לדבריו, נוכחותם של רדיקלים כמו ע'זנפארי בפרלמנט היא "אסון" המרחיק את הציבור ומחליש, בפועל, את סמכותו של המנהיג העליון במקום להגן עליה.

מתוך איראן אינטרנשיונל, מאת בהרוז טוראני.