ירידות בחוזים בוול סטריט לקראת דוח התעסוקה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

14:00

לקראת דוח התעסוקה המסקרן בארה"ב, החוזים בוול סטריט נסחרים בירידות של עד 1%. זהו אחד הנתונים הכלכליים החשובים הראשונים שייבחנו תחת יו"ר הפד החדש, קווין ווארש. לפי תחזיות הכלכלנים, המשק האמריקאי הוסיף 80 אלף משרות בלבד בחודש מאי, ירידה לעומת 115 אלף משרות שנוספו באפריל.

הדוח יקבל תשומת לב מיוחדת גם משום שבשבועות האחרונים שוק האג"ח החל לתמחר מחדש את הסיכוי להעלאת ריבית נוספת, בעוד תשואות האג"ח הארוכות טיפסו לרמות הגבוהות ביותר זה שנים. לכן כל הפתעה בנתוני התעסוקה עלולה לגרום לתגובה חדה במניות, באג"ח ובדולר.

הביטקוין משלים היום יום שישי רצוף של ירידות, רצף ההפסדים הארוך ביותר מאז אוגוסט אשתקד, על רקע חיסול פוזיציות לונג בהיקפים גדולים ומכירת מטבעות מצד הרוכשת התאגידית הגדולה ביותר בשוק.

המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם צנח במהלך המסחר עד לרמה של 61,300 דולר, לפני שמחק חלק מהירידות. כעת נסחר הביטקוין בשפל של ארבעה חודשים ומתקרב לרמת התמיכה המשמעותית סביב 60 אלף דולר, שנרשמה בתחילת פברואר.

הסנטימנט בשוק הקריפטו נפגע השבוע ממספר גורמים: חברת סטרטג'י ביצעה לראשונה מאז 2022 מכירת ביטקוין, קרנות הסל על ביטקוין רשמו פדיונות חריגים, ונרשמה התרחקות נוספת בין שוק הקריפטו לבין מניות הטכנולוגיה, שהמשיכו לשבור שיאים.

אתמול בוול סטריט ננעל המסחר במגמה חיובית. וזאת למרות שבפתיחת המסחר נרשמו ירידות על רקע ספקות חדשים לגבי יכולתו של הנשיא טראמפ להביא לסיום המלחמה עם איראן, וחששות מטלטלת פתע בסקטור הבינה המלאכותית הלוהט.

מדד הנאסד"ק, שפתח את היום בירידה של 0.7%, הצליח למחוק את ההפסדים וננעל ללא שינוי, מי שמשכו את המדד מעל המים הן אנבידיה ואלפאבית (גוגל) שנהנו מגל של רכישות מצד משקיעים שניצלו את ירידות השערים כדי לאסוף את המניות במחיר נמוך.

צריך לשים לב לרוטציה אתמול. במדדים הגדולים, נאסד"ק סיים בעלייה של קטנה, דאו ג'ונס זינק ב-1.8% לשיא בהובלת מניות גולדמן סאקס גרופ ,ואמריקן אקספרס , וזאת לאחר שרשם אתמול את הנפילה היומית החדה ביותר מזה כשלושה חודשים. S&P 500 עלה ב-0.5% לאחר שאתמול קטע רצף של תשעה ימי עליות, ואחרי ששלשום קבע שיא. גם מדד המניות הקטנות, ראסל 2000 ננעל בשיא.

בתוך הרוטציה מגזר הטכנולוגיה ירד ו"הכסף החכם" עבר למניות הפיננסים והבריאות . השניים עלו במעל 2%. תעודת הסל על מניות השבבים שהכפילה את עצמה מתחילת השנה ירדה, בהובלת מניות ברודקום ויקירת שבבי הזיכרון מיקרון טכנולוג'י .

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300 מיליארד דולר. זהו סכום שווי השוק שהשילה ברודקום חוק ביום מסחר אחד, לאחר שמניית החברה צנחה בכ-13% בעקבות פרסום הדוחות הכספיים. היתה זו מחיקת השווי היומית הרביעית בגודלה בהיסטוריה.

התגובה החריפה ממחישה עד כמה רף הציפיות במניות ה־AI הפך לגבוה במיוחד. ברודקום אמנם הציגה תוצאות חזקות וצמיחה משמעותית בהכנסות, שנתמכה בביקוש לשבבי בינה מלאכותית, אך המשקיעים התאכזבו מכך שהחברה לא העלתה את התחזית ארוכת הטווח שלה.

הירידות הקרינו גם על שאר מניות ה־AI והשבבים: סופר מיקרו קמפיוטר יורדת ביותר מ־5%, מיקרון טכנולוג'י וסנדיסק מאבדות יותר מ־5%.

עוד אתמול - מניית יוניברסל מיוזיק גרופ ירדה בלמעלה מ-4% בבורסת אמסטרדם, בעקבות דיווחים לפיהם קרן פרשינג סקוור של ביל אקמן מכרה את אחזקותיה בקבוצה, לאחר שני ניסיונות השתלטות כושלים.

בשולי ההנפקות הגדולות שבדרך, חברת Quantinuum החלה להיסחר אתמול אחרות והיא זינקה בכ-15%. אתמול הודיעה כי תתמחר את ההנפקה הראשונית שלה במחיר של 60 דולר למניה, מעל היקף ההנפקה המקורי לאחר שהגדילה את מספר המניות המוצעות לציבור.

בורסות אירופה עברו לעליות לאחר הפתיחה השלילית - לונדון, פריז ופרנקפורט בעליות של עד 0.5%.

אלה מגיעות לאחר שמניות הטכנולוגיה בארה"ב ובאסיה ספגו מכירות משמעותיות במהלך הלילה. מדד הטכנולוגיה של סטוקס 600 ירד בכ-2%, כאשר מניות השבבים אינפיניון טכנולוג'יס ו-ASML יורדות 4% ו-2.5% בהתאמה. הלחץ בלט במיוחד בדרום קוריאה, שם מדד קוספי איבד 4.3%. מניות סמסונג אלקטרוניקס ו-SK הייניקס נפלו ב-4.3% וב-7.6% בהתאמה.