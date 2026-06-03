"חמדנות ואופטימיות פרועה": מנכ"לי ענקי הבנקאות על הראלי בוול סטריט

מול השיאים בוול סטריט וגל העליות המטורף של מניות השבבים, האנשים שמחזיקים בברזים - אלה שמחליטים לאן הולך הכסף הגדול, מציעים מבט מפוכח על המציאות. ובפרט, מנכ"ל גולדמן זאקס דייוויד סולומון ומנכ"ל ג'יי.פי מורגן ג'יימי דיימון.

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לפני כמה ימים, בפורום הכלכלי הלאומי על שם רייגן, בחר דיימון את מילותיו בקפידה. "אני אכן חושב שהשוק מפגין אופטימיות פרועה", אמר. "ראיתי את זה כבר בעבר. כמובן, אופטימיות פרועה יכולה להימשך זמן רב, וזה לא דבר רע".

אפשר לשים לב שהוא נמנע מהמילה "בועה", והוא לא אומר למשקיעים למכור. "אך יש גם אלמנט של 'הייפ'", אמר. "מרווחי האשראי נמוכים מאוד. לכן אני מסתכל על כל זה, כעל סיכון. אם משהו ישתבש, מחירי הנכסים האלה עלולים לרדת. שיעורי הריבית הם כוח המשיכה של מחירי הנכסים", כך לפי דיווח של CNBC.

הוא התאים את הטון שלו מבלי לזנוח את החשש, ותיאר את האופטימיות הפרועה כתופעה אמיתית, אך כזו שניתן להצדיק אותה כאשר היא נתמכת בצמיחה ברווחי החברות, כך לפי Seeking Alpha.

ההבחנה הזו היא המפתח. אופטימיות פרועה המונעת מהתרחבות אמיתית ברווחי החברות היא חיה שונה לחלוטין מאופטימיות פרועה המונעת מספקולציות. נראה כי דיימון מאמין שהשוק מכיל כיום את שני האלמנטים הללו, ושהמשקיעים אינם מפרידים ביניהם לחלוטין.

דיימון ציין את האינפלציה כחשש המיידי ביותר שלו. הוא אמר שהאינפלציה יכולה "להגיע בקלות" ל-4% השנה, מה שידחף את תשואות איגרות החוב גבוהה באופן מהותי ויפעיל לחץ ישיר על תמחורי המניות.

תשואות עולות מפחיתות את הערך הנוכחי של רווחי החברות העתידיים, והופכות את איגרות החוב לאטרקטיביות יותר באופן יחסי לעומת מניות. הוא הצביע גם על מרווחי האשראי. כאשר המרווחים צרים באופן היסטורי, המשקיעים אינם דורשים פיצוי רב מדי עבור סיכון חדלות פירעון. זה יכול לעבוד בסביבה נוחה ויציבה. בתרחיש של זעזוע בשוק, מרווחים צרים עלולים להתרחב במהירות, ולהעצים את התנודתיות בכמה אפיקי נכסים במקביל.

עם זאת, נזכיר שאזהרתו מינואר 2026 מפני "יותר מדי אופטימיות פרועה" לא הובילה לתיקון בשווקים.

"יותר חמדנות מפחד"

"בום ה-AI ימשיך לשגשג כל עוד הביטחון בשוק יישאר גבוה", כך אמר מנכ"ל גולדמן זאקס דייוויד סולומון.

"יש שפע של נזילות במערכת אם העולם ימשיך להישאר אופטימי כל כך", אמר סולומון במהלך ראיון שנערך אתמול (ג') ב"המועדון הכלכלי של ניו יורק". "אנחנו בהחלט נמצאים ברגע שבו יש יותר חמדנות מאשר פחד", אמר לשאלת כתבת CNBC.

סולומון "לא סובל" מהראלי בוול סטריט. לאחר שגרפה רווחים של 17 מיליארד דולר בשנה שעברה, גולדמן זאקס ממוצבת לשנה מוצלחת ויוצאת דופן נוספת המונעת מתנודתיות השוק ומ"בהלת הזהב" של ה-AI. צוות ההנפקות שלה קטף את המשבצת המובילה והנחשקת עבור ההפנקה של SpaceX. גולדמן זאקס היא גם חתמת המובילה בגיוס הון מניות בהיקף של 80 מיליארד דולר עבור חברת האם של גוגל, אלפאבית.

"המניה נסחרת היטב", אמר סולומון על הגיוס של אלפאבית, ותיאר את העסקה כגיוס המניות המשני הגדול ביותר אי פעם. גולדמן גם מתחרה על מקום מוביל בהנפקות של חברות ה-AI אנת'רופיק ו-OpenAi.

אך הביקוש לתשתיות וכוח מחשוב עבור AI "לא הולך להתקדם בקו ישר כפי שכולם חוזים כרגע", אמר סולומון. "מהמורות פוטנציאליות בדרך כוללות שינויים טכנולוגיים נוספים, וכן תנודות בעלויות הייצור וההפצה".

"הביקוש לכוח מחשוב של AI חייב בסופו של דבר להירכש על ידי ארגונים וחברות", הוסיף סולומון. "ארגונים באופן כללי יתקדמו לאט יותר, הם יהיו איטיים יותר להשתנות, ואיטיים יותר להסתגל מכפי שאני מעריך שחלק מהציפיות הנוכחיות מניחות".

לדבריו, השימוש ב-AI צפוי להשתנות בהתאם לענפי התעשייה השונים. בעוד שעסקים בעלי שולי רווח גבוהים יכולים להרשות לעצמם להשקיע ולבצע יותר ניסויים, לעסקים עם שולי רווח נמוכים יש פחות משאבים ותמריצים לאמץ את ה-AI.

כשנשאל באיזו מהירות בום הבינה המלאכותית יכול להשתנות מחמדנות לפחד, אמר: "זה יכול להתהפך מהר. זה לא אומר שזה אכן יקרה".