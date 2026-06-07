הזמר ישי לוי הלך לעולמו בגיל 63

הזמר ישי לוי הלך הלילה (בין שבת לראשון) לעולמו בגיל 63, כך הודיעה משפחתו. אחרי שמועות בדבר מצבו, אתמול עדכנו בסביבתו כי הוא מאושפז במצב קשה בבית החולים. "בכאב בלתי נתפס אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי לוי הלילה. נעדכן באופן מסודר בשעת ומיקום ההלוויה היום. אין מילים כרגע", נמסר. הוא הותיר אחריו אישה, ארבעה ילדים ונכדים.

לוי, שנחשב לאחד הקולות והזמרים המשפיעים והמצליחים במוזיקה הים-תיכונית בישראל, חלה ב-2005 חלה במחלת ריאות חסימתית כרונית. בהמשך אושפז בשביל סיבוך של דלקת ריאות ומאז הפסיק לעשן. באוגוסט האחרון ביטל הופעות בשל "מצב בריאותי שלא מאפשר לעלות לבמה". לאורך הקריירה שלו הפיק שורה של להיטים ובהם "ריקוד רומנטי", "רקדי", "האחת שלי" ו"רעיה". בחצי השנה האחרונה לוי הפסיק להופיע.

לאורך חייו התמודד לוי עם התמכרות לסמים וניסיונות גמילה חוזרים ונשנים. את דרכו המוזיקלית החל בהופעות במועדונים ובחפלות בגיל 13. שנתיים אחרי אלבומו הראשון, ב-1986, יצא אלבומו השני "הנה בא היום" שזכה להצלחה מסחרית. באותה תקופה התיידד עם הזמר זוהר ארגוב והתמכר לסמים. לאחר ניסיונות גמילה, ב-1989 יצא אלבומו "להתחיל מבראשית" שכלל גם את הלהיט "רקדי". לוי לא הצליח להשתקם, והוא חזר לצרוך סמים.

ב-2003 הואשם בגין תקיפת אשתו איריס ואיומים עליה ונגזר עליו עונש מאסר . ב-2005 הוא נאשם שוב בפלילים ונידון ל-15 חודשי מאסר על הצתת דירתו, בשל ויכוח אשתו על כסף שלא הסכימו לתת לו לרכישת סמים.

על אף ההתמכרות ובמקביל לניסיונות הגמילה, הוציא לוי יותר מ-20 אלבומים. ב-2008 עשה קאמבק עם האלבום "ריקוד רומנטי". ב-2010 הוציא את השיר "האחת שלי" שזכה להצלחה כבירה. בשנים האחרונות שיתף פעולה עם יוצרים שונים כמו ארקדי דוכין, מוש בן ארי ועילי בוטנר, וגם עם בניו, הזמרים שיר ואושר לוי. בשנה שעברה השתתף בתוכנית הריאליטי "הזמר במסכה".

שר התרבות מיקי זוהר: "‏הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של הזמר האהוב ישי לוי. ישי היה מחלוצי המוזיקה המזרחית בארץ, ומהקולות הגדולים והמרגשים במוזיקה הישראלית, אומן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. ‏אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו, לחבריו ולמעריציו הרבים. יהי זכרו ברוך".

פורסם לראשונה ב-N12