אתר בלומברג מדווח הבוקר (א) כי קונסורציום של חברות תקשורת צרפתיות חתם על הסכם לרכישת המתחרה SFR, בעסקה המעריכה את שוויה של ספקית הסלולר השנייה בגודלה במדינה ב-20.4 מיליארד אירו (23.5 מיליארד דולר). מדובר בעסקה שתבחן את סובלנותם של הרגולטורים האירופיים למיזוגים בתעשייה.

אורנג' SA, חברת Bouygues Telecom וקבוצת Free-iliad חתמו במשותף על מזכר הבנות של הסכם רכישה עם חברת התקשורת Altice France של המיליארדר פטריק דרהי, כך מסרו אורנג' ו- Bouygues בהצהרות נפרדות. ייתכן שהעסקה תושלם עד המחצית השנייה של 2027, לאחר קבלת האישורים הנדרשים.

העסקה צפויה לסיים סאגה ארוכת שנים עבור SFR , לאחר שאלטיס דחתה הצעת רכישה קודמת של הקונסורציום. דרהי מבקש לגייס מזומנים כדי להפחית את המינוף בקבוצת התקשורת שלו, לאחר שנים של רכישות מונעות חוב.

דרהי הוא אחד האנשים החזקים בתעשיית התקשורת והמדיה בישראל. בבעלותו קבוצת התקשורת הוט, רשת ערוצי החדשות i24NEWS ואתרי החדשות כיכר השבת וסרוגים, המיועדים לציבור החרדי והדתי־לאומי. מחוץ לישראל הוא מחזיק בעסקים נוספים כאמור, באמצעות חברת התקשורת הבינלאומית אלטיס, וב־2019 רכש את בית המכירות הפומביות סותבי'ס. דרהי ניסה לאחרונה לרכוש את רשת 13, אך בסוף קבוצת ההייטקסטים, בהובלת אסף רפפורט, הביסה אותו במרוץ על הערוץ.

עסקיו השונים ברחבי העולם מכניסים כ־30 מיליארד דולר בשנה, מעסיקים 80 אלף עובדים ופעילים ב־50 מדינות שונות. דרהי גם מדורג כיום במקום ה־428 ברשימת עשירי העולם של פורבס, עם שווי נקי המוערך ב־8.3 מיליארד דולר. זאת אף שלפני כעשור, ביוני 2015, פורבס העריך את שוויו ב־26.5 מיליארד דולר, מה שמשקף ירידה משמעותית. עד 2016 הוא אף היה העשיר ביותר בישראל.

לפי כמה פרסומים ב"פייננשל טיימס" מאז דצמבר האחרון, מהלכיו כיום הם ארגון מחדש של החוב באופן שלא מותיר ברירות לנושים אלא להסכים לתספורת. בכתבות תואר כיצד הוא העביר נכסים שמייצרים רווחים בה אל מחוץ להישג יד הנושים, כמו במקרי אלטיס לוקסמבורג ואלטיס אינטרנשיונל. כך, בעלי החוב נעמדים מול חוב של מיליארדי אירו ומנגד ערבויות דלות מאוד. כמו כן, הוא מתואר כמי שמקצץ עלויות בצורה שכמעט אין שנייה לה בחברות שנכנס אליהן.