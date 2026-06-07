גל שביתות במערכת המשפט כאות הזדהות עם השופט סולברג

נציגות השופטים הודיעו על קיום אסיפות הסברה בכלל בתי המשפט ברחבי הארץ היום (א') בין השעות 10:00 ל-11:00. זאת בתגובה להתפרעות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נעם סולברג בשבוע שעבר.

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במסגרת האסיפות, ידונו במשמעות ההתפרעות, השלכותיו על עצמאות הרשות השופטת והצורך להבטיח כי שופטים יוכלו לבצע את מלאכתם ללא מורא וללא חשש. "נציגות השופטים מביעה את מלוא התמיכה וההזדהות עם השופט סולברג ועם בני משפחתו, וקוראת לכל גורמי השלטון, מערכת אכיפת החוק, והחברה הישראלית, לגנות באופן חד-משמעי כל ניסיון לפגוע בשופטים או להפעיל עליהם לחץ, איום או מורא בשל תפקידם. לא ניתן להשלים עם מצב שבו מחלוקת ציבורית או פוליטית מתורגמת לפגיעה בשופטים", מסר יו"ר נציגות שופטי ישראל, ירון לוי.

אליהם מצטרף ארגון הפרקליטים, המייצג למעלה מ-1,100 פרקליטות ופרקליטים במגזר הציבורי, שהודיע כי היום (א') בין 10:00 ל-11:00 ייצאו הפרקליטים מאולמות בתי המשפט ויעמדו מחוץ לבתי המשפט לאות הזדהות עם השופטים בכלל והשופט סולברג בפרט. "בשעה זו כולנו נצא מאולמות בית המשפט ונעמוד מחוץ לבית המשפט מתוך סולידריות ותמיכה במערכת המשפט ושלטון החוק. אסור להסכים בשום אופן לנקיטת אלימות כנגד שופטים או כנגד עובדי השירות המשפטי בשל מחלוקת ציבורית כלשהיא", נמסר מעו"ד אורית קורין, יו"ר ארגון הפרקליטים.

כזכור, ביום רביעי האחרון, מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג באלון שבות, וזרעו הרס רב. בין היתר נופצו חלונות רכבו של סולברג וכדים שהוצבו במבואת ביתו. כוחות משטרה הגיעו למקום, ועשרות חשודים נעצרו. סולברג עומד בראש הרכב השופטים שקבע כי אי־אכיפת חובת הגיוס על חרדים פוגעת בעיקרון השוויון וכי על המדינה לפעול לקידום גיוסם.