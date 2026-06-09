ההנפקה המתוכננת של SpaceX בסוף השבוע מסתמנת כאחד האירועים הפיננסיים המכוננים של השנים האחרונות.

עם יעד גיוס חסר תקדים של 75־80 מיליארד דולר, ההנפקה שצפויה להיות הגדולה ביותר בהיסטוריה תייצר גל הדף שיעשיר שורה של משקיעים שהאמינו בחברה לאורך הדרך. לפי התשקיף, אילון מאסק בעצמו מחזיק ב־85% ממניות SpaceX, באמצעות 849.5 מיליון מניות מסוג A ו־5.57 מיליארד מניות מסוג B.

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אם ההנפקה תצא לפועל לפי השווי המבוקש, היא עשויה להפוך אותו לטריליונר הראשון בעולם. לפי מדד המיליארדרים של בלומברג, הונו עומד כיום על כ־703 מיליארד דולר.

שיא של עשור

אחד מהמשקיעים שכבר עכשיו נהנים מעליית הערך, רק מהקשר למאסק הוא הנסיך הסעודי אל־ווליד בן טלאל. מי שהיה פעם מבכירי הפיננסים במזרח התיכון וראה את הונו נשחק בעשור האחרון, קשר את גורלו באימפריה של מאסק - מטוויטר, דרך xAI ועד לנתח יקר ערך ב־SpaceX, ועוד לפני תחילת המסחר בחברת החלל, קוצר רווח.

חברת ההחזקה הסעודית קינגדום הולדינג בשליטת אל־ווליד אישרה דיווח של שירות החדשות הסעודי Asharq לפיו החברה מחזיקה ב־0.34% מחברת SpaceX, ובנוסף להחזקה הפרטית של הנסיך, הנתח בחברת החלל מגיע ל־0.63%.

הדיווח הוביל לזינוק של דו ספרתי במניות קינגדום תוך כשבוע, ומתחילת שנה הזינוק במניות עומד על כ־78%, בעוד העושר המוערך של אל־ווליד זינק לכ־24 מיליארד דולר - עלייה של כ־39% מתחילת שנה, כך לפי מדד המיליארדרים של בלומברג.

אל־ווליד נעצר ב־2017 בריץ־קרלטון במסגרת המאבק בשחיתות של השליט הסעודי, סלמאן בן עבד אל-עזיז, ובעקבות החקירה הפסיד חלק ניכר מהונו. השותפות הנוכחית עם מאסק מהווה עבורו חזרה למרכז הבמה העולמית.

חלקו האישי של אל־ווליד בחברה של מאסק מוערך כעת על ידו בכ־4 מיליארד דולר, פי 7 מהשקעתו המקורית. איך זה קרה? ההימור של אל־ווליד החל בהשקעה בטוויטר (כיום X) ב־2011, שחוסר דיווח בנוגע לגודל ההחזקה שלו בחברה, הביא בהמשך היתר למעצרו.

ב־2022, תמך הנסיך ברכישת הפלטפורמה על ידי מאסק תמורת 44 מיליארד דולר, למרות חילוקי דעות פומביים ביניהם בתחילת הדרך, אל־ווליד צוטט מכנה את מאסק "מנהיג נהדר". בהמשך השקיע בסטארט־אפ ה־AI של מאסק (xAI), אשר מיזוגו עם SpaceX לפני כשלושה חודשים העניק לנסיך את הנתח הנוכחי.

על פי בלומברג, כיום העסקים של אל־ווליד שזורים גם בתוכניות של יורש העצר בסעודיה. בשנת 2022, קרן העושר הסעודית השקיעה 1.5 מיליארד דולר בחברת ההשקעות "קינגדום הולדינג".

המרוויחים הגדולים

חברת ההשקעות של אל־ווליד, קינגדום הולדינג, משקיעה במגוון רחב של חברות - מהשקעות בחברות אמריקאיות ומובילות כמו אפל, סיטיגרופ, ניוז קורפ ודיסני, דרך החברות של אילון מאסק (כמו ההשקעות ב־SpaceX, xAI ו־X) ועד השקעות בנדל"ן כמו מגדל ג'דה ורשת המלונות ארבע עונות.

חוץ מאל־ווליד, ברשימת המשקיעים שצפויים להרוויח מ־SpaceX, נמצאים לא מעט שהאמינו בחברה מתחילת הדרך. מרכזי בהם הוא גאווין בייקר וחברת קרנות הגידור שלו, Atreides Management.

לפי הוול סטריט ג'ורנל, בייקר הימר על החברה פעמיים. בפעם הראשונה כשהוא עבד כבוחר מניות בקרן Fidelity, כשהחברה הייתה שווה כ־10 מיליארד דולר, ובפעם השנייה ב־2019 דרך קרן הגידור שהקים, Atreides Management.

בזמן ההשקעה השניה של בייקר ב־SpaceX, כלל החברה הייתה שווה כ־30 מיליארד דולר. נכון לחודש אפריל, התיק של Atreides החזיק מניות SpaceX בשווי של כ־2.5 מיליארד דולר, חמישית מנכסי הקרן המנהלת כ־11 מיליארד דולר. ההשקעה ב־SpaceX וב־xAI (שהתמזגו מוקדם יותר השנה) הניבה לקרן תשואה של 47% בשנה שעברה ועלייה של כ־19% מתחילת השנה הנוכחית.

שמות נוספים שצוינו כוללים את אנטוניו גרציאס דרך החברה Valor Equity Partners, שבהנחה שההנפקה תיסגר במחיר המבוקש, יחזיק מניות SpaceX בשווי כ־68 מיליארד דולר.

גם קת'י ווד וקרן ARK הוזכרו כאחת המשקיעות שצפויה לזכות. נכון לחודש מרץ, 17% מנכסי הקרן היו מושקעים ב־SpaceX - וגם היא כבר נהנית מהמגמה החיובית, ורשמה עלייה של כמעט 8% מתחילת השנה.