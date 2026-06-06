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SpaceX

920 מיליון דולר בחודש: זה הסכום שגוגל מתכוונת לשלם ל‑SpaceX

על פי הדיווח, SpaceX של אילון מאסק, חתמה על עסקה עם גוגל שתניב לה הכנסות של כ‑920 מיליון דולר בחודש, באמצעות אספקה של דאטה סנטר לבינה מלאכותית • כזכור, בחודש שעבר הודיעה גם אנתרופיק על עסקה שבמסגרתה תעשה שימוש ביכולות  של SpaceX

ארן הרשלג 10:46
אילון מאסק / צילום: ap, Matt Rourke
אילון מאסק / צילום: ap, Matt Rourke

ימים ספורים לפני הנפקה מתוכננת שצפויה לגייס סכומי עתק, חתמה SpaceX של אילון מאסק על עסקה עם גוגל שתניב לה הכנסות של כ‑920 מיליון דולר בחודש, באמצעות אספקת דאטה סנטר לבינה מלאכותית לענקית החיפוש, כך דווח ב-CNBC אתמול (ו').

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על פי דיווח לרשות ניירות ערך שפורסם אמש (ו'), גוגל תעשה שימוש בכ‑110 אלף מעבדי גרפיקה (GPU) של אנבידיה , לצד מעבדים מרכזיים, זיכרון ורכיבי חומרה נוספים, המאוחסנים במרכזי הנתונים של SpaceX. ההסכם יחול מאוקטובר 2026 ועד חודש יוני 2029, בתשלום חודשי של 920 מיליון דולר, כאשר עד ספטמבר תתבצע העלאה הדרגתית של הקיבולת בתעריף מופחת.

SpaceX ציינה בדיווח כי אם לא תעמיד לרשות גוגל את כמות ה‑GPU שהתחייבה לה עד 30 בספטמבר 2026, תוכל גוגל לבטל את ההסכם באופן מיידי, או לחלופין לקבל את מספר המעבדים שסופקו בפועל, בתמורה לתשלום מופחת, לאחר תקופת חסד של חודש. בנוסף, בתום השנה הראשונה, יוכל כל אחד מהצדדים להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת של 90 יום.

דובר גוגל קלאוד מסר ל‑CNBC, כי העסקה נועדה "להבטיח קיבולת זמנית שתענה על הביקוש הגובר מצד לקוחות לפלטפורמת הסוכנים שלנו, Gemini Enterprise, שהיה גבוה אף יותר מהציפיות". כזכור, גוגל השיקה את Gemini Enterprise, מנויי הבינה המלאכותית ללקוחות ארגוניים, באוקטובר האחרון.

ההסכם עם גוגל הוא עסקת התשתיות הגדולה השנייה שעליה הודיעה SpaceX מאז המיזוג שביצעה בפברואר עם xAI, חברת הבינה המלאכותית של אילון מאסק, בעסקה שהעריכה את שווי החברה הממוזגת ב‑1.25 טריליון דולר. בחודש שעבר הודיעה אנתרופיק על עסקה שבמסגרתה תעשה שימוש בכל קיבולת המחשוב של SpaceX במרכז הנתונים שבממפיס, טנסי.