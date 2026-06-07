טילים מאיראן: מי חייב לבוא לעבודה ומה עם נתב"ג?

איראן חידשה הערב את הירי לעבר ישראל בתגובה לתקיפה הישראלית מוקדם יותר היום בדאחייה בלבנון. פיקוד העורף העביר את ישראל למצב "כתום" בכל הארץ.

מה אומרות ההנחיות המדויקות של פיקוד העורף?

בשלב זה בוטלו הלימודים בכל הארץ מחר. יחד עם זאת מקומות העבודה יפעלו בשלב זה כרגיל בכפוף לאפשרות להגיע למרחב מוגן. התקהלויות אפשריות עד 200 איש בשטח פתוח או 500 איש במקום סגור בכפוף למרחב מוגן. כל ההנחיות תקפות עד מחר, יום שני בערב.

מה דינם של הורים שלא יכולים להגיע מחר לעבודה?

הגיל הקובע למתן הקלות תעסוקתיות בהקשר זה הוא 14 שנים. עובדים שלא יוכלו לעבוד בשל הצורך לטפל בקטינים מתחת לגיל זה מקבלים הגנה מפני פיטורים.

ומה לגבי נתב"ג?

רשות שדות התעופה הודיעה כי בשלב זה נתב"ג פתוח והפעילות מתקיימת כסדרה. יחד עם זאת ניסיון העבר מלמד כי ככל שהמתמחות תימשך עשויות חברות תעופה זרות לבטל את הגעתן לארץ.