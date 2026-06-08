מכה לטראמפ: בית המשפט בלם את האגרה שהטיל על ויזות העבודה

שופט פדרלי בארה"ב ביטל את מדיניותו של הנשיא דונלד טראמפ, שהטילה אגרה בסך 100 אלף דולר על מעסיקים המגישים בקשות לוויזות עבודה מסוג H-1B.

השופט ליאו סורוקין קבע בהחלטתו בבית המשפט המחוזי הפדרלי במסצ’וסטס כי מדיניות האגרה החדשה הפרה את חוק הפרוצדורה המינהלית הפדרלי, וכי לממשל לא הייתה סמכות להטיל את התשלום ללא אישור מפורש של הקונגרס. בפסק הדין קבע כי למרות שהממשל הגדיר את התשלום כ"אגרה" או "קנס", בפועל מדובר במס חדש.

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תוכנית הוויזות H-1B נוצרה בשנת 1990 ונמצאת בשימוש נרחב על ידי ענקיות הטכנולוגיה בארה"ב לצורך גיוס עובדים מיומנים מחוץ למדינה. התוכנית מאפשרת למעסיקים אמריקאים להעסיק עובדים זרים במקצועות מיוחדים לתקופה של עד שש שנים, ומהווה אחד ממסלולי ההגירה המרכזיים עבור מהנדסים, מפתחים ואנשי טכנולוגיה.

טראמפ הנהיג את האגרה בסך 100 אלף דולר באמצעות צו נשיאותי בספטמבר האחרון, במטרה לצמצם את השימוש בתוכנית. הוא טען כי ניצול לרעה של ויזות H-1B פגע בכלכלה המקומית ובביטחון הלאומי, באמצעות "החלפה רחבת היקף של עובדים אמריקאים".

לפני השינוי, עלות הגשת בקשה לוויזת H-1B נעה בדרך כלל בין 2,000 ל-5,000 דולר לכל בקשה. לפי מסמכים שהוגשו לבית המשפט, עד פברואר שולמו עשרות בודדות של אגרות במסגרת המדיניות החדשה, נתון שהמחיש את השפעתה על הביקוש לתוכנית.

לא ברור בשלב זה אם הממשל יערער על ההחלטה. עם זאת, הפסיקה מהווה מכה למדיניות ההגירה המצמצמת שמקדם טראמפ ולניסיונותיו לצמצם את השימוש בתוכנית הוויזות הפופולרית בקרב תעשיית הטכנולוגיה האמריקאית.