ארה"ב: יצוא הנפט הגולמי זינק ב-117%

יצוא הנפט הגולמי של ארה"ב זינק דרמטית בחודש אפריל ל-17.1 מיליארד דולר, בהשוואה ל-7.9 מיליארד בלבד בחודש אפריל אשתקד, כך מדווחת לשכת הניתוח הכלכלי במשרד הסחר האמריקאי. כלומר, יצוא הנפט במונחים דולריים יותר מהכפיל את עצמו בין החודש המדווח לחודש המקביל בשנה שעברה. מדובר בהשלכה חיובית מבחינת ארה"ב של הסגר האיראני על הורמוז, אך הוא מגיע על חשבון הצרכנים האמריקאים שנאלצים לשלם מחירים גבוהים בזמן שהנפט מיוצא לחו"ל.

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הדבר נובע משילוב בין עלייה ניכרת ביצוא הנפט האמריקאי, שהגיע לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה ליצוא בנטו של נפט גולמי (ולא רק מוצרי נפט מתקדמים), לבין מחיר ממוצע גבוה במיוחד: אם באפריל 2025 מחיר חבית הנפט האמריקאית הממוצעת עלה כ-69 דולרים, בחודש אפריל האחרון מחירה הגיע ל-102 דולרים. עליה זו ניכרת גם אם מסתכלים על חודש פברואר האחרון, ערב המלחמה, בו יצוא הנפט האמריקאי עמד על 7.9 מיליארד. הוא עלה ל-10.7 מיליארד במרץ, וכעת ל-17.1 מיליארד. חברות הנפט המייצרות בארה"ב, לרבות אלו שרשומות למסחר בתל אביב, צפויות להנות מכך מאוד ברבעון השני של השנה.

השפעת הסגר שהטילה ארה"ב על איראן

מדובר בהשפעה ישירה של המלחמה, סוכנות המודיעין הימי Loyd's List ציינו במפורש את תנועת המיכליות האדירה שנעה לאוקיינוס האטלנטי, כדי להנות מיכולת הייצוא הנרחבת של ארה"ב, כמו גם מיצוא של יצרני נפט חדשים יחסית כמו ברזיל, גויאנה ואף ונצואלה, שקצב הייצור שלה עלה משמעותית בזמן האחרון. כל אלו משמשים לריכוך ההשפעה החריפה של הסגר האיראני על מצר הורמוז, שעוצר את רוב יצוא הנפט דרך המצר הקריטי שאחראי בימים כתיקונם על כ-20% מהסחר בנפט ובגז בעולם. כמו כן, בחודשים האחרונים ארה"ב הטילה סגר שכנגד מול איראן, שמונע ממנה מלייצא את הנפט שלה, שנמכר בדרך כלל בעיקר לסין.

מי שסובלים מהמחסור בנפט בזירה הבינ"ל הן בעיקר מדינות מזרח אסיה, שמצטיינות בתעשייה חזקה אך צמאה מאוד לאנרגיה, ויכולת ייצור הנפט והגז המקומית שלהם קטנה עד לא קיימת. מי שנהנה הן מדינות שהן יצואניות נפט בנטו, כמו ארה"ב בשנים האחרונות. אך גם במדינות כאלו, בעוד שחברות הנפט ייהנו מהמחירים הגבוהים - הצרכן הממוצע בארה"ב ממשיך לסבול ממחירים גבוהים בתחנות הדלק, שלא מוסיפות לפופולריות המערכה מול איראן.