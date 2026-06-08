ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם "מטרות צבאיות": האיום החדש של החות'ים בים האדום
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
חות'ים

"מטרות צבאיות": האיום החדש של החות'ים בים האדום

המורדים החות'ים הודיעו על "סגירת הים האדום" בפני אוניות ישראליות או כאלו שמקושרות לישראל • האיום עשוי להשפיע גם על ייצוא הנפט הגולמי מסעודיה דרך הים האדום

דובי בן גדליהו 10:21
מיצרי באב אל-מנדב / צילום: Shutterstock
מיצרי באב אל-מנדב / צילום: Shutterstock

המורדים החות'ים בתימן הכריזו הבוקר (ב') על "איסור מוחלט בים האדום למעבר של ספינות ישראליות או כאלו המשויכות לישראל". בהודעה נמסר כי "ספינות כאלה ייחשבו מטרות צבאיות על ידי הכוחות החמושים החל מרגע פרסום ההודעה". החות'ים הודיעו גם כי "יקדמו הסלמה באמצעות הסלמה", ככל הנראה איום על סגירה של מצרי באב אלמנדב אם יותקפו.

כלכלנים מעריכים את התרחיש הסביר כעת להמשך המערכה
"אנחנו קונים היום": בשוק יש מי שנערך לנצל את הירידות

עדיין לא ברור אילו ספינות יסומנו כמטרות אולם מספר חברות תובלה ימית בין לאומיות גדולות, שהחלו לחזור בחודשים האחרונים לנתיב הספנות של הים האדום ותעלת סואץ, כבר הפיצו לספינות שלהם באזור הוראה מיידית לעכב את הכניסה לאזור ולהמתין להוראות נוספות.

עדיין לא ברור האם המטרות כוללות גם ספינות זרות, שאמורות לעגון בנמלי ישראל, כפי שהיה בעבר. בענף הספנות מעריכים כי אם המלחמה תתרחב לים האדום ולמצרי באב אל מנדב זו תהיה פגיעה נוספת בהובלת הנפט והאנרגיה מהמפרץ מכיוון, שמאז תחילת המלחמה עם איראן, סעודיה העבירה חלק גדול מייצוא הנפט הגולמי שלה ממצרי הורמוז לנמל יאנבו (Yanbu) בים האדום. ובתוך כך ממשיכים מחירי הנפט בשווקים העולמיים לזנק, כאשר נפט הגולמי מסוג WTI זינק מהבוקר ב-4.5% והנפט מסוג ברנט זינק ב-4.84%.