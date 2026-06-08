"מטרות צבאיות": האיום החדש של החות'ים בים האדום

המורדים החות'ים בתימן הכריזו הבוקר (ב') על "איסור מוחלט בים האדום למעבר של ספינות ישראליות או כאלו המשויכות לישראל". בהודעה נמסר כי "ספינות כאלה ייחשבו מטרות צבאיות על ידי הכוחות החמושים החל מרגע פרסום ההודעה". החות'ים הודיעו גם כי "יקדמו הסלמה באמצעות הסלמה", ככל הנראה איום על סגירה של מצרי באב אלמנדב אם יותקפו.

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עדיין לא ברור אילו ספינות יסומנו כמטרות אולם מספר חברות תובלה ימית בין לאומיות גדולות, שהחלו לחזור בחודשים האחרונים לנתיב הספנות של הים האדום ותעלת סואץ, כבר הפיצו לספינות שלהם באזור הוראה מיידית לעכב את הכניסה לאזור ולהמתין להוראות נוספות.

עדיין לא ברור האם המטרות כוללות גם ספינות זרות, שאמורות לעגון בנמלי ישראל, כפי שהיה בעבר. בענף הספנות מעריכים כי אם המלחמה תתרחב לים האדום ולמצרי באב אל מנדב זו תהיה פגיעה נוספת בהובלת הנפט והאנרגיה מהמפרץ מכיוון, שמאז תחילת המלחמה עם איראן, סעודיה העבירה חלק גדול מייצוא הנפט הגולמי שלה ממצרי הורמוז לנמל יאנבו (Yanbu) בים האדום. ובתוך כך ממשיכים מחירי הנפט בשווקים העולמיים לזנק, כאשר נפט הגולמי מסוג WTI זינק מהבוקר ב-4.5% והנפט מסוג ברנט זינק ב-4.84%.