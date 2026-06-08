"אנחנו קונים היום": בשוק יש מי שנערך לנצל את הירידות

הטילים מאיראן והחשש מהתרחבות המערכה צפויים להביא לשינוי בהערכות המשקיעים בנוגע לתוואי הריבית העתידי. נכון ליום המסחר האחרון, בשוק תמחרו הורדת ריבית ודאית בישראל ביולי ו-65% להפחתה נוספת באוגוסט. עם פתיחת המסחר הבוקר (ב') הנתונים הללו צפויים להיראות אחרת לגמרי.

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גם בנק ישראל עצמו התייחס בהחלטת הריבית האחרונה לאי היציבות הגיאו-פוליטית וציין כי "קיימים סיכונים לעלייה מחודשת של האינפלציה ובהם ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות והשפעותיהן על הפעילות במשק ועל מחירי האנרגיה, עלייה בביקושים לצד מגבלות ההיצע וההתפתחויות הפיסקליות". עם זאת, בהמשך ולאור הנפילה של הדולר לרמה של 2.8, שידר בנק ישראל מסר מרוכך יותר לפיו קיימת אפשרות להפחתת ריבית מואצת. בהמשך, התברר כי בנק ישראל אף התערב ישירות בשוק המט"ח ורכש דולרים בסכום של 800 מיליון דולר. סכום מינורי יחסית לשוק העמוק, אבל המסר שנקלט בשוק הוא שבנק ישראל שינה גישה.

מה יעשה הבנק כעת? במערכות הקודמות מול איראן, הן במבצע "עם כלביא" והן ב"שאגת הארי", הפעיל בנק ישראל תוכנית התערבות בכיוון ההפוך במטרה להרגיע את השווקים ולספק נזילות מיידית. רק עד אתמול (א'), ההערכות בשוק גרסו כי הבנק ימשיך להתערב גם החודש כדי למתן דווקא את צניחת הדולר. כעת, המטוטלת הגיאו-פוליטית עשויה לאלץ את המוניטריים בירושלים לחשב מסלול מחדש, והשאלה היא אם יפעל למנוע תנודה חדה לכיוון התחזקות הדולר.

"אנחנו קונים היום"

כעת נשואות העיניים אל פתיחת שבוע המסחר בתל אביב, שצפויה להתאפיין בירידות שערים חדות. הלחץ על המדדים המקומיים יושפע לא רק מההסלמה הלילית, אלא גם מהמפולת שנרשמה ביום שישי בוול סטריט, כאשר מניות השבבים חוזרות לתל אביב עם פערי ארביטראז' שליליים במיוחד. אלא שלצד הלחץ, יש בשוק מי שכבר מזהים בענני המלחמה הזדמנות קנייה. "אנחנו קונים היום", אומר לגלובס מנהל השקעות בכיר באחד הגופים המוסדיים.

בשלוש השנים האחרונות, אסטרטגיית "קנייה בירידות" בבורסה המקומית באירועי קצה, כמו בימים שלאחר ה-7 באוקטובר 2023 או במהלך מבצע "חיצי צפון" בספטמבר 2024, הוכיחה את עצמה בגדול. השאלה המרכזית בחדרי המסחר הבוקר היא האם ההיסטוריה הזו תשחזר את עצמה גם מול חזית ישירה ואקטיבית מול איראן.

ההיסטוריה הכלכלית של המערכות האחרונות מול איראן מראה שהתגובה הראשונית של השווקים אינה תמיד אחידה. במהלך מבצע "עם כלביא", הבורסה אמנם נפתחה בירידות שערים חדות, אך כבר ביום הראשון של הלחימה היא שינתה כיוון ופתחה ברצף עליות מרשים. לעומת זאת, במבצע "שאגת הארי" התמונה הייתה הפוכה לחלוטין: ימי הלחימה הראשונים התאפיינו דווקא בזינוק חד במדדים, שתודלקו באופטימיות יוצאת דופן בשווקים סביב תרחיש של נפילת המשטר האיראני ושינוי פני האזור במזרח התיכון. אלא שככל שהתקדמה המערכה, התברר כי הציפיות הללו היו מוקדמות מדי, והאופטימיות התפוגגה והתחלפה בתיקון כלפי מטה.

יחד עם זאת, גם במקרה הזה, התברר שהירידות היו קצרות ימים יחסית ותוך פחות מחודש השווקים חזרו לטפס. כעבור זמן קצר, הם כבר רשמו שיאים חדשים.