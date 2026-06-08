שבוע המסחר הנוכחי יהווה נקודת מבחן לשווקים בארץ ובעולם. בוול סטריט נרשם סוף שבוע שלילי במיוחד עם נפילות חדות, בעיקר בסקטור השבבים, שמחקו כמעט חודש שלם של תשואה.

באופן פרדוקסלי, מי ששלח את המשקיעים לממש מניות היו דווקא נתוני תעסוקה חזקים ומפתיעים. אחרי שאותתו כי הכלכלה בארה"ב חמה מדי, גרמו לשוק לתמחר בוודאות כמעט מוחלטת שהצעד הבא של הבנק הפדרלי (פד) יהיה בכלל העלאת ריבית.

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בתל אביב המצב לא פחות מתוח, ומדד ת"א־125 כבר סופר ירידה של מעל 4.5% בשבוע החולף. לאור פערי הארביטראז' השליליים שנפתחו בניו יורק, הלחץ יורגש גם בפתיחת שבוע המסחר המקומי. מניית יצרנית השבבים ממגדל העמק, טאואר, שצנחה בוול סטריט ב־10% ביום שישי, צפויה לפתוח בפער שלילי של 7.8%. גם נובה וקמטק, הפועלות באותו תחום, צפויות להיפתח בפערי ארביטראז' שליליים וחריגים של יותר ממינוס 6%.

בישראל, בניגוד לארה"ב ולאירופה, הריבית דווקא צפויה לרדת שוב בהחלטה הקרובה. בשורה התחתונה, הסנטימנט השלילי משותף, אבל הסיבות אחרות.

איך זה קשור לגל ההנפקות, ומדוע הדולר התחזק כתוצאה מהמצב ומתקרב בחזרה לשער של 3 שקלים?

1 המבחן של יו"ר הפד החדש

נתונים חזקים משוק העבודה האמריקאי, לצד האינפלציה שנמצאת מעל היעד, הגבירו את החששות כי יו"ר הפדרל ריזרב הטרי, קווין וורש, יודיע בהחלטה הראשונה שלו על העלאת ריבית.

ואלו הן לא כל הבשורות הרעות מבחינת שוק המניות האמריקאי: יצרנית השבבים ברודקום פרסמה תחזית שאכזבה את המשקיעים, ובכך סיפקה דלק לגל מימושים חד בתחום. בין היתר מדד מניות השבבים (SOX) צלל ב־10%, הנפילה היומית החדה מאז פרוץ משבר הקורונה. נאסד"ק איבד 4% ביום שישי.

2 הקשר להנפקה הגדולה של מאסק

לצד נתוני המאקרו, גם גל הנפקות ענק מכביד על וול סטריט. הנפקת SpaceX של אילון מאסק נמצאת לקראת סיום, עם גיוס של עד 75 מיליארד דולר לפי שווי של 2 טריליון דולר - אחת ההנפקות הציבוריות הגדולות בהיסטוריה. אליה צפויות להצטרף בקרוב חברות בינה מלאכותית בולטות כמו אנתרופיק ואחרות.

שמואל קצביאן, האסטרטג הראשי של בנק דיסקונט, מעריך כי היצע המניות המוגבר הזה מעצים את הירידות, גם אם אינו האחראי המרכזי להן.

לחץ נוסף מגיע מכיוון השוק היפני. ירון פרידמן, מנהל מחקר במערך ההשקעות בבנק לאומי, מסביר כי "ה־ין היפני ממשיך להיחלש מול הדולר על רקע הגירעון המסחרי של יפן - בעיקר בשל התייקרות מוצרי האנרגיה מהמזרח התיכון, שיפן צרכנית מהותית שלהם. זה מביא להתערבות של הבנק המרכזי היפני בשתי דרכים: רכישת ינים באמצעות יתרות המט"ח, כלומר מכירת דולרים, לצד מכירת אג"ח של ממשלת ארה"ב, שיפן היא הנושה הגדול ביותר שלה. מהלך זה, בתורו, מביא לעליית התשואות בשוק האג"ח האמריקאי ולוחץ על שוקי המניות".

3 יום חריג או תחילתה של מגמה?

קצביאן מדיסקונט מבקש לשמור על פרופורציות בהביטנו על הירידות החדות בוול סטריט: "הכי חשוב לזכור מאיפה באנו. אחרי שאתה מטפס על הר גבוה מאוד, הסיכון לנפילות עולה. זה לא אומר שתיפול עד התחתית, אבל יש פחות חמצן למעלה. בחודשים אפריל־מאי רשם מדד נאסד"ק 100 את העלייה הדו־חודשית החדה ביותר מאז אוקטובר-נובמבר 2002 - ימי ההתאוששות מהתפוצצות בועת ההייטק.

"השינוי הזה אינו סתמי", מדגיש קצביאן. "הוא מגיע סביב נושא ה־AI, כמו גם דוחות כספיים חזקים מאוד שפורסמו. מה שקורה בעת שינוי חד כל כך במדדי המניות, הוא שנוצרים טריגרים שמכניסים הרבה משקיעים חדשים לשוק - כי כשהסנטימנט חיובי, אנשים רבים חוששים להחמיץ את העליות ונכנסים בעצמם. יש מדדים שונים שמראים שנוצרו החזקות יתר במניות, אבל אין כאן משהו קיצוני, וגם לא נוצר תמחור מנופח, ככל שאני מנתח". במילים אחרות, יום שישי הפגיש את וול סטריט עם טריגר שבעולם נורמלי לא היה מייצר בום כזה.

4 הירידות דחפו מעלה את הדולר

מבחינת היצואנים והמשקיעים הישראלים, המפולת בוול סטריט סיפקה בשורה חיובית, בכך שדחפה את שער הדולר כלפי מעלה, והוא השלים בתוך שבוע זינוק של כ־7%. המנגנון הכלכלי מאחורי המהלך פשוט יחסית: הגופים המוסדיים, המבקשים לשמור על רמת חשיפה מאוזנת לחו"ל בתיקי ההשקעות, נאלצים לרכוש דולרים ככל שהשווקים מעבר לים יורדים, ובמקביל לצמצם את היקפי הגידור שלהם.

אולם הירידות בארה"ב הן לא הסיבה היחידה להתחזקות המטבע האמריקאי. נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, אותת לאחרונה על אפשרות להפחתת ריבית מואצת, מה שהוביל את השוק לתמחר ריבית של כ־3% כבר בעוד שנה. לצד זאת, נחשף כי בנק ישראל התערב ישירות במסחר ורכש במאי כ־800 מיליון דולר - סכום קטן אמנם, אך כזה שמעלה את השאלה האם המגמה נמשכה גם לתוך חודש יוני.

בסופו של דבר, לאחר תקופה ארוכה שבה הסוחרים בת"א התרגלו לכך שהשקל החזק שוחק את רווחיהם, נרשמה תופעה הפוכה שעשויה למתן את אפקט הירידות שמגיע מחו"ל.

5 ומה קורה בתל אביב?

ויש גם את השוק הישראלי, שמגיע אף הוא לאחר עליות חדות. "הבורסה בת"א אינה מתעלמת מהעלייה באי־הוודאות הגלובלית", אומר פרידמן מבנק לאומי.

קצביאן מדיסקונט מסביר כי המגמה בארץ דומה לדעתו לזו שנרשמה בעולם, משום שתל אביב במידה רבה הדביקה פערים בשנתיים האחרונות, ולכן יותר רגישה לאירועים בחו"ל כעת. "כל מה שאמרנו על המניות בעולם נכון פחות או יותר גם לישראל", לדבריו, כשגם אחרי המימושים בשבוע שעבר מדד ת"א־125 עלה מתחילת השנה ביותר מ־15%.

"השוק כאן אינו זול, אבל זה גם לא אומר שהוא עומד ליפול, או שלא יוכל עוד לעלות. אחרי ה־7 באוקטובר הערכתי שהשוק גם זול וגם מונע מפאניקת יתר של משקיעים". כעת מסביר קצביאן כי אחרי שחלק ניכר מהפערים מול חו"ל הצטמצמו, "הבורסה בת"א מושפעת יותר מהנעשה בעולם".

ובראייה של שנה קדימה, לאן פנינו מועדות? קצביאן מביט על השנה הקרובה באופטימיות וסבור כי הטלטלה היא כנראה נקודתית. "הכלכלה העולמית לא השתנתה ונראה כי השוק תיקן אחרי עליות. במבט של שנה קדימה אני ממשיך לשמור על אופטימיות לגבי המניות בעולם, משום שהכלכלה הגלובלית בסך הכול צומחת. גם אם המלחמה מול איראן תתחדש, להערכתי בעוד שנה נהיה ברגיעה מוחלטת, או לפחות זמנית".

קצביאן מוסיף כי "מדד נאסד"ק נסחר כיום במכפיל רווח חזוי (12 חודשים קדימה) של 23.5, בעוד שבחמש השנים האחרונות עמד הממוצע על 24.6 - כך שהוא אפילו זול מעט מהממוצע".