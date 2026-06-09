טראמפ בן 80, והחגיגה שהוא מתכנן הפכה למחלוקת פוליטית

ביום ראשון הקרוב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחגוג את יום הולדתו ה-80. וכמו כל דבר בחייו מאז שהוא נכנס לחיים הציבוריים, גם חגיגות יום ההולדת שלו לא צפויות להיות צנועות או שגרתיות.

במקום ארוחה משפחתית, אירוע ממלכתי או קבלת פנים חגיגית כפי שמנהיגים עולמיים אחרים נוהגים לעשות, הנשיא האמריקאי מתכנן מופע ענק שיכלול קרבות אגרוף של ליגת ה-UFC בלב שטח של הבית הלבן, בנוכחות אלפי צופים, שידור טלוויזיוני ארצי ותפאורה עצומה שתוקם במדשאה הדרומית של משכן הנשיא ההיסטורי.

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עבור תומכיו מדובר בחגיגה פטריוטית יוצאת דופן; עבור מבקריו, זו עוד דוגמה לטשטוש הגבולות בין פוליטיקה, בידור ופולחן אישיות.

במסגרת החגיגות יהפוך הבית הלבן לזירת קרבות של ארגון אמנויות הלחימה המשולבות האמריקאי, ה-UFC. לצורך האירוע מוקם כלוב איגרוף מתומן במדשאה הדרומית של הבית הלבן, לצד יציעים, מערכות תאורה ומבני פלדה עצומים. אחד האלמנטים הבולטים ביותר במתחם הוא קשת פלדה בגובה של כ-28 מטרים, שהוצבה במקום בשבועות האחרונים ועוררה לא מעט ביקורת בקרב מתנגדי הנשיא.

כלוב האיגרוף שהוקם בחצר הבית הלבן / צילום: ap, John McDonnell

מסיבה או אירוע מסחרי?

בימים האחרונים הוגשו מספר תביעות פדרליות בניסיון למנוע את קיום האירוע. התובעים, בהם פעילים ציבוריים וארגונים למאבק בשחיתות, טוענים כי הבית הלבן ואתרים לאומיים נוספים אינם יכולים לשמש לאירוע ספורט פרטי בעל אופי מסחרי. לטענתם, הממשל עקף הליכי אישור רגילים ולא קיבל את האישורים הנדרשים מהקונגרס ומרשויות הסביבה לפני שהחל בהקמת המתחם.

בתביעה אחת נטען כי האירוע נועד בראש ובראשונה לקדם את ארגון הקרבות ה-UFC ואת העומד בראשו, דיינה וייט, הנחשב לאחד מבעלי בריתו הקרובים ביותר של טראמפ. התובעים מציינים גם כי טראמפ עצמו מחזיק במניות של חברת האם של הארגון, מה שמעורר לטענתם שאלות קשות בנוגע לניגוד עניינים של הנשיא וממשלו. "מדובר בשימוש פרטי ומסחרי באחד הסמלים הלאומיים החשובים ביותר של ארצות הברית", נכתב באחת העתירות שהוגשו לבית המשפט.

אחד המבקרים הבולטים ביותר של החגיגה הוא מושל קליפורניה גאווין ניוסום, הנחשב לאחת הדמויות הבכירות במפלגה הדמוקרטית ולמועמד אפשרי לנשיאות בבחירות 2028.

לאחר שנחשפו פרטי האירוע, לעג ניוסום לממשל ברשתות החברתיות וכתב כי "תודה לאל שהם מתמקדים בסדרי העדיפויות של כל האמריקנים". בציוץ נוסף החריף ניוסום את הביקורת, וצירף תמונה של עבודות ההקמה של האיצטדיון בבית הלבן לצד הכיתוב, "הורסים את הבית הלבן בדיוק כמו שהוא הורס את החוקה".

במקביל מתארגנות גם אירועי מחאה ציבורית נגד המופע. אירגונים אזרחיים מתכננים עצרות ומחאות ברחבי המדינה. אחת הקבוצות המובילות את ההתנגדות טוענת כי חגיגות 250 השנים לארצות הברית ויום ההולדת של הנשיא צריכות לעסוק בדמוקרטיה, באזרחות ובערכים משותפים, ולא להפוך למופע סביב אישיותו של דונלד טראמפ.

לא רק בארה"ב: המנהיגים המבוגרים בשלטון בחגיגות יום ההולדת, טראמפ יחליף קידומת, ויהפוך לבן 80. באופן אירוני, גיל של קודמו בתפקיד, ג'ו ביידן, היה אחת מנקודות הלעג העיקריות נגדו, בייחוד מצד טראמפ. טראמפ טבע את הכינוי "ג'ו המנומנם" (Sleepy Joe), נגד קודמו, וכעת, כאשר גם הוא מגיע לגיל 80, הוא מנסה להציג תמונה הפוכה לחלוטין מזו של ביידן. אך רשימת המנהיגים הותיקים לא מסתיימת בשני הנשיאים האמריקאים. את מדינת קרון באפריקה, לדוגמא, מנהיג הנשיא המבוגר בעולם - פול ביה, בן ה-93. בהודו, נרדנה מודי חגג בספטמבר את 75 שנים. וגם בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו חגג באוקטובר האחרון 76 שנים. מהצד השני, בשנים האחרונות נכנסו לשילטון מספר מנהיגים צעירים במיוחד. בסוף מרץ בלאן שאה בן ה־36 נבחר לראש ממשלת נפאל. עם בחירתו הוא הפך למנהיג המכהן הצעיר ביותר. במקום השני ברשימה הצעירים נמצאת קריסטרון פרוסטאדוטיר בת ה-37, המכהנת כראש ממשלת איסלנד מאז 2024. קראו עוד

"אחד הלילות המהנים"

בבית הלבן דחו בחריפות את הביקורת.

דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסרה לאמצעי התקשורת כי האירוע יהיה "אחד הלילות המהנים ביותר בתולדות אמריקה" וכי קיומו בבית הלבן במהלך שנת חגיגות ה־250 השנים לעצמאות המדינה הוא מחווה ראויה לאומה האמריקאית. מקורבי טראמפ הדגישו לאמצעי התקשורת בארה"ב כי הנשיא הוא אוהד ותיק של ענף אמנויות הלחימה המשולבות, וכי במשך שנים רבות הוא מקיים קשר קרוב עם הנהלת הארגון, כך שלטענתם, המסיבה לא מהווה בעיה אתית או עסקית.

טראמפ עצמו התייחס לאירוע ולביקורת עליו בראיון למגזין טיים. "קודם כול, כי אני אוהב את זה," אמר הנשיא כשנשאל למה לעשות את האירוע. "לאף אחד לא תהיה בעתיד הזכות לקיים אירוע כזה בבית הלבן. זה יהיה אירוע ייחודי מאוד, זה יהיה מדהים, ואני חושב שזה דבר נהדר עבור אמריקה", הוא הוסיף.

הגיע לגיל של ביידן

האירוע גם מדגיש פעם נוספת את ההבדל העצום בין טראמפ לבין הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. בשנת 2022, כאשר ביידן חגג את יום הולדתו ה־80 בבית הלבן, הוא בחר לציין את האירוע בארוחת בראנץ' משפחתית במתחם, כמעט ללא סיקור ציבורי ותקשורתי.

באותה תקופה ניסו יועציו לצמצם ככל האפשר את הדיון הציבורי בגילו המבוגר ומצבו הנפשי או הבריאותי. טראמפ, לעומת זאת, מאמץ גישה הפוכה לחלוטין. במקום להצניע את גילו, הוא הופך אותו לחלק מהמופע. הבוטות הזו היא מה שאוהדיו אוהבים ומעריצים. מתנגדיו לעומת זאת סולדים את התנהלותו הפומפוזית.

במשך שנים נהג טראמפ ללעוג לביידן על גילו וכזכור כינה אותו "ג'ו המנומנם" (Sleepy Joe). כעת, כאשר גם הוא מגיע לגיל 80, הוא מנסה להציג תמונה הפוכה לחלוטין מזו של ביידן. כחלק מכך, יום הולדתו הפך למופע פוליטי, תקשורתי ותרבותי שנועד לשדר כוח, ביטחון עצמי ונוכחות ציבורית.

אם לא יהיו עיכובים משפטיים נוספים ואם מזג האוויר ישתף פעולה, אלפי צופים צפויים להגיע לבית הלבן ב־14 ביוני, בעוד מיליונים נוספים יצפו בשידור הטלוויזיוני של הקרבות על מדשאות הבית הלבן.

כך או כך, כבר עכשיו ברור שיום הולדתו ה־80 של דונלד טראמפ יהיה שונה לחלוטין מכל חגיגת יום הולדת נשיאותית שידעה ארצות הברית בעבר, ויהפוך לעוד פרק משונה וייחודי בכהונתו הלא שגרתית.