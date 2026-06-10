צבא ארה"ב תקף באיראן בתגובה על הפלת המסוק

עדכונים שוטפים

06:10 - איראן שיגרה טילים וכטב"מים לעבר בסיסי ארה"ב בירדן, כווית ובחריין

בכיר אמריקאי עדכן כי לפחות ארבעה טילים בליסטיים וכמה כטב"מים שוגרו בידי איראן לעבר בסיסים אמריקאים בירדן, כווית ובחריין כחלק מהתגובה על התקיפות של ארה"ב בשטחה.

לאחר מכן, צבא ירדן הודיע שיירט חמישה טילים בליסטיים שאיראן שיגרה לעבר בסיס אל-אזרק של הצבא האמריקני בממלכה. אין נזק ואין נפגעים.

05:50 - איראן שיגרה טילים וכטב"מים לבסיסים אמריקאים במזרח התיכון

בכיר אמריקאי: לפחות 4 טילים בליסטיים וכמה כטב"מים שוגרו על ידי איראן לעבר בסיסים אמריקאים בירדן, כווית ובחרין כחלק מהתגובה על התקיפות האמריקאיות

05:14 - משמרות המהפכה: תקפנו את בסיס עלי אל-סלם בכווית באמצעות כטב"מים

04:54 - משמרות המהפכה: תקפנו בסיס אמריקאי בירדן

04:43 - בחרין: מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בעקבות מתקפות איראניות

04:16 - איראן: תקפנו את הצי חמישי של ארה"ב בבחרין

משמרות המהפכה של איראן אמרו כי תקפו את הצי החמישי של ארה"ב בבחרין באמצעות רחפנים בתגובה לתקיפות האמריקאיות בדרום איראן, כך דיווחו. בהצהרה, הזהירו משמרות המהפכה מפני "תגובה חמורה יותר".

בבחרין הודיעו כי מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בעקבות המתקפות האיראניות.

04:04 - הודעת סנטקום: תקפנו מטרות איראניות בתגובה להפלת המסוק

סנטקום: כוחות הפיקוד המרכזי של ארה"ב השלימו תקיפות הגנה עצמית נגד איראן בהוראת המפקד העליון בתגובה להפלת מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב אתמול. הכוחות תקפו אתרי הגנה אווירית איראניים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מכ"ם ליד מצר הורמוז באמצעות תחמושת מדויקת ממטוסי קרב של חיל האוויר והצי האמריקאי.

המבצע היה תגובה פרופורציונלית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקאים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. כוחות ארה"ב נותרים ערניים וערוכים להתגונן מפני תוקפנות איראנית בלתי מוצדקת.

03:06 - איראן: תקפנו בסיסים של ארה"ב באזור בתגובה למתקפות האמריקאיות בדרום המדינה

03:06 - בכיר אמריקאי: גל תקיפות שלישי החל באיראן

02:16 - בכיר אמריקאי: גל תקיפות שני מתבצע עכשיו

גם גל התקיפות השני הוא על סוללות הגנה אווירית ומכ"מים.

01:34 - עראקצ'י: "לא נשאיר מתקפה ללא מענה"

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י על התקיפות האמריקאיות: "למרות תבוסותיה בשדה הקרב, ארה"ב בחרה לבחון את נחישותנו. כוחותינו המזוינים החזקים לא ישאירו שום התקפה או איום ללא מענה. עזבו את אזורנו אם אתם רוצים להיות בטוחים".

01:05 - גורם אמריקאי ל-CNN: התקיפות לא יפגעו במו"מ

גורם אמריקאי ל-CNN: התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן, מעריכים שהן לא יפגעו במשא ומתן לסיום המלחמה.

01:03 - בכיר אמריקאי: הפעולה נמשכת. מוכנים לסדרה של כמה תקיפות נוספות.

00:54 - ארה"ב תקפה מערכות הגנה אווירית סביב מצר הורמוז

בכיר אמריקאי: כוחות אמריקאים תקפו מספר מערכות הגנה אווירית ומערכות מכ"ם איראניות סביב מצר הורמוז.

00:44 - סוכנות הידיעות תסנים: איראן תגיב על התקיפות של ארה"ב

סוכנות הידיעות האיראנית תסנים המקורבת למשמרות המהפכה: איראן תגיב על התקיפות של ארה"ב.

00:44 - טראמפ: התגובה שלנו עוצמתית מאוד

הנשיא טראמפ לכתב ABC: עלינו להגיב על הפלת המסוק ואנו מגיבים בזמן שאנו מדברים. אני מאמין שהתגובה שלנו צריכה להיות חזקה מאוד, עוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שזה.

00:42 - באיראן דיווחו: פיצוצים נשמעו בדרום המדינה

סוכנות הידיעות פארס מדווחת על פיצוצים גם בערים קוהסתק ומינאב בדרום איראן. כמו כן, דווח על פיצוצים באי קשם ובעיר בנדר עבאס הסמוכה למצר הורמוז. לפי הטלוויזיה האיראנית, תקיפות בוצעו גם בעיר ג'אסק ובעיר כווה מוברכה.

00:21 - צבא ארה"ב הודיע: תוקפים באיראן בתגובה על הפלת המסוק

צבא ארה"ב הודיע שפתח בתקיפות "הגנתיות ומידתיות" באיראן בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י.

פורסם לראשונה ב-N12