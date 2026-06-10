השקל נחלש זה היום השמיני ברציפות. אלו הסיבות

השקל ממשיך להיחלש היום וכבר נסחר ב-2.97, לא רחוק מלחזור לקידומת 3. מאז השפל אליו הגיע הדולר מול השקל בתחילת החודש (2.77 שקלים), זהו כבר היום השמיני הרצוף בו נחלש השקל. הרצף הכי ארוך אי פעם.

● ירידות של 20%? הנתון שמהווה נורת אזהרה בוהקת לשוק המניות

● מניות האנרגיה בתל אביב נופלות בשל חשש למיסוי מיוחד על חוות שרתים

הגורם המרכזי הוא הירידות בוול סטריט.

בעוד המוסדיים שומרים על רף קבוע של חשיפה למטבע זר - כ-20% בממוצע. מכיוון שחלק עצום מכספי הציבור מושקע במניות מעבר לים, נוצר פה מנגנון אוטומטי: כאשר הבורסות בארה"ב עולות, שווי המניות הדולריות של המוסדיים מזנק - מה שמאיים להקפיץ את אחוז החשיפה שלהם למט"ח מעבר ליעד שהציבו.

כדי לאזן את התמונה ולשמור על רמת חשיפה יציבה של כ-20%, המוסדיים נאלצים למכור דולרים בשוק. המשוואה היא כזו: כל עלייה של 1% בלבד במדדים המובילים בוול סטריט מחייבת את המוסדיים למכור על פי הערכות כ-2 מיליארד דולר כדי לגדר את הסיכון, ולהפך. כשהבורסה בארה"ב עלתה בחדות, לחץ המכירות הציף את השוק המקומי בדולרים. בימים האחרונים המגמה היא הפוכה, והם נאלצים לקנות דולרים.

ההחלשות מגיעה גם לאחר שלראשונה מאז שנת 2022, בנק ישראל חזר לרכוש דולרים. השבוע נחשף שהבנק התערב בצורה ישירה בשוק המט"ח במהלך חודש מאי בהיקף של 800 מיליון דולר, ובשוק מעריכים כי הרכישות נמשכו גם אל תוך חודש יוני.

אל זה יש להוסיף את נאומו בשבוע שעבר של נגיד בנק ישראל ב"כנס אלי הורביץ לכלכלה" הציג קו שונה. הנגיד רמז כי ככל שסביבת האינפלציה תרד ותתקרב לגבול התחתון (1%) בעקבות התחזקות השקל, הדבר יצדיק מדיניות מוניטרית מרחיבה ובקצבים מהירים יותר. השוק הגיב לאיתות באופן מיידי, וכבר באותו היום החל השקל להיחלש מול הדולר. כעת מסתבר שבזמן הנאום, בנק ישראל כבר התערב בפועל.

ישנם גם גורמים נוספים כמובן כמו עליית פרמיית הסיכון של ישראל בעקבות ההסלמה בגבול הלבנון, התקיפה האמריקאית באיראן - והשיגורים מטהראן למדינות המפרץ.

האינפלציה בארה"ב מרימה ראש

הדולר עצמו בעולם גם הוא עולה, וזאת בעיקר בגלל עליית האינפלציה הצפוייה שם ויש שצופים אף שהריבית תעלה, מה שמעלה שם את תשואות האג"ח. היום העיניים נשואות לנתוני האינפלציה שיתפרסמו ביומיים הקרובים: מדד המחירים לצרכן (CPI) היום ומדד המחירים ליצרן (PPI).

האינפלציה בארה"ב צפויה לחצות את רף ה־4% לראשונה מזה שלוש שנים, והתפתחות זו עלולה להשפיע על הכלכלה והשווקים למשך שארית השנה.

כך שוק האג"ח האמריקאי מעביר מסר חד ליו"ר החדש של הפד, קווין ווארש, הריבית עדיין לא גבוהה מספיק.

בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ירדו מעט, והתשואה על האג"ח לעשר שנים ירדה בארבע נקודות בסיס ל-4.53%. התשואה על האג"ח לשנתיים, שנחשבת רגישה יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, כבר ברמה של 4.13%. זוהי תשואה הנחשבת לרגישה ביותר לציפיות הריבית. התשואה זינקה לשיא של יותר משנה, בעוד שטווח הריבית הרשמי של הפד עומד כיום על 3.5%-3.75%.

במילים אחרות, שוק האג"ח כבר מתמחר ריבית גבוהה יותר מזו שקיימת כיום.

המהלך התחזק במיוחד לאחר דוח התעסוקה החזק מהצפוי, שהראה כי שוק העבודה האמריקאי עדיין איתן למרות הריבית הגבוהה. בעקבות הנתונים, הסוחרים החלו לתמחר העלאת ריבית של רבע אחוז כבר באוקטובר.

המצב יוצר אתגר עבור וורש. לפני כניסתו לתפקיד הוא רמז לא פעם שהמדיניות המוניטרית כבר מגבילה את הפעילות הכלכלית ושיש מקום להקלות בעתיד. כעת הוא ניצב מול שוק אג"ח שמאותת בדיוק את ההפך: שהפד עלול להיות "מאחורי העקומה" במאבק באינפלציה. כעת העיניים נשואות לנתוני האינפלציה שיתפרסמו היום.