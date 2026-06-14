עסקת הרכישה של הוט מובייל בידי דלק ישראל ושותפיה ידעה לא מעט תהפוכות מאז שהוכרזה לראשונה לפני כמעט חצי שנה. לגלובס נודע, כי לאחר שורה של דחיות ושינויים במבנה הקבוצה הרוכשת היא מתקרבת לקו הסיום, והיא צפויה להיסגר בימים הקרובים.

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במסגרת העסקה צפויה הקבוצה הכוללת את דלק ישראל (40%), קרן התשתיות קיסטון (40%) ולאומי פרטנרס (20%), לרכוש את חברת הסלולר מידי קבוצת התקשורת אלטיס של המיליארדר פטריק דרהי, לפי שווי של כ-1.9 מיליארד שקל (רכישה שתמומן ברובה מקופת החברה הנרכשת). להוט מובייל, על פי ההערכות בשוק, כ-2 מיליון מנויים המניבים לה הכנסות של מעל 1.5 מיליארד שקל בשנה.

העסקה מתרחשת לאחר שבסוף השנה שעברה העמידה אלטיס למכירה את קבוצת הטלוויזיה והתקשורת הוט שבבעלותה, על רקע המינוף הגבוה שבו היא נתונה. בסופו של דבר הוחלט למכור את הוט מובייל בנפרד.

דלק מכוונת ללקוחות, קיסטון לתשתית

דלק ישראל, המנוהלת בידי יורם איל, מתמקדת כיום בתחום תחנות הדלק במסגרתו היא מפעילה כ-240 מתחמי תדלוק (נתח שוק של 18%). בנוסף, לדלק ישראל החזקות נוספות בתחום הקמעונאות - רשת המזון המהיר ברגר קינג, קפה ג'ו, חנויות הנוחות של מנטה ורשת מועדוני זאפה. את שנת 2025 סיימה דלק ישראל עם הכנסות של כ-4.8 מיליארד שקל.

בדלק ישראל מזהים הזדמנויות לסינרגיה, בענף התקשורת בכלל ובהוט מובייל בפרט. כך לדוגמה, העריכו בעבר בשוק כי היא תוכל למכור ציוד קצה כמו מכשירים סלולריים ברשת חנויות הנוחות שלה, המונה 210 סניפים, וכן תוכל למנף את פעילות מועדון הלקוחות בו היא מחזיקה, באמצעות הצעת ערך ללקוחותיה בסלולר.

לעומת זאת בקרן קיסטון, המתמחה בפיתוח והשבחת תשתיות, לוטשים עיניים אל הרשת המשותפת להוט מובייל ופרטנר, PHI Networks, החולשת על כ-3,000 אתרי סלולר.

לצד כל אלו, הרוכשים יקוו ליהנות מהצמיחה בשוק הסלולר המקומי, שנמצא במגמת התייצבות אחרי שנים קשות. בשנים האחרונות חברות התקשורת הפועלות בשוק הצליחו להתייעל ולשפר את שולי הרווח שלהן, והמחירים חזרו לעלות אחרי שנות השחיקה. זאת למרות שמחירי הסלולר בישראל עדיין נחשבים נמוכים יחסית לעולם.

דלק ישראל, שבשליטת להב אל.אר שמוביל אבי לוי, הודיעה בחודש ינואר האחרון כי התקבלה הצעתה לרכוש את הוט מובייל תמורת 1.88 מיליארד שקל, ובין הצדדים נחתם מזכר הבנות לא מחייב. הצעת דלק ישראל גברה על הצעה גבוהה יותר שהוגשה בידי פלאפון מקבוצת בזק, בסכום של 2.3 מיליארד שקל, והיא הועדפה בשל היתכנות גבוהה יותר להשלמת העסקה.

באותה עת ניתנה לדלק ישראל תקופת בלעדיות של 60 יום לצורך השלמת בדיקת נאותות, לקראת חתימה על הסכם מחייב, אלא שזה בושש להגיע ונדחה מאז פעם אחר פעם.

לאחר מזכר ההבנות צירפה דלק ישראל לעסקת הרכישה את לאומי פרטנרס (זרוע ההשקעות של בנק לאומי) ובית ההשקעות מור, אלא שבחודש אפריל האחרון נחשף בגלובס כי קיסטון תפסה את מקומו של מור כשותפה מרכזית בעסקה.