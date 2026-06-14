במסחר בסוף השבוע בוול סטריט, המגמה הייתה חיובית. במצטבר בימים חמישי ושישי, המדדים המובילים רשמו עליות של מעל 2%, בהובלת מדד נאסד"ק שעלה ב-2.9%. אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

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גילת עלתה וירדה עם מניות החלל על רקע הנפקת SpaceX

על רקע הנפקת SpaceX, חברת החלל של אילון מאסק, מניות שקשורות לסקטור החלל זינקו בימים שקדמו להנפקה ונחלשו ביום שישי. כך למשל ביום שישי מניות רוקט לאב , אקו סטאר ו-AST נפלו ב-12%-15%, ומניית Virgin Galactic צנחה ב-31.8%, במה שעשוי להיות מוסבר ברוטציה - העברת כספים ממניות חלל קיימות להשקעה בספייס אקס.

זו הייתה גם המגמה במניית גילת רשתות לווין (אם כי בקנה מידה מצומצם יותר). החברה, יצרנית ציוד תקשורת לוויינים שנסחרת במקביל בנאסד"ק ובתל אביב. גילת מנוהלת על-ידי עדי צפדיה, והיא מספקת תחנות לוויין זעירות, מגברים, מודמים, ציוד קרקעי לתקשורת הלוויינית ואנטנות. בסקירה על כלכלת החלל שפרסם בנק מורגן סטנלי לאחרונה, גילת הייתה אחת מ-60 מניות שנכללו בתחום.

מניית גילת זינקה ביום חמישי ב-13.3% וביום שישי היא נחלשה ב-2.4%, וננעלה במחיר של 15 דולר שמשקף לחברה שווי שוק של מעל 1.1 מיליארד דולר. גילת כבר נסחרה השנה במחירים גבוהים יותר, אך נפלה מהשיאים אליהם הגיעה לאחר פרסום הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון, בחודש מאי.

גילת אמורה לסיים את שנת 2026 עם הכנסות של 500-520 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בסך 61-66 מיליון דולר. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש שלושה אנליסטים שמסקרים את המניה וכולם חיוביים. מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 28% על המחיר הנוכחי.

צ'ק פוינט עלתה אחרי 5 ימים רצופים של ירידות

מניית צ'ק פוינט עלתה ביום שישי ב-0.8% ובכך שברה רצף של 5 ימי ירידות. בסוף השבוע, מחיר המניה של צ'ק פוינט ננעל קצת מעל 124 דולר, המשקף לחברת אבטחת הסייבר שווי שוק של 12.9 מיליארד דולר. צ'ק פוינט, שהייתה בעבר החברה הישראלית בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בוול סטריט, היא היום רק השישית בגודלה, אחרי טבע, אלביט מערכות, טאואר, נובה ואנלייט.

צ'ק פוינט מנוהלת על-ידי נדב צפריר. החברה דיווחה בשבוע שעבר שזיהתה חולשת אבטחה בחיבור מרחוק ב-VPN בחלק מהמוצרים שלה, חולשה שניתן לנצל על מנת להשיג גישה לא מורשית. בתגובה היא פרסמה עדכון תוכנה שמטפל בנושא. צ'ק פוינט גם דיווחה שהיא חוקרת את הנושא ונמצאת בקשר ישיר עם הלקוחות הרלוונטיים, ואף ציינה כי בעוד שהחקירה שלה נמשכת, היא כבר זיהתה מקרים של גישה לא מורשית באמצעות ניצול החולשה. צ'ק פוינט הוסיפה כי בהתבסס על המידע הקיים, לא סביר שתהיה השפעה מהותית על התוצאות או על הפעילות שלה.

בהודעה אחרת מהשבוע שעבר, צ'ק פוינט הודיעה על הצטרפותה לתוכנית של OpenAI - החברה אושרה כחברה בתוכנית אבטחת הסייבר של ענקית ה-AI. בצ'ק פוינט ציינו כי סביבת האיומים מתעצבת מחדש בעזרת ה-AI וגורמי איום משתמשים ב-AI כדי ליצור התקפות חזקות ומהירות יותר. כחברה בתוכנית צ'ק פוינט ממנפת את GPT-5.5 לצורך אבטחת סייבר.

סיאברה: אחרי שלושה חודשים, החברה לא עומדת בתנאי המסחר

חלפו פחות משלושה חודשים מאז שמניית סיאברה החלה להיסחר בנאסד"ק, וכעת החברה מדווחת על קבלת מכתב אזהרה מהנהלת הנאסד"ק על כך שאינה עומדת בתנאי הסף להמשך מסחר. סיאברה, בניהולו של המייסד המשותף דן ברמי, מנטרת שיח ברשתות במטרה להילחם בפייק ניוז, והיא פיתחה מערכת מבוססת AI לחשיפת סיכונים ופעילויות זדוניות ברשתות חברתיות. החברה השלימה מיזוג לחברת SPAC והחלה להיסחר בסוף חודש מרץ, ומתחילת יום המסחר הראשון שלה מנייתה נפלה ב-91.9% - ממחיר של 6.20 דולר ל-50 סנט. שווי השוק הנוכחי של סיאברה מגיע ל-7 מיליון דולר, בעוד שכחברה פרטית שוויה הוערך בכ-70 מיליון דולר.

לפי הודעת החברה מהשבוע שעבר, היא קיבלה אזהרה שאינה עומדת בשווי שוק מינימלי של 15 מיליון דולר במשך 30 ימי מסחר רצופים, וכן אינה עומדת גם במחיר מניה מינימלי של דולר אחד לתקופה זהה. לחברה ניתנה תקופה של 180 יום (עד 7 בדצמבר) לעמוד שוב בתנאים האלה, ואם לא תעמוד בהם היא עלולה להימחק ממסחר, אך עדיין תהיה לה אפשרות לערער. בסיאברה ציינו כי החברה פועלת במרץ כדי לחזור ולעמוד בתנאים.

במקביל, בשבוע שעבר סיאברה דיווחה על חוזה שמוערך ביותר מ-500 אלף דולר עם חברת מחקר בינלאומית.