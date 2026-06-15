"צעד גדול לקראת ניצחון סופי": באיראן חוגגים את ההסכם

התקשורת האיראנית הרשמית חוגגת את ההסכם מול ארה"ב ומעניקה במה רחבה להתבטאויות של בכירי המשטר על גודל ההישג והניצחון. כך למשל, נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הגדיר את ההסכם כ"ניצחון דיפלומטי" וטען כי מדובר ב"מסמך גאווה לעם מול הכוחנות בעולם". יו"ר הפרלמנט, מוחמד־באקר קליבאף, הוסיף כי "בזכות ההתנגדות ההיסטורית, איראן צעדה צעד גדול לקראת ניצחון סופי".

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גם שגריר איראן באסלאמאבאד, בירת פקיסטן ששימשה כמתווכת בין הצדדים, הצטרף לחגיגות והצהיר כי "כל פקיסטן גאה בניצחונות של העם האיראני", בעקבות ברכות שקיבל בפרלמנט הפקיסטני. מוחמד ג'וואד זריף, שכיהן כשר החוץ של איראן בין השנים 2013-2021, קרא ל"סולידריות ותמיכה לאומית כדי לקבע את הניצחון הגדול". כלל הדברים הללו נלקחו מסוכנות הידיעות הרשמית של איראן, IRNA.

בנט ונתניהו צוטטו

אתר "ניטור תקשורת", שהקים אמיתי כהן, מאפשר לקבל מעין "פיד" של ידיעות חדשותיות המתורגמות אוטומטית מפרסית ומערבית, ובכך להיחשף להלך הרוח שמשקפים כלי התקשורת המזוהים עם המשטר האיראני - או כלי תקשורת של האופוזיציה הגולה. כך ניתן לראות איך נראה מרחב המידע שנמצאים בו באיראן, ואולי בכך להבין טוב יותר את המהלכים שלהם. האתר כולל גם סיקור מכלי תקשורת בלבנון (משתי רשתות עם עמדות פוליטיות מנוגדות), קטר, עיראק, סוריה וטורקיה.

בין הידיעות שעלו בכלי התקשורת האיראניים צוטט גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שלפי הדיווחים "טען שיש לו תוכנית להביא להתמוטטות המשטר באיראן", אך שם העריכו כי מדובר ב"מהלך לקראת הבחירות". כתבה אחרת תהתה על סתירה בדברי ארה"ב לגבי מועד הסרת המצור על איראן, שאמור להסתיים ביום שישי הקרוב.

בסוכנות הידיעות "תסנים", שמקושרת למשמרות המהפכה באופן ספציפי, היה חשוב להדגיש שהמו"מ להסכם "לא יחרוג מהקווים שקבע המנהיג העליון" מוג'תבא חמינאי, שטרם ברור מה מצבו לאחר שנפצע במתקפה שהרגה את אביו, המנהיג העליון הקודם של איראן עלי חמינאי.

הם אף הציעו פרשנות ולפיה טראמפ "השאיר את ישראל לבד ללא מענה". ניתן לראות את הפער בין שתי סוכנויות הידיעות מבחינת הדגש שהן נותנות, גם ששתיהן פרו-משטריות.

בסוכנות הידיעות מזוהת-האופוזיציה הגולה "איראן אינטרנשיונל", דווקא בחרו להדגיש היבטים אחרים של ההסכם. בין היתר הובלטו דבריו של טראמפ, שלפיהם השיט במצר הורמוז יהיה חופשי וללא עמלות מצד איראן ועומאן, בניגוד לדיווחים קודמים. לצד זאת, גם שם צוטטו דבריו של קליבאף על "הצעד הגדול קדימה בדרך לניצחון סופי".

עוד פורסמה באתר אמירה של בכיר בממשל האמריקאי, שלפיה עומאן חדלה מלשמש מתווכת בעקבות "גישה דו־פרצופית" שהפגינה במהלך השיחות. לדבריו, "הם התנהגו כמעט כמו עובדים של האיראנים באופן שבו תמרנו, אז סוג של זרקנו אותם מהתהליך". בנוסף, צוטט גם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהצהיר כי איראן לא תשיג נשק גרעיני, עם או בלי עסקה.