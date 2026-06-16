"מצפים ממנה לקחת חלק בהסכם": המסר האמריקאי החריף לישראל

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● בארה"ב חוששים: ישראל תסבך את ההסכם עם איראן

● נפט ונשק: האינטרסים של סין ורוסיה בהסכם בין ארה"ב לאיראן

1המלחמה ששינתה את המזרח התיכון, ואיראן הופכת למעצמה אזורית

המלחמה במזרח התיכון הסתיימה, לפחות לבינתיים, כאשר המרוויחה הגדולה היא טהרן, שמתבססת כמעצמה אזורית - כך מתארים אנליסטים ב־MODERN DIPLOMACY, בכתבה מאת ריקרדו מרטינס, מומחה לסחר בינלאומי וגיאופוליטיקה. "איראן עוברת מהישרדות לשאפתנות, והיא כעת בונה חגורת התנגדות ביטחונית המשתרעת מהמפרץ הפרסי עד לים התיכון", נכתב.

בכתבה צוין כי האסטרטגיה של משטר האיתוללות נסמכת על החות'ים בתימן וחיזבאללה שבלבנון, שבאמצעותם הוא בונה לעצמו "תחום השפעה חדש. איראן כבר לא פועלת מתוך הישרדות".

ישראל, בינתיים, היא הנפגעת הגדולה ביותר מההסכם, מוסיפים ב־ARAB NEWS: "מדובר באסון ביטחוני עבורה. בנימין נתניהו מוצא את עצמו צופה מהצד בהבנות, כאשר טראמפ כמעט ריסק את דאגותיה של ישראל. הוא למעשה החליט עבור ישראל ומבלי להתייעץ איתה או אפילו להזהיר אותה. אנחנו רואים מי אחראי ומי מקבל את המילה האחרונה כאן". בינתיים, מוסיפים אנליסטים שהתראיינו לכתבה, "לישראל אין כמעט יכולת להשפיע על החלטותיו של נשיא ארה"ב".

MODERN DIPLOMACY, מאת ריקרדו מרטינס. לקריאת הכתבה המלאה.

ARAB NEWS, מאמר מערכת. לקריאת הכתבה המלאה.

2האם וושינגטון יכולה לאלץ את ישראל לציית להסכם?

פחות מ־48 שעות לאחר פרסום ההבנות בין ארה"ב לאיראן, בטהרן כבר משדרים ביטחון. בכתבה של CBC, תאגיד השידור הציבורי של קנדה, מצוטט מומחה הביטחון סג'אן גוהל, שטוען כי איראן הצליחה "לקשור את הלחימה בלבנון לסכסוך הרחב יותר במזרח התיכון" וכי היא רואה בלבנון "שסתום הסלמה" שבאמצעותו ניתן להפעיל לחץ על ארה"ב.

בישראל, צוין בכתבה, נשמעים קולות חריפים הרבה יותר. שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר כי ישראל אינה מחויבת להסכם, אך בינתיים, כך נטען, יש לישראל סיבה ברורה לדאגה.

הכתבה מציינת כי מטרות המלחמה שהציבה - חיסול תוכנית הגרעין האיראנית, הסרת איום הטילים הבליסטיים ופירוק רשת השלוחות ובראשן חיזבאללה - נותרו "בלתי ממומשות". בנוסף, נכתב כי ההסכם "משאיר את המשטר האסלאמי על כנו, ואת חיזבאללה מוחלש אך עדיין קטלני".

השאלה המרכזית שנותרה פתוחה על פי הכתבה היא עד כמה וושינגטון באמת מסוגלת לכפות על ישראל את תנאי ההסכם. בכתבה ב־CBC נשאל באופן מפורש האם וושינגטון יכולה לאלץ את ישראל לציית להסכם אמריקאי־איראני, למרות שבירושלים דוחים אותו. לטענתם, סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס רמז כי מבחינת וושינגטון לישראל לא יהיה מרחב תמרון רב, והוסיף כי "אנחנו בהחלט מצפים שהישראלים יהיו חלק מהתהליך הזה".

CBC , מאת כריס בראון. לקריאת הכתבה המלאה.

3הפרדוקס של המלחמה מול טהרן

בניתוח שפרסם ניו יורק טיימס, התמקדו באסטרטגיה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מול איראן. בכתבה נטען כי הסכם "משמיט כמה מהדברים החשובים ביותר שנתניהו רצה". לפי הכתבה, ראש ממשלת ישראל הציג לאורך השנים מספר יעדים מרכזיים, אלא שגם לאחר המלחמה, שאלות מרכזיות נותרו פתוחות. לפי הכתבה, עדיין לא ברור מה יעלה בגורל מאגר האורניום המועשר של איראן, והאם היא תוכל להמשיך להעשיר דלק גרעיני במסגרת ההבנות שיגובשו ב־60 הימים הקרובים.

גם בגזרה הלבנונית מסתמנת בעיה מבחינת ירושלים. בטיימס מציינים כי גורמים איראנים טענו שהסכם המסגרת כולל עצירת פעולות צבאיות "בכל החזיתות, כולל לבנון", צעד שעלול להגביל את חופש הפעולה הישראלי מול חיזבאללה.

התוצאה היא פרדוקס: המלחמה שנועדה, לפי המאמר, לעצב את מורשתו של נתניהו עשויה דווקא "להסתיים באופן שעלול להכתים אותו". בעוד איראן יוצאת מהמשבר כשהמשטר שלה עדיין עומד, בישראל גובר החשש שהתוצאה הסופית רחוקה מהיעדים שהוצבו בתחילת המערכה. מבחינת מבקרי ההסכם, זו אינה תמונת ניצחון עבור נתניהו, אלא עדות לפער שבין מטרות המלחמה שהציב לבין הישגיו בפועל .

ניו יורק טיימס, מאת דייוויד הלבפינגר ורונן ברגמן. לקריאת הכתבה המלאה.