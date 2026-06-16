הצורך בעובדים סוציאליים בישראל גבוה כבר שנים, והוא התגבר משמעותית, באופן טבעי, מאז פרצה מלחמת "חרבות ברזל". למרות זאת, יותר מאלף תקנים לעובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות קיימים - אך כלל לא מאוישים.

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עוד בשנת 2008 התריע מסמך שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת על מחסור בעובדים סוציאליים במש"חים (המחלקות לשירותים חברתיים בישראל) - מחסור שהתבטא בין היתר בחוסר של יותר מ־200 תקנים.

על־פי דוח המבקר מתניהו אנגלמן, המפורסם היום (ג'), המצב כעת הפוך: תקנים במח"שים ישנם, אך כ־1,155 מהם לא מאוישים, כלומר חסרים במחלקות הללו יותר מאלף עובדים סוציאליים.

המחסור הזה בולט מאוד על רקע מלחמת "חרבות ברזל", שיצרה ביקוש גדול מאוד לעובדים סוציאליים, ודאי כאלה המתמחים ביפול בטראומה ובפוסט־טראומה על רקע המלחמה.

בדוח המבקר, בפרק תחת הכותרת "אתגרי המחלקות לשירותים חברתיים בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל'", נבדקו האתגרים שניצבו לפני המש"חים בעקבות המלחמה, בחודשים מרץ עד אוקטובר 2025.

התקנים שנוספו בעקבות המלחמה אוישו באופן חלקי מאוד

על־פי הדוח, מספר תקני העו"ס שאינם מאוישים בשנת 2024 במש"חים בישראל הוא 1,155 כאמור, שהם 16% מהתקנים הקיימים. המבקר אנגלמן מציין כי בין השנים 2022 ל־2025 גדל מספר תקני העו"ס במש"חים ב־15% - מ־6,192 בשנת 2022 ל־7,094 בשנת 2025 - אך מנגד, גדל בתקופה הזו גם מספר התקנים הלא מאוישים, בשיעור של 47%. עוד מציין המבקר כי בין 2015 ל־2022 עזבו את תפקידם 40.4% מהעובדים הסוציאליים במש"חים, בתקנים שבמימון משרד הרווחה.

"התקנים הייעודיים שנוספו בעקבות המלחמה אוישו באופן חלקי מאוד בשנים 2023-2025", מוסיף המבקר. "שיעור של 18% (26.28 מתוך 149) בשנת 2023, 32% (45.65 מתוך 143.5) בשנת 2024 ו־28% (40.45 מתוך 144.75) בשנת 2025".

עוד מציין הדוח כי כ־12% מהאוכלוסייה בישראל, 1.18 מיליון תושבים, קיבלו שירות במש"חים בשנת 2023.

המבקר משתף בדוח גם את תוצאות שאלון שיתוף הציבור שנעשה ביוזמת משרד המבקר בקרב העובדים הסוציאליים בישראל, בעקבות המלחמה. לפי שיתוף ציבור זה, 54% מהעובדים הסוציאליים שהשתתפו בו (100 מתוך 186) ציינו כי בעקבות המלחמה הם חוו שחיקה במידה רבה או רבה מאוד; וכ־74% מהעו"סים (138 מתוך 185) ציינו בשאלון כי עומס העבודה במש"ח גדל מאז פרוץ המלחמה במידה רבה עד רבה מאוד.