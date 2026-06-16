המבקר: כ־20.5% מהעסקים פעלו ללא אישור פתיחת עסק בשנת 2024

תהליך רישוי העסקים בישראל נמצא במגמת שיפור, בין היתר הודות לרפורמה בתחום, אך יש עוד הרבה לאן לעלות - כך מגלים נתוני דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן המתפרסמים היום (ג').

המבקר אנגלמן התרכז בדוח הנוכחי בפעילות הרשויות המקומיות בתחומים שונים, ואחד הפרקים בו נוגע לרפורמה ברישוי עסקים ובאופן כללי לכל תחום הרישוי לעסקים בישראל. הדוח מתבסס על בדיקה שנערכה בחודשים אוגוסט עד נובמבר 2025.

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הדוח למעשה מברר עד כמה השפיעו החלטות המדינה לאורך 20 השנים האחרונות על פעילות העסקים ועל תהליך הרישוי שלהם, שכידוע נחשב מורכב וסבוך מאוד בירוקרטית בישראל. הממצאים מתמקדים בין היתר ברפורמה ברישוי עסקים שיצאה לדרך במסגרת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים.

על-פי ממצאי הדוח, כ־20.5% מהעסקים טעוני הרישוי במדינה (28,351 עסקים מתוך 138,034) פעלו ללא אישור פתיחת עסק בשנת 2024. מדובר בשיעור גבוה למדי, כפי שמציין גם המבקר אנגלמן בעצמו, אך מתברר כי מדובר בשיפור משמעותי ביחס לעבר: "בכל התקופה שבין השנים 2017-2024 שיעור העסקים הפועלים ללא אישור פתיחת עסק היה יותר מ-20%", נכתב בדוח. "עם זאת, מכניסת הרפורמה ברישוי עסקים לתוקף, בשנת 2021, הייתה ירידה בשיעור העסקים הפועלים ללא אישור פתיחת עסק - מכ־27.8% בשנת 2021 לכ־20.5% בשנת 2024, כך שבשנת 2024 פעלו 28,351 עסקים ללא האישור. למרות הירידה בשיעור העסקים שפעלו ללא אישור פתיחת עסק לאחר כניסת הרפורמה לתוקף, עדיין מדובר בשיעור עסקים גבוה".

אנגלמן מעיד על שיפור נוסף, בכל הנוגע לשיעור העסקים שאינם עומדים בדרישות הגופים השונים כפי שמחייב החוק: "בשנים 2017-2024 חלה ירידה ניכרת בשיעור העסקים שאינם עומדים בדרישות כבאות והצלה, מכ־33.7% לכ־23.6%; כן חלה ירידה בשיעור העסקים שאינם עומדים בדרישות משרד הבריאות - מכ־20.4% בשנת 2017 לכ־15.1% בשנת 2024; שיעור העסקים שלא עמדו בדרישות המשרד להגנת הסביבה ירד ירידה מתונה מאוד משנת 2021 עד שנת 2024 - מכ־6.5% לכ־6.3%".

כאן לא מסתיימת מגמת השיפור: על-פי הדוח, בכל הרשויות המקומיות שנבדקו ירד משך הזמן הממוצע להנפקה של רישיון העסק במסלול הרגיל, "בייחוד לאחר הטמעת הרפורמה בשנת 2021: בעיריית נתניה ירד משך הזמן הממוצע מכ־813 ימים בשנת 2017 לכ־187 ימים בשנת 2024 (ירידה של כ־77%); בעיריית קריית ביאליק הוא ירד מכ־744 ימים בשנת 2017 לכ־93 ימים בשנת 2024 (ירידה של כ־87.5%), ובעיריית רהט הוא ירד מכ־134 ימים בשנת 2017 לכ־55 ימים בשנת 2024 (ירידה של כ־59%)".

עשרות רשויות לא מדווחות

ישנם כמובן גם היבטים חיוביים פחות בדוח. כך למשל, המבקר מצא כי 42 רשויות מקומיות מתוך 259 (כ־16.2%) לא מסרו מידע למשרד הפנים על מצב העסקים ברשות בשנת 2024, כמתחייב לפי חוזר שפרסם בנושא על־ידי המשרד.

הירידה באה לאחר חמש שנים (2017-2021) שבהן ניכרה מגמת עלייה במספר הרשויות המקומיות שהעבירו למשרד הפנים את הדוחות הרשותיים, כך מצוין בדוח. "חוסר בנתונים בידי משרד הפנים לגבי מצב העסקים בכל הרשויות המקומיות מביא לכך שאין בידיו תמונה מלאה של מצב כלל העסקים במדינה ושל מצב רישוי העסקים בכל אחת מהרשויות המקומיות", מציין אנגלמן, "דבר העשוי להביא להסקת מסקנות שגויות ולקבלת החלטות מוטעות על־ידי מקבלי ההחלטות בנוגע לקידום הרפורמה".

עוד מציין המבקר כי 95% מהרשויות המקומיות - 246 מתוך 259 - אינן מחוברות למערכת הארצית לרישוי עסקים שהוקמה על־ידי מערך הדיגיטל הלאומי, נכון לנובמבר 2025; וב־16 רשויות מקומיות לא מופעלת מערכת מידע לניהול רישוי עסקים נכון לספטמבר 2025.

"כדי לממש את מטרות הליבה של הרפורמה ברישוי עסקים, על כלל הגורמים המעורבים בהליך הרישוי ובקידום הרפורמה - משרד הפנים, משרד ראש הממשלה ורשות האסדרה, הרשויות המקומיות, נותני האישור ומערך הדיגיטל הלאומי - לשלב ידיים בקידום הרפורמה ולהסיר חסמים המונעים את יישומה המלא", מסכם המבקר.