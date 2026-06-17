חברת החשמל בראש, ומי בתחתית? סקר השירות של מבקר המדינה

סקר השירות של מבקר המדינה מדרג 7 גופים ממשלתיים שנמצאים באינטראקציה מתמשכת עם הציבור. אל המקום הגבוה ביותר הגיעה חברת החשמל, עם ציון משוקלל של 87.7 מתוך 100. מדובר בשיפור אפילו לעומת השנה שעברה, אז היא קיבלה 81.1, מה שהציב אותה בראש הרשימה כבר אז. מתחתיה נמצאים הביטוח הלאומי, עם ציון 77.5, ועמידר עם ציון 76.4.

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בתחתית הרשימה נמצאת רשות האוכלוסין, עם ציון של 63.3 בלבד, שיפור קל לעומת 59.2 בשנה שעברה. מעליה נמצא משרד התחבורה, שמקבל 69.5. אך בניגוד לרוב הגופים, שהצליחו לשפר את השירות בשנה החולפת, במשרד התחבורה המצב דווקא מידרדר: בשנה שעברה הם קיבלו ציון של 75.6, מעל לממוצע, בעוד שהשנה הם הידרדרו אל מתחת לממוצע.

ציון השירות נגזר ממספר תתי-ציונים, שמורכבים מאיכות השירות בקבלת הקהל הפיזית, במוקד הטלפוני ובאינטרנט. במרכזי קבלת הקהל חברת החשמל שומרת על המקום הראשון, ובתחתית נמצאת עמידר. באינטרנט, חברת החשמל משיגה ציון גבוה במיוחד (96) בשעה שרשות המיסים בתחתית עם 63.1 בלבד. ואכן, כל מי שנכנס לאתר רשות המיסים נתקל באתר מיושן, מסורבל, שגם הפעולות הבסיסיות בו עלולות להיות מאתגרות למי שלא מחזיק באוריינות טכנולוגית. ההידרדרות הדרמטית ביותר של משרד התחבורה היא במוקד הטלפוני, שעבורו היא קיבלה בשנה שעברה ציון 86, אך השנה הגיע ל-56.8 בלבד. זאת בעיקר בשל זמן ההמתנה הארוך למענה, שקיבל ציון של 0.4 מתוך 10. גם המוקד הטלפוני של רשות האוכלוסין מקבל ציון נמוך במיוחד, של 38.6, אם כי מדובר בשיפור לעומת 31.4 בשנה שעברה. בשירות הטלפוני עמידר דווקא במקום הראשון, ובמקום השני - חברת החשמל.

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן: "חובה על משרתי הציבור להעניק שירות מיטבי, יעיל ומסביר פנים לכל אדם. רמת השירות בחלק מהגופים עדיין רחוקה מלהיות מספקת, בעיקר בכל הנוגע למוקד הטלפוני. הגופים הבאים קיבלו ציון משוקלל נמוך מהממוצע: רשות האוכלוסין, משרד התחבורה רשות המיסים ורשות מקרקעי ישראל, וציוניהם נעו בין 63 ל-73. על משרד התחבורה לערוך בדק בית בשל הירידה שנרשמה בציון השירות שלו במוקד הטלפוני. לצד האמור, ניכר שיפור בשירות לציבור בגופים. נמשיך לעקוב אחר טיב השירות לציבור, שכן כשליש מהתלונות שמבררת הנציבות מידי שנה עוסקות בנושא זה, דבר המצביע על מרכזיותו עבור הציבור".