מכון המחקר אדלמן, שבודק מדי שנה דעות ואמונות ברחבי העולם בדק ומצא כי שנת 2026 התאפיינה בהסתגרות חברתית במעין "בועות מציאות", כך אומרת הבוקר רו"ח אלונה בר און מו"ל גלובס, בפתיחת כנס Tech IL של גלובס הבוקר (ד') בתל אביב. המדד שמתפרסם כבר 26 שנה, סקר השנה 34 אלף איש ב-28 מדינות וסיפק תמונה מהימנה לגבי הטרנדים ברמת האמון העולמי בתופעות שונות. "המונח שנמצא כונה על ידי החוקרים כ"Insularity", או - הסתגרות בבועות מציאות", אמרה בר און. "תופעה שנובעת מתופעות משנה כמו קיטוב, תחושת קיפוח, החשש להישאר מאחור בעידן ה-AI - כל אלה מובילים להסתגרות של קהילות בבועות של עצמן. 40% אחוז מכלל הנשאלים, במדינות מתפתחות ומפותחות, חושבים שהם יהפכו לבלתי נדרשים, כל זה בזמנים של עלות מחיה הולכת ועולה, מתיחויות גיאופוליטיות, מידע מטעה ומגיפה עולמית".

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"מה אפשר לעשות כדי להפוך את המגמה הזו? התשובה לכך טמונה ביצירת ערך משותף, הוגנות ושיתוף פעולה, מקצועיות ועקביות", אומרת בר און. "אנחנו עושים זאת בארבע מילים: יותר עובדות ופחות דעות. בשביל לייצר יש לתווך מציאות כלכלית מורכבת לקוראים שונים, משקיעים ומקבלי החלטות - עם יותר עובדות ופחות דעות - ויש לכך צמא גדול. כשהדעות מובלטות והופכות לכותרות וכשזה קורה ובהבלטה, זה מגיע למקומות מוזרים. זו אחת הסיבות שבגללה בגלובס אין לנו מדור דעות. לשמחתי, האירוע והמציאות שאנחנו נמצאים בה משתנה, הביקוש לעובדות, לניתוח הוא גבוה, וזה חלק מהיכולת שלנו להיות ביחד ולא לחוד. אנחנו רואים זאת היטב בנתונים שלנו".

"בנק ידע גדול"

בר און הציגה את פרויקט הסטארט-אפים המבטיחים של גלובס שייחשף במהלך הכנס. "לא מדובר בפרויקט שגרתי, הגענו לשיא של קרנות הון סיכון מדרגות משתתפות - 103 במספר, זה לא דבר של מה בכך, צמיחה ביחס ל-80 קרנות בשנה שעברה. הפרויקט הזה, שכבר רץ 20 שנה בגלובס, והוא הוותיק בתחומו בתקשורת, מייצר בנק ידע גדול שנשאר איתנו, המשקיעים והקוראים לאורך זמן. הוא מייצר עקביות והמשכיות ומקפל בתוכו את כל הערכים שאנחנו מאמינים בהם ומקבלים מקום פחות מרכזי. החברות שנבחרו הן חברות צעירות ופורצות דרך, שעושות כבר היום אימפקט גדול על תעשיות וצרכנים, והסימון שלהן מייצר למשקיעים ולקוראים חשיפה לחברות משמעותיות שכדאי לעקוב אחר ההתפתחות שלהן.

***גילוי מלא: גלובס מודה לשותפים שסייעו לנו לקיים את כנס TECH IL : קבוצת הפניקס, הפניקס ESOP , אונדס ישראל, מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, פישר (FBC), Voicenter וכן לסייברסטארטס ולרשות החדשנות.