בנק לאומי יחלק 700 שקל ללקוחותיו, זאת, לאחר שבאוקטובר האחרון ביצע מהלך דומה שבו העניק סכום של 500 שקל. תנאי הזכאות כוללים בין השאר העברת משכורת של לפחות 5,000 שקל בממוצע, שימוש בסכום דומה בממוצע בחודש בכרטיס אשראי בנקאי והחזקת מוצר נוסף של הבנק כגון משכנתא ליותר משנה או פיקדון מעל חצי שנה.

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בהודעת הבנק נכתב בין השאר כך: "אנו שמחים לעדכן אותך שבמסגרת מתווה ההקלות של בנק ישראל, החלטנו להעניק לך מענק כספי חד פעמי בסך 700 שקל, בהתבסס על היקף הפעילות בחשבונך במהלך החודשים האחרונים… במהלך חודש יולי 2026 חשבונך יזוכה בהתאם". על פי הערכות, העלות הכוללת של המהלך היא כ-200-150 מיליון שקל.

מה עומד מאחורי המהלך? כבר בפעם הקודמת הודיעו בלאומי שיבחנו להעניק את ההטבה פעם נוספת במתכונת של העברת סכום במזומן ללקוחות. זאת, כחלק ממתווה בנק ישראל שדרש מהבנקים להעניק לציבור הטבות בשיעור מצרפי של שלושה מיליארד שקל במשך שנתיים. בין היתר, יזם לאומי הטבות נוספות במסגרת המתווה כמו הענקת ריבית זכות על העו"ש, הפחתת ריבית על משיכת יתר והקלות לנוטלי המשכנתאות.

גם ביתר הבנקים חילקו הטבות שונות במסגרת המתווה, כשבכל פעם יצאו בהצעות מגוונות ויצירתיות, שלא פעם גם לוו בקמפיין שיווקי. המתווה גובש בצל הרווחיות הגבוהה של הבנקים בשנים האחרונות, גם בזכות הריבית הגבוהה, והלחץ הציבורי והפוליטי לשיפור תנאי הריבית שהם מעניקים לפיקדונות וליתרה חיובית בעו"ש.

חרף ההטבות שהגיעו בעקבות דרישת בנק ישראל, ברשות התחרות לא הסתפקו בכך והממונה מיכל כהן הכריזה על חמשת הבנקים הגדולים בחודש שעבר "קבוצת ריכוז" - לראשונה זה יותר מעשור. המשמעות היא הטלת שורת מגבלות ודרישות רגולטוריות חדשות. בבנק ישראל תקפו את המהלך וטענו כי מדובר בצעד קיצוני ולא מידתי .