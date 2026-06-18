סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:45



אסיה

באסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת. בורסת טוקיו ומדד קוספי בסיאול מובילים עם עליות חדות של כ-1.9% ו-1.6%, בהתאמה. מנגד, הלחץ נמשך בשווקים של סין, כאשר בורסת הונג קונג משילה 1.8%, ושנגחאי יורדת ב-0.1%. במקביל, המומנטום החיובי ניכר בזירה הגלובלית, כאשר החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות שערים של עד 1%.

וול סטריט

המסחר בניו יורק ננעל אמש בירידות שערים שהלכו והתחזקו לקראת הנעילה, בעקבות החלטת הריבית הראשונה בעידן קווין וורש. המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 איבדו 1.3% כל אחד, ואילו מדד הדאו ג'ונס נסוג ב-1% לאחר שלושה ימים רצופים של שבירת שיאים.

ועדת השוק הפתוח (FOMC) הותירה אמנם את הריבית על כנה ברמה של 3.75% בהתאם לציפיות, אך הטון של היו"ר החדש היה ניצי ותקיף במיוחד. התחזית החציונית של חברי הפד (גרף הנקודות) זינקה לרמה של 3.8% לסוף שנת 2026, מה שמחזק את ההערכה כי הריבית תישאר גבוהה לאורך זמן, ואף מציב אפשרות להעלאה נוספת בהמשך.

בעקבות ההחלטה, מניות הצריכה המחזורית והבסיסית (XLC ו-XLE) ומניות הנדל"ן (XLRE) חטפו את עיקר האש וצנחו בחדות, בעוד שמניות הטכנולוגיה (XLK ) הפגינו חוסן יחסי ורשמו את הירידות המתונות ביותר. הירידות לא פסחו על "שבע המופלאות", ובראשן מטא , אמזון ומיקרוסופט .

בין המניות הבולטות, היה את סקטור השבבים, שחווה אמש התאוששות מרשימה בניגוד למגמה, ותעודת הסל על הענף (SOXX ) התחזקה ב-3%. את העליות הובילה אינטל , על רקע דיווחים כי החלה בייצור מסחרי של צומת השבבים המתקדם 18A-P, מהלך שמקרב אותה להסכם ייצור עם אפל . גם ASML ומיקרון נהנו מהסנטימנט ורשמו עליות.

מניית ספייס אקס נעצרה לאחר הראלי המטורף של ימי המסחר הראשונים שלאחר ההנפקה והשילה כ-5%. למרות המימוש הלילה, החברה של אילון מאסק עדיין משלימה זינוק פנומנלי של כ-40% מחיר ה-IPO שלה (135 דולר). בעוד ספייס אקס לקחה אוויר, מניות חלל אחרות דווקא זינקו, ובראשן רוקט לאב ווירג'ין גלקטיק. למרות הירידה, מניית החברה שבשליטת אלון מאסק עדיין משלימה זינוק של כ־40% מאז ההנפקה ביום שישי, אז הוצעו המניות במחיר של 135 דולר למניה.

מניית רובינהוד זינקה והמשיכה ליהנות מרוח גבית מצד האנליסטים. בדויטשה בנק העלו את מחיר היעד למניה ל-105 דולר תוך שמירה על המלצת "קנייה".

אג"ח

המסר הניצי של הבנק המרכזי שלח את תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב למעלה והוביל למחיקה מהירה של הימורי המשקיעים על הורדות ריבית בקרוב. תשואת האג"ח הממשלתית ל־10 שנים עלתה ל־4.47% (לעומת 4.43% לפני ההחלטה), בעוד שתשואת האג"ח לשנתיים, הרגישה במיוחד לציפיות הריבית, זינקה ל־4.14% מ־4.06%. התרחבות התשואות בטווח הקצר מעידה על התאמה מהירה של השוק לכך שסביבת הריבית הגבוהה תישאר איתנו זמן רב מהצפוי.

סחורות ומטבעות

בעוד המשקיעים מתחילים לתמחר את פתיחתו המחודשת של מצר הורמוז מחירי הנפט נסחרו ביציבות ביום רביעי, אחרי שיום קודם לכן נסחרו בשפל של כשלושה חודשים, ומתחת לרף של 80 דולר לחבית. בבנק ההשקעות גולדמן זאקס הורידו את תחזית מחיר הנפט מסוג ברנט לרבעון הרביעי ל־80 דולר לחבית, לעומת 90 דולר בתחזית הקודמת, כך שאינו צופה ירידה משמעותית נוספת לעומת המחירים הנוכחיים. הבנק גם הפחית את תחזית המחיר הממוצע לשנת 2027 ל־75 דולר לחבית, לעומת 80 דולר קודם לכן. בבנק מעריכים כי יצוא הנפט ממדינות המפרץ הפרסי ישוב לרמות שקדמו למלחמה עד סוף יולי.

הבוקר, מחירי הנפט יורדים ל-78 דולר לחבית לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם, לפי דיווחים, על הסכם עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן לסיום המלחמה במזרח התיכון. במקביל, סוכנות האנרגיה התריעה מפני עודף היצע בשוק הנפט בשנה הבאה.

במקביל, מדד הדולר העולמי (DXY) מציג התחזקות קלה של 0.15% לרמה של 100.017 נקודות, ומאשש את הדומיננטיות של המטבע האמריקאי הבוקר בשווקים.

זירת הקריפטו רושמת התקררות קלה, כאשר הביטקוין משיל 0.64% מערכו ונסחר סביב רמת ה-63,834 דולר.

מאקרו

המשקיעים בשווקים הגלובליים נושאים עיניהם היום לעבר בריטניה, שם יפרסם הבנק המרכזי בשעה 14:00 את החלטת הריבית שלו. על פי הציפיות, הבנק האנגלי צפוי להותיר את הריבית על כנה ברמה של 3.75% בפעם הרביעית ברציפות - וזאת בהמשך לשורת הפחתות שביצע במהלך 2025 מרמה של 4.25%. החלטה זו מגיעה על רקע המגמה ההפוכה בגוש היורו, לאחר שהבנק המרכזי האירופי סיפק החלטה שתאמה את תחזיות הכלכלנים, אך סימנה את העלאת הריבית הראשונה בגוש מאז ספטמבר 2023, לרמה של 2.25%.

בהמשך היום, בשעה 15:30, יופנה קשב רב לעבר ארה"ב עם פרסומם במקביל של שני נתוני מאקרו. ראשית, יתפרסמו התביעות הראשוניות לדמי אבטלה שיספקו מבחן נוסף לחוסנו של שוק העבודה, וזאת לאחר שבשבוע שעבר נרשמה הפתעה שלילית עם עלייה ל-229 אלף תביעות (לעומת צפי של 220 אלף). על רקע נתוני התעסוקה הללו, יתפרסם באותה השעה גם מדד הייצור של הפד של פילדלפיה. כאן השוק מייחל לתיקון משמעותי וצופה עלייה לרמה של 11.4 נקודות, לאחר שבחודש מאי צנח המדד במפתיע לטריטוריה שלילית של (0.4-), המעידה על התכווצות בפעילות הריאלית.