מצר הורמוז נפתח? "אף אחד לא יודע איך זה יעבוד"

בלילה בין יום רביעי לחמישי הודיעו איראן וארה״ב על חתימת הסכם מזכר ההבנות לסיום המלחמה, לאחר יותר מ-100 ימי מלחמה.

כחלק מההסכם, הודיעו הצדדים כי מצר הורמוז יפתח באופן מיידי, אך בתעשיית הספנות מבולבלים מאוד ומחכים לראות איך ההסכם יתממש בפועל.

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מעל 500 ספינות משדרות את מיקומן על פי הנתונים הגלויים, אך כמות הספינות בפועל במפרץ ובסמוך אליו עשויה להיות כפולה מזו. לא ברור האם תהיה סמכות שתסנכרן את התנועה, ומי יהיה אחראי עליה. מומחים מעריכים שייקח זמן רב לתנועה בהורמוז לחזור לשגרה, והשוק מאותת על ירידה במחיר השינוע הימי - אך הוא רחוק ממה שהיה ערב המלחמה. אפילו פיזית, המצר צפוי להיות "צר" עוד יותר משהיה, בשל חששות ממוקשים שעדיין מוטמנים.

הערכות: מעל 1,000 ספינות תקועות

ומה יקרה ביום שבו הורמוז יוכרז כפתוח ומשוחרר מהמצור האיראני, כנראה מיד לאחר החתימה הרשמית של הסכם? על פי נתוני Marine Traffic, כ-580 ספינות משדרות את מיקומן בתוך וסמוך למפרץ הפרסי. מתוכן, 250 מיכליות נפט ועוד 330 ספינות משא. עם זאת, פרופ' יהושע קרסנה, לשעבר בכיר באחד מארגוני המודיעין ומנהל הפורום לשיתוף־פעולה אזורי במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מעריך שהכמות גדולה הרבה יותר, ועומדת על מעל 1,000. זאת, כנראה, בשל ספינות רבות שמעדיפות לא לאותת על מיקומן, מחשש לפגיעה בהן מידי ארה"ב או איראן.

חלק ניכר מהספינות הללו תקועות מאחורי מצר הורמוז כבר מעל 3 חודשים. הן מעוניינות מאוד לצאת מהסגר ולהגיע ליעדן עם הנפט או המטען שעליהן, אך טרם ברור מה יהיו התנאים לכך. נכון להיום, ארה"ב עוד לא פרסמה את התנאים המלאים של ההסכם, ואפילו הגרסאות המודלפות לא מכילות פרטים שימושיים עבור חברות השינוע הימי.

"אף אחד לא יודע איך זה יעבוד"

יהודה לוין, מנהל המחקר בסטארט-אפ הישראלי "פרייטוס" העוסק בתמחור שילוח ימי ואווירי, מציג זאת בצורה ברורה: "התשובה היא שאף אחד לא יודע איך זה יעבוד, האם יהיה גוף מתכלל וכו'. אבל בהחלט אין מספיק מקום לכולם בבת אחת. בנוסף לכך שהוא מלכתחילה צר, מצר הורמוז יהיה בפועל אפילו יותר צר בשל החשד שאיראן מיקשה את הציר המרכזי. זה משאיר שני צירים: אחד לאורך החוף האיראני, והשני מול החו של עומאן. רק אלו נשארו בשימוש ונחשבים כחופשיים ממוקשים".

על פי חברת המודיעין המסחרי Kpler, "מצר הורמוז מראה סימנים של היפתחות מחדש, אבל הסיכונים השתנו". להערכתם, ייקח חודש שלם עד שהתנועה במצר תגיע לחצי ממה שהיא הייתה לפני המלחמה. בימים כתיקונם, 135-150 ספינות עברו במצר מדי יום, בממוצע. כך שרק עוד חודש נגיע לתעבורה של 70 ספינות ביום במצר. כך שבעוד שמחירי הנפט ירדו בחדות למתחת ל-80 דולר, לראשונה מתחילת המלחמה, המחסור בהיצע הנפט העולמי עדיין יהיה מורגש בטווח הזמן הנראה לעין.

גם לפני הכרזת הפסקת האש, ארה"ב הנחתה כ-200 ספינות (על פי הכרזת טראמפ) החוצה מהורמוז, אך כעת החזרה לשגרה של המצר תהיה מורכבת במיוחד. מעט ספינות יוכלו לעבור אחת לצד השניה, בייחוד עד שהחשש ממוקשים יוסר לגמרי.

כלומר, בתרחיש האופטימי ביותר, לכל הספינות שנמצאות כרגע במצר יקח כשבועיים לצאת ממנו, אך זה לא כולל כניסת ספינות חדשות, שיעמיסו עוד על נתיב השיט.

זה מוביל לכך שמדד מחיר השינוע הימי העולמי, ה-Baltic Exchange Dry Index, הגיע לרמה של כ-3,200 נקודות (המחיר הגבוה ביותר שנרשם מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה), הוא ירד כעת לכ-2,700 נקודות בלבד. אך זה עדיין גבוה משמעותית מסביבת מחירים של כ-2,100 נקודות ערב המלחמה.