על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● המסמך הסופי מגלה: איראן תקבל מטראמפ הטבות בשווי מאות מיליארדי דולרים

● המדינה שמבקרת את ישראל בחריפות, אבל מייצאת אליה שבבים

1תחקיר: המתווכות ניצלו את יום ההולדת של טראמפ לקידום ההסכם עם איראן

המתווכים הבינלאומיים מקטאר ומפקיסטן הציבו את יום ההולדת של נשיא ארה"ב דונלד דונלד טראמפ ביום ראשון האחרון כ"תאריך שבו מצב-הרוח שלו יכול לגרום לו לחתום על הסכם הפסקת האש עם איראן", והשתמשו בו כדי לדחוק בצד האיראני להסכים למזכר ההבנות שנחתם אמש בצרפת - כך מדווח הבוקר (ה') ה"ניו יורק טיימס" בכתבה המתארת את השלבים האחרונים של המשא-ומתן בימים שלפני ההודעה על חתימת ההסכם, ביום שני לפנות בוקר (שעון ישראל).

הכתבה מבוססת על שיחות עם מעורבים בתהליך, שסיפרו כיצד טראמפ רצה לסיים את המלחמה והסתפק בהתחייבות האיראנית שלא לחתור לנשק גרעיני, גם אם אפשרויות הפיקוח על כך נדחו לשלב מאוחר יותר בדיונים.

הדיונים כללו שורה של משלחות קטאריות לאיראן והוראה מדוחא לא לחזור לאמירות "עד שאין הסכם חתום". הקטארים אמרו לאיראנים כי עליהם להחזיר תשובה לגבי מזכר ההבנות לפני תחילת האירוע שטראמפ אירח בבית הלבן לרגל יום ההולדת שלו ביום ראשון.

האיראנים, לעומת זאת, לא רצו "לכבד" את טראמפ בהסכמה כמתנת יום הולדת. הפתרון שנמצא היה אישור שהתקבל אחרי התאריך הרשמי באיראן, ולפני שיום ההולדת חלף בארה"ב, בשל הבדלי השעות בין המדינות.

לפי התחקיר, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, ביקש מיו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קליבאף להעמיד את מזכר ההבנות להצבעה במועצה העליונה של הרפובליקה האיסלאמית, בה הוא אושר ברוב של שלושה-רבעים מהנוכחים.

לפי התחקיר, הצד הישראלי ניסה לשכנע את וושינגטון בסוף השבוע כי האיראנים לא יכבדו את תנאי ההסכם, ללא הואיל. ההפצצה של ישראל בביירות לאחר מכן איימה לטרפד את ההסכם. הצד האיראני כבר פרש טילים במערב המדינה, והכוחות קיבלו הוראה לירות אותם באחת בלילה (שעון מקומי).

ההנהגה האיראנית הודיעה לקטאר כי תיסוג מההסכמה לחתום על מזכר ההבנות. אך לאחר שטראמפ גינה את התקיפה, ובעקבות לחץ קטארי "לא להיכנע לפרובוקציות ישראליות", התקיפה לא בוצעה, והצדדים התקדמו לקראת חתימה על מזכר ההבנות.

מאת אדם רסגון, רונן ברגמן, פרנז פסיהי, דייוויד סנגר, אליאן פלטייר ואנטון טרויאנובסקי, מתוך ה"ניו יורק טיימס". לקריאת הכתבה המלאה

2בעקבות המלחמה: מכירות הנדל"ן בדובאי קרסו בעשרות אחוזים

היקפי ומחירי עסקאות המכירה של נדל"ן בדובאי קרסו בחודש שעבר, כתוצאה ישירה מהמלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן, ואחרי שנים של גאות - כך מדווח הבוקר ה"גרדיאן" הבריטי.

לפי הדיווח, השוק המשגשג והיוקרתי בעיר המרכזית באיחוד האמירויות ירד ב-19% לפחות בחודש מאי, בהשוואה לחודש הקודם. מספר העסקאות היה פחות מחצי מהמספר בנקודת הזמן המקבילה אשתקד, דווח. סך המכירות של נדל"ן במאי הסתכם ב-22.5 מיליארד דירהאם (6.1 מיליארד דולר), לעומת 46.6 מיליארד דירהאם בחודש פברואר, לפני שהמלחמה החלה - ירידה של 42%.

השוק בדובאי שיגשג בשנים האחרונות, במיוחד במגזר מגורי היוקרה, כאשר רבבות עברו לאיחוד האמירויות כדי ליהנות ממשטר מס של אפס אחוז מס הכנסה, ביניהם גם בריטים רבים. עם תחילת המלחמה הם מצאו את עצמם ללא יכולת לעזוב, כאשר המשטר המקומי מאיים במאסר על מי שיבקר את ההתנהלות במהלך המלחמה או ביקורת על השלטון.

לפי הדיווח, נכסי יוקרה כמו וילות הנמכרות בעשרות מיליוני אירו החליפו ידיים בהנחה של 20%-25% ממחירן לפני המלחמה בחודשים האחרונים. "קונים מערביים חוששים לקנות כאן, ואני חושב שהם יחכו שנה או שנתיים" אמר מתווך מקומי לעיתון.

מאת לורן אלמדה. מתוך ה"גרדיאן". לקריאת הכתבה המלאה

3"הכי פחדנו מהאמריקאים": חוויות של מלח הודי מחציית מצר הורמוז

כ-20 אלף מלחים ואנשי צוות עדיין תקועים במפרץ הפרסי, במאות ספינות סחר ומכליות דלק המחכות להיכנס אליו או לצאת ממנו - כך מדווח הבוקר העיתון הגרמני "FAZ". הוא מביא את סיפורו של קצין סיפון על אנייה הודית שהייתה אחת היחידות שהורשו להיכנס ולצאת במאי, כדי לנסות ולהקל על המחסור בדשנים בהודו מאז תחילת המלחמה.

וינט שארמה, בן 27, סיפר לעיתון כי ב-20 במאי קיבלו את ההוראה להיכנס דרך המצור האמריקאי ולעגון בנמל איראני. אחרי עשרה ימים בנמל, החלו במסע חזרה. "הכי הרבה פחדנו מהאמריקאים", אמר, אחרי שמטוסים הפציצו ספינות אחרות ששטו למרות המצור.

מחצית מ-24 אנשי הצוות היו מטורקיה ומחצית מהודו. שבוע אחרי שיצאו מהאזור, מטוס אמריקאי הפציץ מכלית הודית בתקרית בה נהרגו שלושה אנשי צוות.

מומחה ספנות הודי אמר לעיתון כי להערכתו "בעוד עשר שנים כבר לא יהיה יצוא דלק במכליות מאיחוד האמירויות" בשל התנאים החדשים שנוצרו. הוא הוסיף כי חברות הספנות קיבלו אזהרות רבות לגבי מוקשים שפוזרו באזור.

מאת הנדריק אנקנברנד, מתוך ה-FAZ. לקריאת הכתבה המלאה