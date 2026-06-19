הפיטורים הגיעו גם לסטארט־אפ של הזמר יוני בלוך

חברת Eko, שהוקמה על ידי המוזיקאי והיזם יוני בלוך יחד עם ברק פלדמן וטל זובלסקי, ביצעה לאחרונה סבב פיטורים שבמסגרתו נפרדו מעשרות עובדים, כך נודע לגלובס. מרבית המפוטרים מועסקים מחוץ לישראל.

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לפי גורמים, החברה נמצאת כיום בנקודה עסקית ופיננסית יציבה, והמספרים שלה ממשיכים להיות טובים. הפיטורים הללו מתרחשים בעידן שבו יותר ויותר חברות רוצות לשפר את היעילות הארגונית ולהתאים את מבנה החברה למציאות שבה כלי בינה מלאכותית מאפשרים לבצע חלק מהמשימות בצורה מהירה ויעילה יותר.

Eko, שנוסדה בשנת 2010 תחת השם Interlude, מפתחת פלטפורמת וידאו אינטראקטיבי המאפשרת לצופים להשפיע על התוכן בזמן אמת ולקבל חוויה מותאמת אישית. הטכנולוגיה של החברה שימשה לאורך השנים ליצירת קליפים, קמפיינים שיווקיים ותכנים אינטראקטיביים עבור מותגים, גופי מדיה וחברות מסחר.

החברה זכתה לחשיפה בינלאומית כבר בשנותיה הראשונות בזכות פרויקטים אינטראקטיביים בעולם המוזיקה והבידור. בהמשך הרחיבה את פעילותה גם לעולמות הפרסום, התוכן והמסחר הדיגיטלי. בין שותפיה ולקוחותיה לאורך השנים נמנו חברות ובהן וולמארט, סוני ו־BuzzFeed.

לאורך השנים גייסה Eko עשרות מיליוני דולרים ממשקיעים ובהם סקויה, אינטל קפיטל, סמסונג, וורנר מיוזיק וסוני. החברה מפעילה משרדים בישראל ובניו יורק, ויוני בלוך משמש כמנכ"ל.

כאמור, המהלך בEko מצטרף למגמה רחבה יותר בתעשיית הטכנולוגיה, שבה חברות בוחנות מחדש את מבנה כוח האדם שלהן בעקבות התקדמות מהירה בתחום הבינה המלאכותית. יותר ויותר חברות טוענות כי כלי AI מאפשרים לעובדים לבצע משימות שבעבר דרשו צוותים גדולים יותר, ומובילים למבנים ארגוניים רזים ויעילים יותר.