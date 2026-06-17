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מון אקטיב | בלעדי

כחצי שנה אחרי הסבב הקודם: מון אקטיב מפטרת כ-55 עובדים נוספים

לפי מידע שהגיע לגלובס, 25 עובדים בישראל וכ-30 נוספים בעולם יעזבו את חברת משחקי הרשת • מדובר למעשה בפעם השלישית שמבוצעים פיטורים בחברה בתוך כשנתיים, לאחר שבינואר האחרון פוטרו 110 עובדים ברחבי העולם במסגרת שינוי ארגוני

מיטל וייזברג 17:51
משחק של מון אקטיב / צילום: Shutterstock, Koshiro K
משחק של מון אקטיב / צילום: Shutterstock, Koshiro K

חברת המשחקים הישראלית מון אקטיב מבצעת פיטורים נוספים. לפי מידע שהגיע לגלובס, החברה מפטרת כ-55 עובדים, מהם 25 בישראל וכ-30 נוספים במשרדיה ברחבי העולם. לפי גורמים, מדובר במהלך שמוגדר בחברה כ"התאמה" ארגונית ומתמקד בשני סטודיואים של החברה.

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המהלך מגיע כחמישה חודשים בלבד לאחר סבב הפיטורים הקודם שביצעה החברה בינואר השנה. אז הודיעה מון אקטיב על פיטורי 110 עובדים ברחבי העולם, מהם 30 בישראל, כחלק משינוי ארגוני והתמקדות בתחומי פעילות מסוימים. עוד קודם לכן ביצעה החברה סבב צמצומים נוסף במהלך 2025.

מון אקטיב נחשבת לאחת מחברות ההייטק הפרטיות הגדולות והרווחיות בישראל. החברה, שהוקמה על ידי מולי אלבין, צמחה בעיקר בזכות הצלחת משחק המובייל Coin Master, שהפך לאחד ממשחקי המובייל המכניסים בעולם. לאורך השנים הרחיבה החברה את פעילותה באמצעות פיתוח משחקים נוספים ורכישת אולפני משחקים מחוץ לישראל.בסבב הפיטורים הקודם הסבירה החברה כי היא ממשיכה להציג ביצועים עסקיים חזקים ואף רשמה שיא הכנסות בשנת 2025, אך במקביל בחנה מחדש את מבנה הפעילות והתהליכים הפנימיים שלה כחלק מהאסטרטגיה לשנת 2026. גם כעת, כך לפי גורמים, מדובר במהלך ממוקד הנוגע לשני סטודיואים מסוימים ולא בקיצוץ רוחבי בכלל יחידות החברה.