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סדרת כתבות בית ההשקעות שכבש את צמרת התשואות – ועוד כתבות על השווקים
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עיבוד: טלי בוגדנובסקי
עיבוד: טלי בוגדנובסקי

בית ההשקעות הקטן שכבש את צמרת התשואות – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

הקרן שהניבה 266% בשלוש שנים, ואיזה סיכון אורב למוצר ההשקעה שהפך ללהיט • 
המשקיע שמזהה סיכוי לקריסה של 35% במדד הפופולרי • בלי סוכנים: בית ההשקעות הקטן שכובש את צמרת טבלת התשואות • מנהל ההשקעות שבטוח: הסקטור הזה ייתן תשואה עודפת בשנים הבאות • ה-SpaceX הבאה? שתי מניות חלל עם אפסייד של עד 61%

קרנות הגידור בנאמנות מסכמות שלוש שנים / אילוסטרציה: Shutterstock
קרנות גידור | בדיקת גלובס

הקרן שהניבה 266%, ואיזה סיכון אורב למוצר ההשקעה שהפך ללהיט
חזי שטרנליכט 18.06.2026
צילום: AP, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
וול סטריט

המשקיע שמזהה סיכוי לקריסה של 35% במדד הפופולרי
שירות גלובס 16.06.2026
אמיר איל, יו''ר ואסטרטג השקעות ראשי של קבוצת אינפיניטי / צילום: יח''צ
חיסכון לטווח ארוך | בדיקת גלובס

בלי סוכנים: בית ההשקעות הקטן שכובש את צמרת טבלת התשואות
נתנאל אריאל 17.06.2026
חיים בוטנרו, מנהל מרכזי ההשקעות בבנק הבינלאומי / צילום: אורי בן דור
שוק ההון

המנהל שבטוח: הסקטור הזה ייתן תשואה עודפת בשנים הבאות
נתנאל אריאל 16.06.2026
המלצות אנליסטים

ה-SpaceX הבאה? שתי מניות חלל עם אפסייד של עד 61%
צחי גרינולד 18.06.2026