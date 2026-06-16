המשקיע שמזהה סיכוי לקריסה של 35% במדד הפופולרי

מנהל ההשקעות המוביל סלאביק קולסניק (Slavik Kolesnik) טוען כי נאסד"ק בשל לירידה של 35% השנה. לדבריו - שילוב של לחצי אינפלציה ומחסור בנזילות בעקבות גל הנפקות צפויים לקטוע את ראלי השוק השוורי.

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קולסניק, משקיע אג"ח המנהל במשותף את קרן Leader Capital High Quality Income Fund המדורגת ב-5 כוכבים על ידי מורנינג סטאר, אמר לפי ה-Business insider כי תנודתיות כפי שראינו לאחרונה במניות השבבים הן סימנים מוקדמים לנסיגה גדולה שעוד תגיע.

לדבריו ברקע הירידות הצפויות עומד גל הנפקות הענק שמגיעות לשוק השנה אשר ימשכו זרימת הון מאסיבית, והמימון לכך יגיע ככל הנראה ממניות אחרות - ובמיוחד ממניות "שבע המופלאות" המהוות חלק עצום ממדדים מרכזיים כמו הנאסד"ק.

כך לדוגמה, הנפקת SpaceX מיום שישי האחרון שאכן זכתה לביקוש עצום מצד המשקיעים אליה יצטרפו ההנפקות הצפויות של אנטרופיק ו-OpenAI.

"זהו הון שחייב להגיע מאיפשהו, והאיפשהו הזה הוא מניות שבע המופלאות", הוא ציין.

שנית, קולסניק מעריך כי האינפלציה תמשיך לזנק. מדד המחירים לצרכן (CPI) עלה ל-4.2% בחישוב שנתי בחודש מאי - הנתון הגבוה ביותר מזה שלוש שנים. עד כה, אינפלציית הליבה שאינה כוללת את מחירי האנרגיה והמזון בשל התנודתיות הגבוהה שלהם - נותרה מתונה, אך קולסניק טוען כי מחירי האנרגיה הגבוהים יחלחלו בסופו של דבר למחירים בכל מגזרי המשק.

כאשר האינפלציה מזנקת, התשואות על אגרות חוב לטווח ארוך נוטות לעלות, כיוון שהמשקיעים מתמחרים סביבה של ריבית גבוהה לזמן ממושך יותר. מצב זה מבשר בדרך כלל על צרות למניות צמיחה, שכן סיכויי הרווח העתידיים שלהן נשקלים אל מול שיעור התשואה חסר הסיכון של אגרות החוב הממשלתיות.

קולסניק ציין כי תרחיש הבסיס שלו הוא שאינפלציית הליבה של מדד ההוצאה לצריכה פרטית תזנק לסביבות 4%. בחודש אפריל, הנתון עמד על 3.3% בחישוב שנתי.

בהתייחס לשאלה מדוע הוא צופה ירידה דווקא של 35%, קולסניק הסביר כי נתון זה ישקף חזרה של הנאסד"ק לממוצע הנע ל-200 יום - רמה טכנית מרכזית בשוק.