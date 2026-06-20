הרמזור החכם מישראל שנלחם בפקקים ברחובות ארה"ב

אוריאל כץ, בעברו בכיר בחברת הסייבר טראסטיר שנמכרה ב־700 מיליון דולר ל-IBM, חזר יום אחד לביתו ובשעת לילה מאוחרת המתין דקות ארוכות לפני רמזור אדום עד שזה יתחלף לירוק.

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בשבועות שלאחר מכן הוא ניגש יחד עם איש אינטל לשעבר אור סלע והיועץ העסקי־אסטרטגי טל קרייזלר, להקים את "נוטראפיק" (NoTraffic) רשת הרמזורים החכמים הגדולה בארה"ב ובקנדה שמחזיקה בכ־10% מכלל הערים בצפון אמריקה, הגדולות שבהן יוסטון ופיניקס.

נוטראפיק אפילו קיבלה אזכור ממנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג שהכתיר אותה כאחת החברות שישנו את העולם - זאת בזכות מערכת שמשדרת מהשטח מידע על סכנות אפשריות לנהגים ומונעת תאונות דרכים.

NoTraffic שנת הקמה: 2017

גיוס הון: 165 מיליון דולר

עובדים: 180 עובדים, 100 מתוכם בישראל

משקיעים: PSG אקוויטי, נקסט גיר של משפחת מאיר, קרן גרוב, M&G, מיטב, לייף אקס.

חיסכון עירוני של יותר מ־1.5 מיליון דולר

המערכת של נוטראפיק הופכת צמתים בעלי רמזורים מיושנים לחכמים יותר, ובחברה מסבירים כי הצמתים החכמים מפחיתים גם את מספר התאונות וכבונוס - את צריכת הדלק של תושבי העיר. "זה נשמע פשוט, אבל דורש מערכת שתהיה יציבה בכל מחיר: בשלג, ברוחות, שתהיה חסינה לשמש מסנוורת או לציפורים שהתיישבו על החיישן," אומר טל קרייזלר, ממייסדי החברה.

המערכת זוכה לאימוץ נרחב בערים בארה"ב ובקנדה, כשהיא מכפילה את הכנסותיה לפי ההערכות בתעשייה, לקצב הכנסות שנתי שנע בין 30־50 מיליון דולר (ARR).

חלק ניכר מהצמיחה שלה ניתן לייחס להתקנות שביצעה בצמתים רבים בערים מרכזיות בארה"ב כמו יוסטון, פיניקס ואוקלהומה סיטי, ולרישיון פעולה שהשיגה בלפחות 40 מדינות ברחבי ארה"ב - בהן מישיגן שהצטרפה רק בחודש שעבר - ועוד מספר מחוזות בקנדה. הצמיחה שלהם מבוססת על קצב התקנות ואינטגרציה מהירה עם התשתית הקיימת בצמתים.

החברה מתחרה במאיוויזן הקנדית וכן ביצרניות ציוד לרמזורים, כמו אייטריס, למשל. כדי לבלוט ולהתפשט במהירות רבה יותר בשוק האמריקאי היא שוכרת את שירותיהם של חברות התקנה מקומיות שמייצגות אותה בכל אחת מהמדינות. "בסוף אנחנו חוסכים כסף לתושבים. לא מזמן התגאה חבר מועצה בזמן הישיבה העירונית כי נוטראפיק חסכה לנהגים מעל ל־1.5 מיליון דולר".