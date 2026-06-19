תמורת 170 אלף שקל תקבלו רכב שמאיץ מהר יותר מפורשה

בשבוע שעבר זומנו בכירי תעשיית הרכב הסינית לשיחת נזיפה דחופה עם נציגי משרד התעשייה הסיני ורשות הפיקוח על השוק. נושא הפגישה היה "התחרות הפרועה בין יצרני הרכב, שפוגעת באיכות המותגים". הרגולטורים בסין טוענים שמלחמת המחירים האגרסיבית, שבמסגרתה כל יצרן מנסה לכבוש נתח שוק באמצעות קיצוץ מחירי הרכב לצרכן, לעיתים מתחת לעלות הייצור, היא "חסרת היגיון ומחלישה את התעשייה".

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הרשויות הבהירו בפגישה כי בכוונתן לנקוט פעולות אכיפה ולקדם את השוק ממלחמת מחירים ל"תחרות על יצירת ערך". במילים פשוטות, הממשל מנסה לאלץ את היצרנים להעלות את מחירי הרכב לצרכן. זה מודל "תחרותי" מעניין ומקורי ללא ספק, אבל בשוקי היצוא ממשיכים היצרנים הסינים להילחם זה בזה בכל הכלים, כולל הורדות מחירים חדות, לשמחת הלקוחות.

דוגמה טובה הוא הדור המחודש של הקרוס־אובר BYD ATTO 3 שנחת אצלנו בשבועות האחרונים. הדור הראשון שלו צויד במנוע בהספק 204 כ"ס ובסוללה צנועה עם טווח של עד 420 ק"מ. בשנת 2023, שהייתה השנה הטובה ביותר שלו בישראל עם מעל 15 אלף מכירות, נע מחיר המחירון שלו בין 168-176 אלף שקל.

האטו 3 מודל 2026, שעומד כאן למבחן, מצויד כעת בהנעה כפולה עם שני מנועים בהספק משולב של 449 כ"ס, סוללה גדולה יותר, אבזור עשיר יותר וטווח של עד 470 ק"מ ועוד שלל שיפורים, ועולה כיום בישראל כ־165 אלף שקל. גם הדגם הבסיסי, שגם הוא שודרג משמעותית, זול בכ־16 אלף שקל מהדור הראשון. השקל אמנם חזק כיום יותר משמעותית משהיה ב־2023 אבל מנגד מס הקנייה על חשמליות הוא כיום 47% לעומת 20% בלבד ב־2023. איך זה אפשרי? לסינים הפתרונים.

עיצוב חיצוני

האטו 3 החדש נושא את הכינוי EVO והמשמעות היא שדרוג של הביצועים, הטווח והאלקטרוניקה אבל עם ממדים ומעטפת חיצונית כה דומים למקור, עד שאפילו בעלי הרכב מהדור הקודם יתקשו להבחין בשינוי.

הרכב שומר על חרטום עגלגל וידידותי עם תאורת LED רוחבית וגם פרופיל הצד דומה למקור עם משטחי שמשות גדולים וגג שמשתפל לאחור בשיפוע מתון, ופוגש בעמוד גג מושחרים שיוצרים אפקט של גג "צף". חדי עין יבחינו בחישוקים חדשים עם צמיגים רחבים יותר ובעיצוב יותר נקי של תחתית הדלתות. השינויים הבודדים מאחור כוללים פגוש בעיצוב חדש וכונס אוויר בעיצוב ספורטיבי יותר מעל השמשה האחורית.

פנים הרכב

במבט ראשון נראה שגם מעצבי תא הנוסעים אימצו את הגישה "יותר מאותו דבר". העיצוב הכללי של מערך הפיקוד לא השתנה ועדיין ניתן למצוא את הגימיקים העיצוביים המוכרים של האטו, כמו "מיתרים" שמתוחים מעל נישות האחסון בדלתות, ידיות פתיחת דלתות משולבות עם רמקולים, פתחי אוורור בצורה של דיסקים ועוד.

מבט בוחן יותר מגלה שינויים מהותיים. המסך המרכזי גדול יותר ולא מסתובב על ציר ממונע כבעבר; מוט ההילוכים הגדול שהיה ממוקם בין המושבים הוחלף במוט דקיק על ההגה ופינה חלל אחסון נאה ונקי על הקונסול המרכזי; מסך לוח המחוונים חדש וגדול יותר וכך הלאה.

מרחב הפנים לא השתנה משמעותית לעומת הדגם היוצא, ועדיין מספק חלל מרווח ואוורירי למדי לארבעה מבוגרים פלוס נספח עם מרחב ראש וכתפיים סביר. תא המטען צמח בכמעט 50 ליטר ל־490 ליטר, פלוס תוספת חדשה של תא מטען קדמי בנפח של כ־100 ליטר.

איכות החומרים והייצור שודרגה והרכב מעניק כעת תחושת פרימיום כמו הדגמים היקרים יותר של החברה בזכות חומרים פלסטיים רכים ברוב המקומות הגלויים ותפירה נאה של ריפוד. עם זאת, מתחת לקו הראייה עדיין ניתן למצוא פלסטיק קשיח. בידוד רעשי החוץ שופר משמעותית עד סביבות ה־130 קמ"ש.

הנדסת האנוש המוכרת של האטו נותרה ללא שינוי מהותי, למעט תפעול מוט ההילוכים. לוח המחוונים עדיין קטן למי שזקוק למשקפי קריאה אבל כפיצוי יש כעת תצוגה עילית שימושית. ממשק מערכת ההפעלה ידידותי יותר ושני שיפורים ראויים זוכים לצל"ש מיוחד: מערכת הפיקוד הקולי מזהה כעת פקודות בעברית בצורה די אמינה, ולמערכת ההפעלה יש אינטגרציה מלאה עם גוגל, שמאפשרת ליהנות מהשירותים הקוליים של ג'מיני תוך כדי נהיגה. מעין "נהג משנה עם בינה מלאכותית".

האבזור התקני נדיב ביחס למחיר וכולל בין השאר גג פנורמי נפתח עם כיסוי נגלל, מושבים חשמליים, דלת אחורית חשמלית, מצלמות היקפיות ועוד.

מנוע וסוללה

גם לדגם הבסיס של האטו יש כעת ביצועים רציניים אבל בהפרש מחיר לא גדול אפשר לקחת את גרסת ההנעה הכפולה, שמתהדרת בתאוצה מאפס ל־100 קמ"ש בפחות מ־4 שניות. זה נתון אימתני שמשויך לרכבי ספורט קיצוניים אבל נקדים ונרגיע: זו לא מכונית "דראג" פרועה שמאיימת על נהגים חסרי ניסיון.

אפילו במצב התכנות הספורטיבי הכוח עובר לגלגלים בצורה נשלטת ומבוקרת, ומי שרוצה להתנהל במתינות יכול לעשות זאת כמו בכל חשמלית משפחתית. אבל לחיצה אגרסיבית במכוון על הדוושה הודפת את הגב אחורה ומקפיצה את הספרות על מד התאוצה בקצב כמעט על־טבעי. בהחלט בונוס לחובבי ריגושים.

הסוללה בקיבולת כ־75 קילוואט-שעה מספקת על הנייר טווח של עד 470 ק"מ. אבל בתחילת הקיץ הישראלי, עם מזגן שפועל רוב הזמן, היעילות האנרגטית צונחת. מי שינסה למצות את פוטנציאל הביצועים המהנה של הרכב בקיץ, בליווי גיחות אקראיות למהירויות מכובדות, יקבל טווח ריאלי של כ־350 ק"מ, פלוס מינוס. היינו שמחים גם לקבל בלימה עצמית חזקה יותר במערכת מיחזור אנרגיית הבלימה. כפיצוי מקבלים קצב טעינה כפול כמעט מזה של הדגם היוצא בעמדות ציבוריות, עד 220 קילוואט - בהנחה שתמצאו עמדה שתומכת בקצב כזה.

על הכביש

המתלים הרכים וה"משפחתיים" של האטו היוצא לא תוכננו לרמות כאלה של הספק מומנט וביצועים. לפיכך בחרו מהנדסי BYD בקיצוניות השנייה והתקינו מתלה אחורי חדש ומהודק יותר וכיול ספורטיבי וקשיח יותר של בולמי הזעזועים.

מבחינה דינמית הכיול בהחלט עושה את העובדה ומפחית משמעותית את נטיית הגוף בפניות מהירות, מחדד את תגובת ההיגוי לפקודות נמרצות של הנהג - למרות שקשה לקרוא להיגוי "מדויק" - ומעניק לרכב שיוט "גרמני" יציב במהירויות גבוהות.

המחיר שמשלמים על כך הוא ספיגת זעזועים די נוקשה על כבישים עירוניים משובשים. אמנם לא ברמה של חוסר נוחות, אבל הקהל המשפחתי שהתרגל לחשמליות סיניות רכות ומתנודדות עם מתלים מתחנפים, יצטרך להסתגל. גם הבלמים דורשים רגל נחושה.

מחיר

אטו 3 המחודש הוא קרוס־אובר שימושי למשפחות שמאובזר ומתומחר בצורה תחרותית בהחלט. אפשר להסתפק בגרסה החד־מנועית והזולה יותר שלו, ויש כמה מתחרות נוחות ומרווחות יותר בפלח המחיר זה.

אבל מי שמציב בראש סדר העדיפויות ריגושי תאוצה יתקשה למצוא מתחרה שאפילו קרובה ליחס בין כוח וביצועים לשקל שמציע הרכב הזה. ואם מישהו היה אומר לנו לפני כמה שנים שנוכל לרכוש בפחות מ־170 אלף שקל מכונית סינית משפחתית, שמאיצה מאפס ל־100 מהר יותר מפורשה, היינו פורצים בצחוק. בדיעבד, הבדיחה היא עלינו.

חלק מהמתחרות

וויה קורג' 4X4

190 אלף שקל לגרסה הדו־מנועית של הקרוס־אובר של VOYAH מבית דונגפנג. לרכב יש בסיס גלגלים ארוך משמעותית מה־BYD ותא נוסעים ענק. 430 כ"ס, תאוצה ל־100 ב־4.9 שניות, טווח חשמלי עד 446 ק"מ.

וויה קורג' 4X4 / צילום: יח''צ

זיקר X קריפטון

210 אלף שקל לגרסה הדו־מנועית של זיקר X. תא נוסעים מסוגנן ומרווח, עיצוב מעודן ומתלים נוחים ברוב התנאים. 428 כ"ס, תאוצה ל־100 ב־3.8 שניות, וטווח חשמלי של עד 400 ק"מ.