סמ"ר ליאב כבביה הוא החלל השלישי מאסון טנק המג"ד

עדכונים שוטפים

05:57 - דיווח ב-CBS: למושב הראשון של הדיונים בשווייץ בין ארה"ב לאיראן נוספה ישיבת חירום בנושא הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה

00:14 - שבוע הדמים הסתיים בנצירת אש

שבוע של לחימה קשה בדרום לבנון, שבו נפלו שישה לוחמי צה"ל, הסתיים בהנחיית הדרג המדיני לנצור את האש ובהתחדשות המגעים המדיניים בין ארצות הברית לאיראן לאחר שאיראן הכריזה על סגירתו מחדש של מצר הורמוז. בעוד צה"ל ממשיך להחזיק במרחב הביטחון בדרום לבנון, הכוחות עדיין פועלים במוקדי הלחימה המרכזיים. לכתבה המלאה

00:10 - הותר לפרסום שמו של ההרוג השלישי מאסון טנק המג"ד: סמ"ר ליאב כבביה, בן 20 מהוד השרון

הותר לפרסום שמו של הלוחם השלישי שנפל באסון טנק המג"ד: סמ"ר ליאב כבביה, בן 20 מהוד השרון. דובר צה"ל התיר מוקדם יותר אתמול לפרסום גם את שמותיהם של שני לוחמים נוספים: סמ"ר יואב קליין, בן 21 מהרצליה, שנפל גם הוא באותה התקרית, ורס"ל ניר בן ארי, בן 21 מכרם מהר"ל שנפל באירוע נוסף. 13 לוחמים נפצעו בתקרית הקשה בה נפל. רק השבוע - שישה לוחמים נהרגו בקרבות בדרום לבנון. לכתבה המלאה

ניר בן ארי לוחם מגלן ז''ל / צילום: דובר צה''ל

יואב קליין לוחם שריון ז''ל / צילום: דובר צה''ל

23:54 - המשלחת האיראנית לשיחות המו"מ נחתה בציריך בשווייץ

23:50 - צלם של אל-ג'זירה - וצלף בחמאס: צה"ל חיסל את מחבל חמאס, אחמד סמיר מחמד ושאח, שהיווה איום על הכוחות לצד שני מחבלים נוספים מארגון הטרור. במקביל לפעילותו בחמאס, עבד ושאח כצלם אל-ג'זירה לצד אחיו, מחמד סמיר מחמד ושאח, שהיה גם מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות ואמצעי הלחימה של ארגון הטרור חמאס וחוסל באפריל

22:52 - טראמפ: לא יהיו שום אגרות מעבר במצר הורמוז לפני ואחרי הפסקת האש, אלא אם על ידי ארה"ב

טראמפ כתב בפוסט ברשת Truth: לא יהיו שום אגרות מעבר במצר הורמוז במשך 60 יום במהלך תקופת הפסקת האש, ולא יהיו שום אגרות גם לאחר שתסתיים תקופת 60 הימים, אלא אם כן הן יוטלו על ידי ארצות הברית ולמענה, במקרה שההסכם לא יושלם, וזאת כתשלום עבור השירותים שסיפקה כ"מלאך השומר" למדינות המזרח התיכון - בעבר, בהווה ובעתיד - לצורך החזר העלויות

19:49 - צה"ל אחרי ההנחייה מהדרג המדיני: הכוחות נשארים בלבנון

צה"ל קיבל אחר הצהריים (שבת) את הנחיית הדרג המדיני לנצור את האש בלבנון, אך ממשיך להחזיק במרחב ההגנה בדרום המדינה ולהיערך לכל תרחיש. במקביל, הכוחות ממשיכים בפעילות במוקדי הלחימה המרכזיים, ובראשם תיבנית ורכס הבופור, בעוד שבמערכת הביטחון עוקבים אחר האיומים מצד איראן ושומרים על כוננות גבוהה

לפי צה"ל, עשרות מחבלי חיזבאללה מכותרים במתחם תת-קרקעי בתיבנית. במקביל, בצה"ל שומרים על כוננות גבוהה לנוכח האיומים מאיראן וממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון. לכתבה המלאה